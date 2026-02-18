2026-02-18 11:28 造咖
副作用出現了？減重最愛「瘦瘦針」爆大規模訴訟，胃麻痺、視力喪失超過千例？
近年減重圈最紅的關鍵字，非「瘦瘦針」莫屬。不少人期待靠一針就能食慾下降、體重直線下滑，但在光鮮的成功案例背後，美國卻接連傳出大規模訴訟。從2023年至今，已有超過4,000名使用者控告藥物生產商，指控藥物帶來嚴重甚至致命的副作用。當「瘦得快」成為主流，醫界也忍不住提醒有些風險可能來得更快。
在臉書分享，根據《今日美國》報導，自2023年起，美國已有約4,400名患者對瘦瘦針相關藥品的製造商提出訴訟，原告年齡橫跨18歲到87歲。律師團整理的傷害內容相當驚人，其中約75%的原告主張出現「胃麻痺」（gastroparesis），也就是胃排空速度嚴重延遲，有些人甚至被診斷為嚴重或永久性的胃癱瘓。
除了胃部問題，部分患者還出現腸阻塞、腸梗塞，約8%的人因劇烈嘔吐嚴重到必須住院治療。更讓人擔心的是，視力相關的副作用也成為訴訟重點之一，包括突發性視力喪失、新發色盲、眼部血流中斷（NAION）甚至視神經受損。
不良反應還不只於此。訴訟資料中提及，部分患者發生深靜脈血栓或肺栓塞、需要手術處理的肝腸道外傷、營養不良併發症，甚至有壞死性胰臟炎與嚴重咽部損傷案例。更早在2022年3月之前，也曾出現膽囊受損需切除，甚至被診斷出胰臟癌的個案。英國方面同樣發出警訊，通報超過千例胰臟炎，其中包含17起死亡案例。
面對外界質疑，製藥公司則強調，相關藥物皆經過嚴謹測試與美國FDA核准，仿單上也清楚標示已知風險，整體安全性在臨床試驗與大型觀察研究中被視為可接受。不過，部分受害者認為，藥品說明並未「清楚凸顯死亡風險」，讓人低估了後果。有患者直言，這就像把可能致命的減重手術，包裝成輕鬆的醫美療程一樣，讓人誤以為長期使用也很安全。
王姿允醫師也坦言，像是胰臟炎、膽結石、嚴重腸胃不適、吸入性肺炎等問題，往往與「被迫吃不下、喝不下」高度相關。她強調，快速減重本身就可能伴隨肌肉流失與脫水風險，這也是她堅持不使用減重藥物的原因。
體重下降的速度，或許可以很快，但身體承受風險的速度，往往更快。王姿允醫師建議，與其依賴藥物抑制食慾，不如先戒掉對高熱量食物的依賴，透過健康飲食與生活型態調整，穩定地維持體重，甚至慢慢往理想目標前進。減重不是一場衝刺，而是一段需要陪伴一輩子的長跑。當然，不是所有瘦瘦針都有同樣問題，因此也提醒大家若真的需要施打，務必多做功課，尋求專業醫師評估風險。
