潮人都在這一帶！台北東區13家必逛店舖名單公開，Stussy、INVINCIBLE必朝聖
在台北每次想要逛街時，一定有不少人會直接聯想到「台北東區」，但東區店家如此多元且豐富，究竟要從哪邊開始逛起呢？此番編輯就彙整了以下有著街頭流行、軍工裝古著等 13 家不同風格的必逛店舖，讓各位潮流們可以省去探索的時間，直接立馬開逛東區。
台北東區必逛1. INVINCIBLE
都來到台北東區了，首先當然要踏進傳說的忠孝東路四段 181 巷！第一間就是要來到台灣街頭頂標店舖 INVINCIBLE，店內除了有許多嚴選的日本品牌，如 Human Made、Wacko Maria、WTAPS 及 NEIGHBORHOOD 等，還會不定期發售許多限量聯名球鞋，以及舉辦各式期間限定快閃店，讓各位潮男們除了豐富的服飾、鞋履可以採購外，也能更加了解最新的流行趨勢。
INFO
店舖地址：台北市大安區忠孝東路四段 181 巷 35 弄 3 號 1 樓
店舖營業時間：每日 14:00-22:00
店舖電話：(02)87719958
台北東區必逛2. Stussy
美國街頭服飾老牌 Stussy 一直以來都深受全球的流行愛好者擁戴，不管是在服飾的設計細節，或是合作的多樣性上，都讓人不得不愛上這 1980 年創立的老大哥品牌。Stussy 在 2013 年座落於台北東區後，更是台灣許多潮流群眾每回前往該區時必逛的首選店舖。除了每季推出的豐富服飾、褲款、配件等新品外，不時還會有許多聯名系列商品的突襲發售。
INFO
店舖地址：台北市大安區敦化南路一段 161 巷 69 弄 7 號
店舖營業時間：每日 13:30-22:00
店舖電話：(02)27512651
台北東區必逛3. Carhartt WIP
如果你是軍工裝愛好者，那台北東區的 Carhartt WIP 旗艦店絕對不會讓你兩手空空走出店外。Carhartt WIP 不僅保留下 Carhartt 實用耐操的品牌服飾核心精神，同時還加入了更多流行、街頭等設計元素，展現出更多新世代對於軍工裝服飾的全新演繹，也符合當前的風格版型。
INFO
店舖地址：台北市大安區忠孝東路四段 181 巷 35 弄 4 號
店舖營業時間：每日 14:00-22:00
店舖電話：(02)27789058
台北東區必逛4. ARTIFACTS
可別以為東區就只是街頭潮流集散地！時尚選貨店舖 ARTIFACTS 除了有各大國際時裝如 OUR LEGACY、ADER ERROR、AMI PARIS 與 JW ANDERSON 等台灣不常見的品牌之外，店內也有許多時尚居家商品等。除了讓你能夠豐富自己的服裝亮點外，也能在此提升自己的生活美學品味。
INFO
店舖地址：台北市大安區敦化南路一段 177 巷 23 號
店舖營業時間：每日 12:00–22:00（周五、周六營業至 22:30）
店舖電話：(02)27310682
台北東區必逛5. plain-me
主打「搭配美好的一天」台灣選貨服飾店舖 plain-me，除了提供給熱愛穿搭的朋友們來自全球各地的服裝品牌外，plain-me 自身也有釋出許多特色衣物與包款等，以台灣人的身形為開發重點，推出適合在地人著用且價格也相對親民的商品選擇。如果你有任何對於服搭不懂的問題，還可以隨時請教 plain-me 的店員，他們都很樂於與你交流。
INFO
店舖地址：台北市大安區敦化南路一段 161 巷 18 號 1 樓
店舖營業時間：每日 13:30-22:00
店舖電話：(02)87732372
台北東區必逛6. PHANTACi
PHANTACi 成立於 2006 年，是華語流行音樂天王「周董」周杰倫與其團隊共同打造。品牌不僅會將音樂、街頭等轉化為靈感呈現在服裝設計裡之餘，同時還時常釋放 PHANTACi 與他牌合作的不同商品，而且店內還會販售多款吸睛足下球鞋等，如果你是周董及流行的愛好者，那你絕對不可錯過這間店。
INFO
店舖地址：台北市大安區忠孝東路四段 181 巷 35 弄 27 號 1 樓
店舖營業時間：每日 14:00-22:00
店舖電話：(02)87731426
台北東區必逛7. Dickies
已經超過百歲的街頭服飾品牌 Dickies，在 2022 年時於台北東區設立了全球首家工裝概念店 Energy Store。店內利用水泥牆及木頭等作為主要風格擺飾，合乎 Dickies 一貫的美式顯學。除了在店內能夠找到代表性的 874 工裝褲等褲款之餘，品牌時常也會有各大聯名商品進駐。
INFO
店舖地址：台北市大安區敦化南路一段 187 巷 4 號
店舖營業時間：每日 12:30–21:30（周五、周六營業至 22:00）
店舖電話：(02)27510558
台北東區必逛8. DYCTEAM
台灣服飾品牌 DYCTEAM 以「定義自我」為品牌核心價值，品牌從生活出發，不以過度浮誇的設計吸引眾人，利用各項實搭的機能面料等來製造出百搭的服飾。店上除了能夠購入自家的品牌商品之外，也提供了各樣不同面向的選貨，如球鞋、太陽眼鏡等等，想要從頭到腳完成一整套造型的朋友，千萬別錯過 DYCTEAM。
INFO
店舖地址：台北市大安區敦化南路 1 段 1 段 161 巷 32 號
店舖營業時間：周一至周四 13:30-21:30，周五至周日 14:00-22:00
店舖電話：(02)27418910
台北東區必逛9. WEAVISM
緊鄰 DYCTEAM 隔壁的織本主義 WEAVISM，同樣也是來自台灣的驕傲。WEAVISM 在服飾設計上總是大膽使用創新材質，打造出更輕薄、耐用同時還是可回收的環保服裝；在細節上 WEAVISM 同樣也不容忽視，不管是異材質的交錯或是扣具的注入等，都詮釋出品牌與他牌不同的亮點，非常適合想要與眾不同的穿搭愛好者們！
INFO
店舖地址：台北市大安區敦化南路一段 161 巷 32 號 1 樓
店舖營業時間：每日 14:00–22:00（周五、周六營業至 22:30）
店舖電話：(02)55713678
台北東區必逛10. GROOVY STORE
GROOVY STORE 在 2004 年就已經駐紮在台北東區，多年的時間裡不只為消費者們帶來歐美、日本等各國的服飾選品外，同時它們也開發出自有品牌 GROOVYMADE，提供了更多不同面向的豐富選擇。在 GROOVY STORE 中，你可以找到更多適合每年每季所穿的風格單品，絕對不會因為流行走向而變得過時。
INFO
店舖地址：台北市敦化南路一段 161 巷 62 號
店舖營業時間：每日 14:00-22:00
店舖電話：(02)87730735
