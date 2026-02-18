2026-02-18 13:00 睿忒
吉他鮮肉 Aiden Kroll 的首支個人單曲！痴情又迷人的〈White Flag〉！
Hi there，不曉得大家有沒有在關注活躍於短影音平台的Aiden Kroll，他是音樂性質的網紅，平常分享自己彈電吉他的影片，偶爾也有拿著木吉他自彈自唱的片段，這讓他在 Instagram、TikTok 上都累積了不少人氣，很多人驚訝他在彈電吉他這麼迷人的同時，竟然歌也唱得很不錯，而顯然地 Aiden 也是對音樂事業懷抱著企圖的，在經過了幾年不間斷地釋出吉他影片之後，他也發行了第一支個人單曲〈White Flag〉(2025)。
其實在這之前已經有不少粉絲向他喊話，既然對於音樂這麼有興趣、有研究，而且歌喉也蠻不錯的的情況下，已經有不小人氣的 Aiden，個人作品一定有是很多人在等待的。儘管他目前看似沒有想要投入過大的心力去作為歌手活動，但他依舊釋出了單曲，在毫無唱片公司宣傳的情形之下，這首歌應該算是只有粉絲才知道的禮物，不得不說我在聽完之後真心認為他應該要往歌手發展的才對啊。
Aiden 的聲線非常溫柔，和他柔和的外表倒是蠻一致的，如果看過他自彈自唱影片的朋友應該會覺得，在〈White Flag〉中的聲音是同一種用法，稍微慵懶但卻不失誠懇，在自己創作的歌曲當中歌聲顯得非常順暢，給出了一種輕快的娓娓道來，就算是還沒有仔細去看過歌詞，也很容易地就會被歌聲和旋律吸引，即便整首歌在歌唱部分高低起伏的差距並不大，但也不會讓人覺得平淡。
而我想最精采的部分之一應該就是很理所當然地會出現的吉他 solo 段落，作為以吉他在社群上引起注意的 Aiden，這段落出現得一點也不讓人意外，反而聽了會覺得終於來了！或許因為是電吉他的關係，吉他聲聽起來比 Aiden 粗曠一些，剛好就這樣製造出了一些層次感，兩者搭配起來非常地有默契，真不愧擅長吉他的 Aiden。
〈White Flag〉讓我印象深刻的地方還有最尾巴的漸弱，這種已經算是十幾、二十年前盛行的作法，竟然出現在一個二十歲出頭的音樂人歌曲中，先不說風格也是有些 old school 的流行曲風，光是在歌曲最尾端漸弱的這項選擇就讓歌曲多了一絲復古的感覺，也給了歌聲和吉他很好地、共同地的退場機制，聽起來舒服的感覺從開頭到結尾都一樣沒有變過。
前面提到 Aiden Kroll 目前看起來沒有很將重心放在歌手的事業上，所以這首〈White Flag〉沒有 MV 似乎也在情理之中，我想他就只是想要用發行單曲的方式，去傳達自己心情給粉絲們，否則我想宣傳力道方面就不會只是自己在社群上貼個文而已。即便如此，這首〈White Flag〉依然讓我很希望 Aiden 之後可以繼續往歌手方向去走，因為這首歌的一切都非常好，是我很喜歡的類型啊！
----------
🎧〈White Flag〉官方收聽連結：https://tr.ee/MACmMA3U23
----------
追蹤我的 Instagram：written_by_boy
追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer
追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數