【選書】看似平凡 卻包藏惡意的理所當然—《82年生的金智英》
你們可以對一切都覺得理所當然，我卻再也沒辦法繼續忍氣吞聲。可是我只有變成別人，才能為自己說話。我是金智英，1982年生。
「女權發展已經過了頭！」是國際上許多反女權主義者，大聲疾呼的口號，然而《82年生的金智英》的出現，卻宛如當頭棒喝。故事中，和韓國許多同世代女性擁有同樣菜市場名的主角金智英，突然在某天行為異常，開始以自己母親的口吻，對身邊的人說話。在心理諮商師的對話中，她娓娓道出自己人生的故事，並揭露韓國社會中，「理所當然」的性別差異現象。
奶奶絕非因為她們早已過了喝奶的年紀，或是擔心弟弟的奶粉會減少而教訓她們，而是因為弟弟的一切都無比珍貴，不是哪個阿貓阿狗都可以碰觸的，金智英感覺自己好像連『阿貓阿狗』都不如，相信姊姊一定也有相同感受。
包含只有弟弟能吃的奶粉、被騷擾時反而是自己遭到譴責、時時刻刻必須受到外貌批評、職場性騷擾及註定要為家庭犧牲等，種種的一切都顯示著韓國社會的男女不平等。這確實是在韓國社會存在，而且還是現在進行式。金智英不只和許多女性有著同樣的名字，甚至也共享了她們的生活經驗，然而諷刺的是不只男性，就連有些女性甚至樂於成為助紂為虐的加害者。
從書中男性角色的反應也可以看出，對於相對處於社會優勢地位的韓國男性來說，這些社會潛規則只是「正常現象」。就算不是有意造成，他們卻對於這樣不公平的現象視若無睹，甚至自己處在加害者地位而不自知。現實中許多韓國男性，也確實是這樣認為。
「所以你失去了什麼？」
「啊？」
「你不是說叫我不要老是只想失去嗎？我現在很可能會因為生孩子而失去青春、健康、職場、同事、朋友等社會人脈，還有我的人生規劃、未來夢想等種種，所以才會一直只看見自己失去的東西，但是你呢？你會失去什麼？」
「我......我也不一定會像現在這樣自由啊，可能每天都要早回家，所以不能見朋友⋯⋯」
出生在因為性別遭到墮胎最嚴重的時期，倖存的韓國1980世代女性們，青少年時期因為韓國金融危機、家境普遍不佳，限縮了發展空間，上大學時又必須承受史上最大幅度的大學學費調漲。成為母親後，則剛好迎上社會對於母親角色的歧視與批評。綜合種種以上的原因，讓作者趙南柱選擇讓書中的金智英，成為1980世代女性的一員。
儘管近年來許多韓國女性選擇走上街頭、為自己發聲，卻引來「女權主義變質」的質疑，其中反方更是有不少女性信徒，讓韓國女權的前進之路更加艱辛。不過若把性別角色調換（比如相較於男性可以自由地袒胸露背，女性卻容易因為衣著被批評不檢點），就會發現男女的確存在不平等。而引發反彈的原因，或許只是因為女權主義者開始碰到問題的核心，讓既得利益者「感受到不舒服」。
不只是韓國，在21世紀的現代，性別間的不平等仍持續在世界各地發生。2020年影星娜塔莉波曼，在出席奧斯卡金像獎時，將未得獎女性繡在自己的衣服上展示，就是為了控訴電影圈存在的性別不平等。而得獎作品《婚姻故事》中，更是將社會對於父親與母親間，標準不一的現況血淋淋地呈現在觀眾面前。
「我和金智英的人生，並沒有什麼不同。」
出生於1970年代末期、因為養育子女而離職的趙南柱在專訪時，因為幾乎是自己的人生，就連寫作時間也相對短。《82年生的金智英》並不只是一本虛構的小說，而是許多韓國女性，甚至是許多世界上處於弱勢女性（尤其是受儒家思想影響的國家）的生活經驗。
而這本小說也不只揭露了韓國社會的黑暗面，同時也應該成為所有人在性別平權方面的啟發。除了讓受迫害者為自己長久以來感受到的違和感，找到一個解釋，它也或許能夠讓更多人意識到，過去難以看見的性別歧視社會結構，並且為性別平權，或者就算只是在男女平權的這條漫漫長路上，號召更多的同路人。
