【選書】如果活著只是一場苦難 我們到底還要被傷害多久？－《大裂》

2026-02-17 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
世界越來越壞，就像一列火車衝下懸崖。而我們在生活中苟且。
當有一天，人們發現自己只能重複講這個早上吃了什麼，又突然意識到這個問題，這就是一個很難堪的局面，所以人們為了不讓自己發現這些自身的真相，會竭盡所能地傷害他人。


「《大裂》書如其名，徹底是本傷害之書，每篇小說都懷抱同樣一個任何人無從迴避的問題：『我們還要活（被傷害）多久？』」作家黃麗群為這本中短篇小說集，可謂下了最佳註腳。15個故事，儘管主角身份不同，卻他們共享同樣的世界觀，一舉一動、一字一句都透露出對於苟活於世上的無奈、沮喪、厭倦，並且最後都如飛蛾撲火般，粗暴地步上自我毀滅一途。


「你有沒有這樣一種想法，就是上學的時候，開聯歡會，你衝上台，胡亂搞一番，比如撕扯女同學的衣服，或是撅起屁股衝向觀眾，總之就是搞砸這個東西，然後看接下來會怎樣。」

刻意製造混亂、犯罪，沒有最墮落只有更墮落。主角們用荒誕的行徑反抗這世界的禮教，卻在否定他人價值的同時，也讓自己的心靈更加空虛。雖然偶然會出現近似於希望的代表物，如黃金、約會，卻總是一場空。然而，乍看之下毫無道理的行為、不按牌理出牌的故事發展，卻又隱隱觸動讀者心中的某個黑暗角落。


金盞村的每個人都想多拿這一倍的住房面積，於是從骯髒的每隔五十步就有一個兩立方米垃圾罐的甬道之上，連結著灰色天空的是一片濃艷如金屬的藍色。

不只經常透過角色對話，堆疊情緒，作者的文字看似毫無工巧，每個字詞選擇，卻又似乎蘊藏了無限的寓意。除此之外，同時也是一名獨立導演的胡遷（本名胡波），也特別注重對於場景、顏色、味道的描寫。整本小說充斥著穢物、惡臭、灰藍色調，在毫無希望的書中世界，就連天空也總是灰矇矇的。


第一次聽說這個事情，是在黎凱的家裡，他說花蓮市的動物園裡有一頭大象，「牠他媽的就一直坐在那，可能有人老拿叉子扎他，也可能他就喜歡坐在那，然後所有人就跑過去，抱著欄杆看，但有人扔什麼吃的過去，牠也不理。」

面對人生的沮喪與失望，與其痛苦掙扎，不如靜待生命終止的時刻。〈大象席地而坐〉中敘述的大象，似乎也是貫穿整本小說的所有人物寫照。2017年，這篇小說改編的同名電影處女作獲獎，但胡遷卻在四個月前於自縊身亡。《大裂》則是他在短短不到30年的生涯中，留下的唯二文學作品之一。


閱讀《大裂》是一場不舒服的體驗，但它卻是作者雜揉自身經驗及心靈黑暗面的心血結晶。透過文字，讀者們得以窺見這位正要崛起的中國藝術家，殞落的心路歷程，同時也會重新反思生命與自身存在的意義。

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#故事 #生命 #好書推薦 #小說改編

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026-02-03 00:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

這幾年，我明顯地感覺到穿戴裝置開始具備越來越多實用的功能。當運動、工作、外出行程與旅行安排，全都集中在手機裡時，有時候只是想快速查看某一項資訊，卻需要反覆打開不同的 App，實際使用起來並不方便。久了之後，反而開始覺得，如果有一個裝置能即時記錄身體狀況，並在需要的時候快速查看，生活會輕鬆許多。

最近我開始使用樂米 LARMI 智能手錶 Ai6。這是一款結合 AI 功能的智能手錶，除了有極佳的續航表現，能夠應付長時間配戴之外，從運動紀錄、睡眠狀態，到外出或旅行等等日常情境，都有相對應的功能支援，讓日常生活在查看資訊與管理狀態時變得更加便利。

LARMI智能手錶Ai6｜腕錶風格的外觀設計，可調錶面融入日常配戴

我很喜歡樂米 LARMI 智能手錶 Ai6 的外觀設計，採用偏向傳統腕錶的圓形錶面形式，第一眼不會讓人聯想到過於強烈的科技感。錶殼線條俐落，搭配深色錶身與錶帶，整體風格時尚，日常配戴時百搭性十足。

錶面顯示可以依照個人使用習慣進行調整，無論是偏好指針式介面，或是希望在錶面上顯示更多即時資訊，都能依需求更換。實際使用時，我會依不同情境調整顯示內容，例如日常配戴時以時間與日期為主，需要運動或外出時，則會選擇能快速查看步數或其他狀態的錶面配置，整體操作相對直覺。

錶帶材質配戴起來相當舒適，孔位設計密集，可以依照手腕鬆緊度調整，長時間配戴時不會有明顯的不適感，在保有設計感的同時，也兼顧了日常使用的實用性。

LARMI 智能手錶 Ai6 健康監測與運動分析｜AI 整合數據，長期追蹤生活與運動狀態

在配戴一段時間後，我發現自己最喜歡的是 LARMI 智能手錶 Ai6 在健康監測與運動分析上的表現。

Ai6 支援全天候心率與血氧監測，並搭配睡眠分析功能，相關數據會自動同步到Larmi Watch 的APP 中呈現。此外，也能透過 AI 自動生成的健康報告，將原本零散的單一數值整合成較容易理解的分析內容，讓我在回顧一週或一段時間的生活節奏時，有一個明確的參考依據，也能快速看出近期身體狀態的變化。

在運動方面，Ai6 提供相當多元的運動模式選擇，不僅包含跑步、騎乘、游泳等常見項目，也涵蓋多種日常與訓練型活動。搭配專業級 GPS 定位功能，外出走路或安排運動時，路線與活動軌跡都能即時記錄，不需要再另外開啟手機定位，使用上相當直覺。

同時結合 AI 運動分析功能，運動過程中的心率變化與卡路里消耗等資訊都會被完整記錄，運動結束後再透過 APP 查看，能清楚回顧每一次活動的狀態。透過這樣的紀錄方式，我能長期追蹤並回顧自己的運動表現，而不是只著重在單次運動的數據呈現。

依據數據調整生活習慣｜從睡眠與活動紀錄開始有意識地過生活

在持續查看 LARMI 智能手錶 Ai6 的數據後，我開始用比較具體的方式檢視自己的生活狀態。像是早上打開 APP 時，我會先查看前一晚的睡眠時間與睡眠分布，如果發現入睡時間偏晚，或是深層睡眠比例明顯下降，當天就會刻意提早結束工作，避免晚上再長時間滑手機，讓作息慢慢回到比較穩定的狀態。

心率與日常活動量的紀錄，也讓我更清楚自己平常實際動得夠不夠。有幾次查看一週的活動紀錄後，發現某幾天的活動量幾乎偏低，我會在接下來的行程中刻意多走一段路，或把原本搭車的距離改成步行，讓活動量自然補回來，而不是臨時安排一場高強度運動。

此外，我也會透過鍛鍊模式的設定，提醒自己每週安排固定的運動時間，讓運動不再只是臨時起意，而是慢慢變成生活中的一部分。藉由 LARMI 智能手錶 Ai6 清楚而持續的紀錄，讓我可以更有意識地去安排適合自己的作息與活動，生活也因此變得更有方向，而不是全憑感覺做調整。

高續航表現減少充電焦慮｜貼近日常使用的智能手錶體驗

在挑選 3C 產品時，我除了重視功能性之外，也很在意續航表現。LARMI 智能手錶 Ai6 選用 450mAh 大容量電池，並搭載超低功耗的 AI 核心晶片，在較輕度的日常使用情境下，包含一般活動紀錄與睡眠監測，實際可以維持約十天左右不需充電。如果有較頻繁的運動紀錄，或開啟更多功能使用，續航時間則會相對縮短，但仍能維持數天以上。對我來說，續航力約3-12天已經足以應付日常生活，不需要每天特別替手錶安排充電時間。

Ai6 採用磁吸 pin 充電設計，充電時只要對準即可吸附，不需要特別調整角度，日常操作相當直覺。以我的使用習慣來說，從電量較低開始充電，到再次可以完整配戴使用，大約需要兩個半小時左右，通常利用整理工作或休息的空檔就能完成。

長時間配戴下來，我很喜歡那種不用頻繁思考什麼時候該充電的感覺。對於希望全天候配戴，同時又需要記錄睡眠與活動狀態的人來說，LARMI 智能手錶 Ai6 的續航表現，讓穿戴裝置更容易融入生活節奏，而不是成為額外需要管理的物品。

5ATM 防水等級與使用界線｜游泳可戴，日常配戴更安心

LARMI 智能手錶 Ai6 具備 5ATM 防水等級，不只可以應付日常碰水，也能在游泳時配戴的防水程度。平常流汗、下雨、洗手，或是在游泳池使用，都不需要特別擔心，對於有運動或水上活動習慣的人來說相當實用。

不過實際使用時，我還是會特別注意，避免在像是潛水或需要承受較大水壓的活動時，戴著手錶進行。另外在洗熱水澡、泡溫泉，或長時間處在高溫環境時，我也會先把手錶取下來，避免高溫與水氣對內部零件造成影響。

目前使用下來，一般日常配戴、運動流汗，或是游泳時使用都很安心，只要在高溫或特殊水域活動時多留意一下，就不太需要為防水這件事額外操心。

樂米LARMI智能手錶Ai6｜融入生活節奏的智能手錶

隨著配戴 LARMI 智能手錶 Ai6 的時間增加，我發現它不只是一支貼近日常生活節奏的智能手錶，也逐漸成為我生活中的數位貼身管家。透過健康監測、運動分析與清楚的數據紀錄，讓我能更容易掌握自己的身體狀態，並依照實際生活型態調整作息與活動安排。

如果你的生活型態和我一樣，大部分時間久坐工作，偶爾安排運動，希望有一個裝置能協助記錄睡眠、活動量與日常狀態，同時也在意充電頻率帶來的使用感受，LARMI 智能手錶 Ai6 會是一個合適的選擇。

高續航表現、穩定的健康數據紀錄，以及 5ATM 防水等級，讓它在日常配戴與運動使用時都相當安心。雖然這款手錶沒有支援 LINE 通話功能，但是擁有 AI 即時智能回覆功能，讓我在收到訊息的時候可以迅速傳訊，不需要每次都拿起手機處理，在忙碌或不方便操作手機的情況下，也能完成基本的溝通需求，讓生活節奏維持順暢。

*LARMI 智能手錶 Ai6 非醫療器材

品牌資訊

LARMI 樂米｜官網Facebook粉絲專頁

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡,也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式,慢慢認識自己。 寫部落格,是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#運動 #日常 #睡眠

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹

2026-02-10 16:51 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：KBS
圖片來源：KBS

有些女生第一眼給人的印象，是溫柔、好相處、甚至帶點楚楚可憐，但真正熟了之後才會發現，她們內心清楚、意志堅定，關鍵時刻比誰都狠。有兩個星座就是「外表柔軟、內在強硬」的代表，看似低調，實則非常有主見但一旦被踩到界線，反擊方式往往讓人措手不及。

編輯推薦

金牛女｜外柔內剛型代表，安靜卻不好動搖

圖片來源：KBS
圖片來源：KBS

多數金牛女給人的第一印象，是氣質乾淨、說話溫和、不愛出風頭。她們不追求華麗裝扮，反而偏好自然路線，卻總能在不知不覺中吸引目光。

但真正了解金牛女後就會發現，溫柔只是她們的外殼。內心其實非常有主見，對人生方向、感情選擇與價值觀都想得很清楚。一旦決定要做的事，就會默默布局、一步步完成，不衝動，也不需要高調宣示。

在親密關係中，金牛女不太會正面爆發情緒，而是用態度與氣場表達立場。表面看似沒說什麼，實際上界線早已劃清，讓對方自然感受到壓力。這種「不用吵也能贏」的能力，正是金牛女真正厲害的地方。

水瓶女｜笑容很好看，但從不任人擺布

圖片來源：KBS
圖片來源：KBS

水瓶女往往給人溫和、隨和、很好說話的印象，聊天時總是帶著笑，讓人誤以為她們沒有防備心。但事實上，水瓶女內心極為清醒，觀察力強，對人性有一套自己的判斷。

她們重視自由，不喜歡被控制，也不輕易被情緒牽著走。平時選擇以和為貴，是因為不想浪費精力在無謂衝突上，而不是因為不懂反擊。一旦感受到威脅或被踩到底線，水瓶女會迅速切換模式，用理性與策略保護自己。

特別的是，水瓶女不按牌理出牌，反擊方式常常出乎意料。不是正面衝撞，而是直接改變規則、抽身或重組局面，讓對方連反應的時間都沒有。看似溫柔，實則是最不容易被掌控的星座之一。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享,都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶 #內心 #人性 #人脈 #星座運勢

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

2026-02-10 22:54 蒔緣‧鹿角腓腓
劇情截圖
劇情截圖

本文無意揣測主辦單位的實際動機，而是就公開結果與職場應對方式，進行討論。

演藝界本就充滿複雜、詭譎、較勁、利益、高風險、容易迷失、或無奈被控等因子。想在這樣的逆境洪流中，秉持高度自控換得安然生存已是難事，更何談屹立不搖。

近日，某場演藝界的頒獎典禮【微博之夜】更讓人看出，演藝職場彎彎繞繞的情節，遠比戲劇還要精彩；陷入其中的主角，或背負網路罵名、或要回面子卻失了裡子、或淪為被同情的茶餘談資，能全身而退的，顯然不只是高EQ，且看高AQ的人，如何將這一球打擊回去。

『微博之夜』是大陸近年來，網絡熱點「強大、高流量」的盤點盛宴。類似「Yahoo!搜尋人氣大獎」或「KKBOX風雲榜」與「電視金鐘獎」的超級星光饗宴，展現頂流明星與熱門影視作品，強調藝人、影視作品在搜尋引擎或社群媒體上的點擊率與聲量，獎項涵蓋電視劇、電影、音樂、綜藝等。

在藝人們陸續進場的同時，主辦方竟動手撕去原本屬於肖戰的座位名牌，轉而貼到偏冷區。此舉讓人很難單純解讀為一般行政失誤，而是一種刻意的降位、一種帶刺的試探。這樣的安排，客觀會讓當事人落入幾種既定反應模式：

一是『忍』，嚥下這口氣，無奈的接受這樣的對待。

二是『鬧』，爭取尊重，但在媒體圈落下個「耍大牌」的話柄。

三是『離』，以離席表示不滿；失了面子也輸了裡子。

肖戰卻有了自己的第四種應對：

他應序登台，不製造主辦方麻煩、不引起大會軒然大波。

他不卑不亢接過獎項，理所當然地拿回屬於自己的榮譽。

他全程微笑，不留給媒體鑽縫，製造他耍大牌的話題。

他沒有據理力爭，也沒有用情緒逼迫主辦方修正安排；把必須走的流程滴水不漏地走完，完成一名藝人在公開場合的所有本分，然後，轉身，離場。既不去坐那個位置，也不去爭辯那個位置。他直接讓那個「座位」本身，變得毫無意義。

他讓外界看見，他沒有被牽引進任何情緒化反應的框架中。這不是忍氣吞聲，而是高「AQ」。

情緒智商（EQ）教人如何圓融處世；而逆境智商（AQ），考驗的是一個人在不公平中，是否仍能保持自我秩序。肖戰當下所面對的，並非單一事件，而是多方壓力的交疊：公眾視線、行業權力、投資方的信賴感、粉絲的期待，以及「頂流是否失勢」的輿論預期。任何過激反應，都可能被放大、曲解，甚至反噬自身。

肖戰的優異表現在於高AQ 的核心，不是忍，而是不被牽著情緒走。他在那麼窘迫的時間下，馬上反應到幾種結果：

一旦在公開場合與主辦方正面衝突，焦點就不再是作品與事實，而是迅即被放大的，「明星耍大牌」的老梗；倘若當下憤然離去，反而坐實了對方試圖營造的過程；如果乖乖地接受主辦方的安排，恐怕也會引發粉絲對其專業形象的疑慮。

於是，他選擇了最難卻最清醒的一條路——不對抗、不配合、不失態。正如他經常演繹的俠客角色：高手過招，利刃未必要出鞘。

高AQ的人，具備真正的職場修養，他們不急於回應惡意，因為他們知道自己的高度。他容許別人否定他的位置，因為他知道別人無法否定他完成工作的專業、無法否定他在舞台上的存在感、更無法誘導他用失態來成就你的算計。

在娛樂圈，『位置』，從來不只是座位或C位；它象徵流量、資本關係、話語權，也是一場無聲的權力測試。當你的底牌足夠硬時，你根本無需在別人的牌局裡，遵守別人的規矩。在那一晚，真正被看見的，不是座位在哪裡，而是一個人在被刻意降格時，仍然保持格局的能力。高AQ，從來不是討好世界，而是在世界不友善時，依然不把自己交出去。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音,映襯自己的生活節奏,輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#戲劇 #肖戰 #藝人 # 情緒 #頒獎典禮

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

2026-02-07 15:20 女子漾／編輯周意軒
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和

電影《世紀血案》還沒上映，輿論卻已全面失控。這起風暴不只燒到劇組，也直接點名演員，尤其是李千娜，成為網友情緒宣洩的焦點之一。到底發生了什麼？為什麼一句話、一篇貼文，會被放大成「二度傷害」？以下用懶人包一次整理。

1.《世紀血案》在拍什麼？為何題材一曝光就踩雷

《世紀血案》取材自台灣史上最具創傷記憶的重大懸案「林宅血案」。這起事件不只是刑案，更牽動白色恐怖、政治迫害與倖存者一生的心理創傷，因此多年來始終被視為高度敏感題材。問題關鍵在於，電影拍攝與改編過程中，傳出未取得當事人林義雄及其家屬同意。在台灣社會對轉型正義與歷史傷痛高度敏感的背景下，這一點幾乎等同踩到紅線。

楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會
楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會

2.爭議怎麼爆開？「沒取得同意」成最大導火線

消息曝光後，輿論迅速轉向質疑劇組是否「消費歷史悲劇」、「把他人的人生創傷變成商業素材」。Threads 上更出現大量抵制貼文，「拒看世紀血案」成為熱門標籤，單篇貼文動輒數十萬瀏覽。許多網友的情緒其實並非針對電影品質，而是對「誰有權利重述這段傷痛」的憤怒。

《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會
《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會

3.李千娜為何被點名？兩個關鍵原因一次看

第一，她在殺青記者會與社群平台上，曾以正向語氣分享拍攝感受，包括「很安心跟團隊一起拍戲」、「期待上映」、「每一場都有無限的 Take 很過癮」。第二，當抵制聲浪擴大後，這些貼文被發現已刪除，讓部分網友解讀為「心虛切割」、「態度轉彎」，情緒因此進一步升溫。在高度情緒化的輿論場中，刪文本身就被視為一種立場。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

4.一句話為何被炎上？「沒那麼嚴重」成致命關鍵

真正讓火勢炸裂的，是李千娜在記者會上提到，若重新翻整事件，也許能讓大家不再活在恐懼中，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」。這段話被大量轉傳後，引發強烈反彈。批評者認為，這樣的說法淡化了受害者長期承受的心理地獄，甚至被解讀為替創作合理化。財經網美胡采蘋更直言，這段話「包掉了全部恐怖的額度」，因為真正的恐怖從來不是畫面，而是活下來的人要背負一輩子的痛。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

5.最新進展｜李千娜發聲明致歉，坦承「未做好查證、判斷失職」

《世紀血案》爭議延燒之際，李千娜正式發表個人聲明，向林義雄本人、家屬及所有因此事件感到不適與受傷的人致歉。她坦承自己在未完整理解劇本與歷史脈絡的情況下，以「客串小角色」身分接演，未善盡查證責任，對於記者會上的輕率言論亦深表後悔。

李千娜表示，近期才得知電影未取得林義雄先生或家屬同意即進行拍攝，已違反合約，並與製作公司溝通但僅獲草率回應。她強調，林宅血案屬於台灣社會共同傷痛，任何形式的呈現都應嚴肅以對，並宣布將《世紀血案》全數片酬捐贈給慈林基金會，以表達最基本的歉意。

編輯推薦

#網友 #演員 #爭議 #消費 #李千娜

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

2026-02-03 10:55 女子漾／編輯許智捷
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製

北海道 KIRORO（キロロ）滑雪度假村日前發生一起 Backcountry（非雪道）滑雪迷途事件，一對來自台灣、年約 40 多歲的夫妻在雪場管理區域外迷路，於傍晚 4 點 45 分報警求助，最終由滑雪場巡邏隊出動救援，所幸兩人平安無傷。

圖片來源：日テレNEWS NNN
圖片來源：日テレNEWS NNN

事件經日本媒體報導後，引發日本社群大量討論。對此，長期居住台灣、熟悉日台文化的日本部落客「日本人的歐吉桑・台灣在住の日本人のおじさん」也在社群平台發文直言這類事件，正在真實影響台灣人在日本的觀感。

編輯推薦

Backcountry是什麼？

所謂 Backcountry（簡稱 BC），在歐洲也常被稱為 off-piste，或以 Freeride 統稱，指的是刻意遠離滑雪場管理範圍與正式雪道，進入未經開發的自然雪山區域滑行。

這類地形可能包含高山稜線、峽谷、森林、原始雪坡等，不會有整地、標示、巡邏或即時救援機制。與一般雪道滑雪最大的差別在於，BC 活動中，滑雪者必須自行負責路線選擇、天候判斷與風險評估，包含雪崩可能性、地形陷阱、能見度變化與體力回程問題。

在日本，Backcountry 並非單純的「進階玩法」，而被視為高風險山岳活動的一種。即使部分滑雪場未全面禁止，通常仍要求事前提交計畫、從指定出入口進出，且一旦發生事故，救援多半屬於實費計價，並非免費服務。

日本社會對「違規雪山救援」反感正在升高

該名日本部落客指出，日本社會並非不能接受外國旅客發生意外，但關鍵差別在於是否遵守規則。

他強調，像是自駕發生交通事故，通常被視為不可預期的意外；但 Backcountry 滑雪、未開放登山路線、擅闖雪場管理區外，在日本社會被普遍認定為「明知危險仍選擇違規的行為」，因此輿論反應格外激烈。

他直言，每當日本媒體報導「外國旅客在雪山發生事故、動用救援資源」，留言區往往充斥批評聲浪，而近期涉及台灣旅客的案例，也讓部分在地日本人開始以偏概全，「最無辜的，其實是在日本工作、生活的台灣人」。

「Backcountry 不是滑雪升級版」　在日本屬於高風險行為

該名部落客也特別點名，許多台灣旅客對 Backcountry（バックカントリー） 存在嚴重誤解。Backcountry 並非「雪道玩膩後的進階選項」，而是指離開滑雪場管理雪道、進入自然雪山地形滑行，需自行承擔迷路、雪崩、失溫與滑落等風險。

圖闢來源：Japan Ski Experience
圖闢來源：Japan Ski Experience

在日本，即便部分滑雪場（包含 KIRORO）並未全面禁止 Backcountry，也通常要求提交計畫、從指定出入口進出，且救援費用並非免費。「很多外國旅客是在社群平台看到影片，覺得很帥、很好玩，就跟著去，但裝備、判斷能力完全不足，結果就是直奔遭難。」他直言。

冬季滑雪穿搭地雷：UNIQLO 發熱衣不適合運動

該名日本部落客也特別點出一個台灣旅客極常忽略、卻在日本屬於常識的細節：冬季滑雪或登山時，不建議直接穿 UNIQLO 發熱衣。

原因在於發熱衣在運動流汗後，排汗與快乾能力有限，一旦濕冷反而容易加速體溫流失，在雪山環境中存在失溫風險。他指出，日本從事滑雪或登山運動的人，第一層多選擇 MILLET 等品牌的排汗型機能內衣，再依環境加上保暖層，而非直接依賴發熱衣。

日本輿論焦點：救援不是「理所當然」

從日本網路留言可見，爭議核心並不在於「是否該救人」，而是救援資源與費用誰來承擔。不少日本網友指出，Backcountry 本就是高風險的個人選擇，若發生事故卻動用警方、滑雪場巡邏隊與專業設備，實際成本極高，卻可能由社會共同負擔，這也是反感情緒不斷累積的原因。

｢女子漾｣網站全新上線,陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享,都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#雪道 #旅客 #滑雪場 #發熱衣 #日本人 #台灣旅客 #Backcountry

