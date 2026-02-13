2026-02-13 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】以平等、博愛包裝的同化思想 終究只是歧視－《星星之火》
那年夏天，震顫崗的居民都在議論同一件事，理查森家最小的孩子小伊，她發瘋似地放火燒了自己家的房子。整個春季，所有八卦都圍繞著小蜜拉貝兒，麥庫勒——對於持相對立場的那些人來說，她的名字叫做「美玲・周」——如今，終於有新的話題了。
最可怕的歧視，是以平等、慈善之名，包裝同化的企圖。「震顫崗」，美國最早期出現的計畫社區，自詡為先進發達、種族平等、祥和靜謐的典範，任何事物都因為經過仔細規劃，而井井有條。然而，一樁女嬰撫養權的官司、一對外來的藝術家母女，卻讓維繫社區看似正派的信條，變得荒謬不堪。
蜜雅預付第一個月和最後一個月的房租，繳交押金，用的是一大疊二十元鈔票，然後那輛福斯兔子車（當時就早已破破爛爛了），慢吞吞地駛離帕克蘭路，開往震顫崗南端的最遠處，那裡房屋之間的距離比較窄，庭院也比較小。
《星星之火》的故事，因為蜜雅母女搬進震顫崗而展開，和富裕的白領家庭房東理查森家不同，單親且收入不穩定的她們，在講究「規矩」的震顫崗成為異類。藉由兩家人相處的化學效應，以及理查森家小孩對於蜜雅的崇拜，作者批判了美國階級的優越心態。然而，比起兩個主要家庭的故事發展，篇幅相對簡短的亞裔女嬰撫養權的訴訟案，反而更觸碰到美國社會長久存在的核心議題：種族。
因為語言不通，同時又遭到男友拋棄，女嬰的生母忍痛決定拋棄女嬰。等到自己狀況穩定後，生母卻發現女嬰即將被富裕的白人家庭收養，決定為了女兒進行訴訟。因為族裔問題，讓原本就複雜的扶養權與親權更加難解，甚至引發整個社區、國家的分歧。藉由詰問的過程，美國白人社會的虛假與自我優越感表露無遺，而透過亞裔辯護律師描述自己為女兒找芭比娃娃的經驗，更是讓歐美自詡種族平等、看似冠冕堂皇的大旗搖搖欲墜。
他花了許多時間研究那本小冊子，裡面的芭比服裝簡直胡搞，全是紅色、金色緞面，款式完全不像任何中國、日本或韓國的女性服裝，娃娃有著一頭及腰黑髮與鳳眼。小冊子的介紹詞寫著：我來自香港，那是東亞或遠動的一個地方。整個東亞，人們都在露天市場買東西，像是鮮魚、蔬菜、絲綢，香料都會放在外面展示。⋯⋯
最後，他把那本小冊子扔掉了。
相較於許多移民作家難以描寫出當地社會樣態，身為華裔移民二代的作者伍綺詩以七〇年代的美國為背景，精準寫出白人優越主義的心態。加上內容涵括階級、種族、代理孕母等議題，讓《星星之火》一出版即站上紐約時報暢銷榜。此外，作者以自己的家鄉設定為故事場景，更讓本書成為最貼近現實生活的反烏托邦小說。
然而，談論的議題過於廣泛，也讓本書無法針對特定議題進行延伸，尤其是種族議題的高潮僅集中於一章的篇幅，也讓小說內容比重有失衡之感。另外，書封介紹選擇以「失去」為主軸，相較於內容討論的議題豐富度，也讓人感到可惜。
雖然相較於歐美出版界的大力讚揚，身處於歐美文化圈外的讀者，恐怕會稍嫌過譽，但《星星之火》呈現的議題，依舊值得省思。台灣同樣屬於多民族社會，對於非歐美人士的隱性歧視，也時有所聞。雖然常說「台灣最美的風景是人」，但所謂的包容接納，是否只是單方面隱含優越感的同化，也值得讀者省思。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數