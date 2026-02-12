2026-02-12 13:09 女子漾／編輯ANDREA
馬年開運指南！小年夜到初一必做，3天淨化納財全攻略一次看懂
隨著農曆新年腳步逼近，不少民眾已開始準備除舊布新。命理專家艾菲爾老師近期整理出一套從小年夜、除夕到大年初一的「淨化納財」流程，結合傳統民俗與現代生活方式，提醒民眾把握關鍵時辰，以儀式感迎接嶄新一年。
文字來源：艾菲爾老師 臉書
今年2月15日為小年夜，若先前在送神日未能恭送灶神，仍可把握當天吉時補行儀式。建議時段包括辰時（07:00–08:59）、巳時（09:00–10:59）、未時（13:00–14:59）與申時（15:00–16:59）。民眾可在廚房爐臺或洗手台旁，供奉三樣水果或甜點與三杯清茶，誠心感謝灶神一年來的庇佑，並祈求來年平安順遂。
此外，小年夜晚間23:00至子時00:59之間，被視為「解除」的關鍵時段。艾菲爾老師提出象徵「金蟬脫殼」的開運方式，事先煮好雞蛋，在子時內完整剝殼並食用。紅包袋上可寫下「丙午年，迎新送舊、金蟬脫殼」，將蛋殼裝入紅包後丟棄，象徵拋開過去一年的煩憂與不順，迎接嶄新氣場。過程中需保持蛋白完整，寓意來年圓滿無缺；每人食用一顆，避免分散好運。
2月16日除夕夜，民俗上稱為「歲官交承」，也是辟邪納福的重要時刻。傳統習俗中，除夕夜有張掛鍾馗像以驅邪納福的做法。鍾馗被視為鎮宅辟邪之神，象徵將晦氣阻於門外、福氣迎入家門。
當晚另有「關門納財」儀式，建議於戌時（19:00–20:59）或子時（23:00–00:59）進行。民眾可在吉時內關上家中對外大門，並於門內側貼上寫有「財」或「福」字的紅包袋，內裝100元象徵錢母，外寫家主姓氏，寓意將財氣封存於屋內。此舉不僅象徵守財，也為初一開門納福預作準備。
2月17日大年初一清晨，則是「開財門」的吉時。建議於03:00至07:00間擇時開門，取下前一晚貼於門內的紅包袋，收入口袋或錢包作為全年錢母。開門時可面向門外高聲祝禱「恭喜發財、財神進來、福星進來、喜氣進來」，象徵新年氣運正式啟動。
此外，初一還有「五路財水」的開運方式。民眾可事先準備來自五個不同國家、地區或品牌的礦泉水，於除夕夜各倒出五分之一混合於杯中，待初一清晨作為當天第一杯水飲用，象徵「五祿發財」。此舉被解讀為匯聚多方能量，為新年注入多元財氣與好運。
艾菲爾老師強調，這些做法並非迷信操作，而是透過具體儀式，幫助人們在歲末年初之際進行心理上的整理與重啟。當人們以誠心完成每個步驟，也是在為自己建立信念與方向。
農曆新年向來承載華人社會對團圓與祝福的期待。無論是否全盤遵循所有儀式，在歲末之際留下一段整理心緒、重新出發的時間，或許才是「淨化納財」真正的意義。願新的一年，家家戶戶都能引福歸堂，萬事順遂。
