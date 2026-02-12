🍑 實測愛爾麗太能波AES！躺著就能運動是真的嗎？那個麻麻的感覺居然讓我舒服到秒睡...久坐上班族必看，找回緊實線條的秘密武器大公開！

身為一個能坐就不站、能躺就不坐的現代懶骨頭代表，我跟「運動」這兩個字的關係，大概就是最熟悉的陌生人吧 😂

每次看到 IG 上那些健身網紅曬出的蜜桃臀，心裡充滿了羨慕，但轉頭看看自己黏在辦公椅上日漸平坦的屁屁，除了嘆氣，我也只能默默點一杯半糖少冰的珍奶壓壓驚 🧋

明明心裡想著「我要深蹲」，身體卻很誠實地滑進沙發裡

不過，最近我發現了一個很神奇的東西，聽說是可以讓懶人也有春天的黑科技 ✨

抱著一種「死馬當活馬醫」加上「反正只是躺著」的心態，我預約了愛爾麗診所新莊店的「太能波 AES」課程。

原本以為大概就是像去按摩一樣，結果這次的體驗，徹底顛覆了我對「躺平」這件事的認知





走進愛爾麗新莊店，這種飯店感是怎麼回事？🏨

那天我晃到愛爾麗新莊店，我以前對這類診所都有點抗拒，總覺得進去會有那種冷冰冰的藥水味，或是被推銷轟炸的壓力 😣

但推開門的那一瞬間，疑？這根本是飯店大廳吧？💡

寬敞明亮的空間，空氣裡飄著淡淡的香氛，櫃檯人員笑得跟鄰家大姊姊一樣親切，我原本緊繃的肩膀瞬間就鬆了一半

等待的時候我坐在那個軟到不想起來的沙發上，心裡還在想：「等一下該不會要換什麼尷尬的手術服吧？」🤔

結果完全不用擔心，流程比我想像中順暢太多了！

諮詢的過程就像在跟朋友聊天，醫師跟諮詢師完全沒有那種高高在上的姿態，反而很認真地聽我抱怨「久坐屁股變扁」這件事，然後用一種很令人安心的眼神告訴我：「沒關係，交給科技。」👌





太能波 AES，就像個隱形的魔鬼教練 💪

好啦，我知道大家最想知道的是

「那到底是做什麼的？」🧐

如果用最白話的方式來形容，你就想像你的屁股肌肉平常都在睡大覺，偶爾你爬樓梯時它們會稍微翻個身，但大部分時間都是死氣沈沈的 💤

而這台太能波 AES，就像是一個隱形的健身教練。

但他不是用吼的叫你動，而是直接用一種高科技的磁能，穿透你的皮膚，直接「抓住」你深層的肌肉，強迫它們做收縮運動 ⚡

聽起來很玄對吧？我也覺得~~~~~

就像是有人幫你的肌肉做被動式的仰臥起坐或深蹲，但你本人，只需要優雅地趴在美容床上，滑手機、聽音樂，甚至睡覺

這根本就是為了我這種「想瘦又怕累」的人類發明的福音啊 🙌

開始前，當然也會有專業的醫生看你的身體數據並且評估你是否適合做！

醫生看了看我的體重(真想哭XD)，笑著說：我完全沒問題~~~





那種麻麻酥酥的感覺，我居然差點睡著... 😴

重頭戲來了！進到美容室後，我穿著自己的衣服趴在床上

護理師很溫柔地幫我把探頭固定在臀部的位置，還貼心地問我：「準備好了嗎？我們要開始囉！」💖

機器啟動的那一瞬間，我原本已經做好了「可能會痛」的心理準備，全身肌肉稍微緊繃了一下。

結果？疑？完全不痛欸 ❌

那種感覺非常奇妙，很難用言語完全精準形容

一開始是一種規律的敲打感，很像有人握著拳頭在幫你捶背，力道很深沉，不是只在皮膚表層那種癢癢的感覺，而是真的有什麼力量鑽進去肌肉裡面 🔨

接著，節奏改變了，變成了緊緊的收縮感

如果你問我具體的感受，我會說那種感覺有點「麻麻的」

就像是腳蹲久了剛站起來那種微麻，但又混雜著一種被按摩的酥爽感 ✨

屁股的肌肉會不由自主地跟著機器的節奏「咚滋、咚滋」地跳動。

最荒謬的是，明明我的屁股肌肉正在經歷一場宛如馬拉松般的劇烈運動，但我上半身卻放鬆到不行，甚至因為美容室的燈光太溫馨、冷氣溫度太剛好，我眼皮越來越重... 😪

我發誓中間有好幾度我真的稍微「斷片」了幾秒，差點流口水

這大概就是現代科技給我們最溫柔的矛盾吧 ❤

課程結束後，屁股好像醒過來了 🍑

大概過了半小時左右，體感時間過得超快（可能因為我快睡著了 😂），課程結束了

剛從床上爬起來的時候，那種感覺真的很神奇

你有沒有那種去爬完山，或是很久沒運動突然做了一百個深蹲後，腿軟軟的、屁股酸酸的感覺？就是那樣！

我的屁股有一種微妙的「充實感」，感覺肌肉好像剛被叫醒，正在向我抗議：「欸，主人，我們剛剛很忙欸！」💢

雖然外觀上不可能做一次就變歐美翹臀，但穿上褲子的時候，不知道是不是心理作用，總覺得後腰到臀部那邊的線條順了一點，有一種緊緻的拉提感

走路的時候屁股好像比較「有感」，不再是兩塊鬆鬆的肉掛在後面 💃

走出一樓大門，吸了一口

新莊的空氣，我覺得今天的自己特別輕盈 🍃





這種懶人保養，真的很值得投資 💰

回家的路上我一直在想，這樣的課程到底適合誰？

如果你是那種熱愛重訓、每天不深蹲不舒服的健身狂人，這可能對你來說太溫和了

但如果你跟我一樣，是個朝九晚五的社畜，每天屁股黏在椅子上的時間比睡覺還長，看著身材走樣卻又動力不足，那愛爾麗的太能波 AES真的值得一試 👍

它不是什麼激進的手段，而是一種對自己的「保養」

就像我們會去護髮、做臉一樣，我們的身體肌肉也需要被照顧、被喚醒

重點是，那個過程真的太療癒了 🥰

不用流汗、不用狼狽，在繁忙的生活中偷得半日閒，讓科技幫你找回一點線條的自信，這投資我覺得很可以~~~~~~

下次經過愛爾麗新莊店，不要只是路過，進去問問看吧！

