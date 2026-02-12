從戲劇《拂玉鞍》看鳥籠到底是鳥兒的庇護所，還是催命司

圖／Pixabay

大湯國的王爺，假扮成該國的和親大使，到鄰國送聘禮給即將前往大湯國與之和親的郡主。兩人在生活上成為脾性契合的好友；某次他們有了這樣的對話。

花園裡正飄著一場浪漫的雪花，大湯國的隨行侍從，傳述著他們在雪地裡的遊戲：『冬日裡鳥兒外出找糧食，只要設個陷阱，在地上撒一把穀子，就能捉到牠們了。』很快地，他們捕捉到二隻鳥兒。

郡主見狀，說：「把牠們都放了吧，這種鳥氣性大，失了自由，關在籠子裡，過不了夜的」。

王爺：「怎麼？不喜歡？」

郡主：「牠在你們眼裡，不過是玩物而已，何必因一時興趣，毀人前程呢？」

（郡主暗示這位和親大使，我是被迫前去和親，大湯國就是我未來的鳥籠，我的前程即將被毀。）

王爺：「郡主言重了，現在這寒冬之際，牠們在外面找不到食物，也找不到庇護之所，依舊是要被凍死、餓死的。所以，這籠中，並非不是一個好去處。」

（王爺也在暗自表白，我會好好照顧我的籠中鳥的。）

郡主：「佛心自觀，眾生平等。」牠若餓了，自然有覓食的法子；若冷了，自然有想要的去處，這可不是旁人可以幫忙決定的。也許，您覺得籠子是庇護所，但我覺得那裏是催命司。

（由劇情發展與郡主的言談，看出郡主對和親之行是不甘心的！）

此戲劇中的對話情節，無法以誰對誰錯論之，也無法評判誰輸誰贏，但各自的立場與觀點爭辯，卻總能於日常看到。

就自然法則與自由兩種視角來看

王爺的觀點傾向於善意的干預自然生死結果，他認為

「寒冬」凍死，是鳥兒不可逆的自然威脅，

「缺糧」餓死，是鳥兒必然的命運，

「籠子」庇護，有遮蔽保暖，又有充足食物，當然是鳥兒在寒冬裡較好的合理選項。

郡主的觀點傾向於就算是想活，也要活得有尊嚴，她認為每一種生命，都有其內在的生存節奏與選擇能力。因此，她反對人類以「替你著想」之名，代替其他動物做出改變自然法則裡的生存決定。

籠子「剝奪牠們的選擇權」

籠子「削弱牠們的求生本能」

籠子「中斷牠們善於飛翔的本性」

籠子「就是加速牠們死亡的催命司」

觀賞這樣的戲劇對話，若依人性來推論：

王爺並非惡意或殘暴，他表現的可能就是一種普通的統治者思維；我有資源、有決斷力，因此我來執行我認為對你最好的方案。

郡主也並非特別怯懦，或許被關在鳥籠裡的小鳥，影射自己即將遠嫁到不可預知的國度裡，過一種失去自由的生活。所以她深深覺得：當善意不再詢問對方是否願意，就已經隱藏暴力因子了。當人類捕捉翱翔於大自然界的小鳥，將其囚禁於籠中，並非只是改變牠的生存環境，而是從此改變牠原有的生命軌跡。牠或許不會立刻死去，卻漸漸不再是自己。

自由，並不溫暖。它不能保證你不會受傷，也不能確保你能活過冬天；而籠子，或許溫暖，卻要求你先交出自己。

是您，會如何選呢？