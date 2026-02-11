在馬場工作24年，一位在馬背後默默守護馬匹福祉的馮富瑜

在十二生肖之中，若說最受人喜愛、也最容易讓人心生親近的，除了忠誠可愛、適合成為家庭夥伴的狗之外，另一個同樣擁有高人氣的生肖，非「馬」莫屬。

只可惜，馬的身軀高大、氣勢不凡，在台灣多數的居住環境中，實在難以成為家中的成員。於是，馬更多存在於我們的想像、故事與祝福裡，牠象徵奔波、付出、以及「行大運」的美好期盼。

馬年行大運，步伐穩健，心有所向，一路向前。圖/漢諾威馬術俱樂部

我對馬最初的印象，來自童年時讀過的一本童話書《琳達的小馬》。那是一本溫柔而充滿愛的繪本，小馬的眼神，在年幼的心中留下了柔軟的記憶。長大之後，與馬真正的接觸卻屈指可數，大多只停留在動物園裡遠遠的觀看，或是在書本、電影中匆匆掠過的身影。

直到認識了馮富瑜（Tiffany Feng），才讓我與馬的距離，真正拉近了。得知她在一家馬術俱樂部服務了二十四年，幾乎把青春與心力都獻給了馬場與馬匹，這樣的緣分實屬難得，於是我立刻相約前往參觀。

約定好去馬場參觀，我準備了一桶的伴手禮~蘋果+胡蘿蔔，是馬兒最愛吃的零嘴。圖/王偉華

許多人看見的是比賽時的榮耀、孩子們騎在馬背上燦爛的笑容；但真正支撐馬場日復一日運作的，是背後一群默默付出的照護者。他們為馬匹安排適當的運動、維持環境的清潔、預防病菌滋生，更重要的，是在馬匹疲憊之後，細心而耐心的修護工作。這些看不見的照護細節，對馬而言，一日都不能少。

Tiffany喊得出馬場裡每匹馬的名字，這就是用愛與細心照顧馬匹的用心。圖/漢諾威馬術俱樂部

Tiffany 首先帶我參觀「釘蹄室」，那是她每日必做、也最重要的工作之一。她協助長時間訓練後的馬匹，舒緩肌肉與筋腱的疲勞。只見她拿起雷射治療儀，紅色光束靜靜落在馬匹的腿部肌腱上，她一邊輕聲安撫，一邊專注地調整角度。馬匹逐漸放鬆，低下頭，彷彿全然信任眼前的人，享受這片刻的寧靜，讓過度使用的肌肉慢慢恢復。

Tiffany拿著雷射治療儀細心的、慢慢的，協助長時間訓練後的馬匹，舒緩肌肉與筋腱的疲勞。圖/漢諾威馬術俱樂部

她說：「馬不會說話，但牠們會用身體告訴你哪裡不舒服。」

正因如此，她投入鐳射治療與復健輔助，希望能減少馬匹長年工作造成的慢性勞損，讓牠們在更友善、更有尊嚴的狀態下生活與工作。

更讓我動容的，是她對「退役馬匹」的關懷。她看著那些曾經勞苦功高、卻在年邁後無處安置的馬，心中始終放不下。因此，她正投入規劃退役馬匹的照護、教育推廣與公益型福祉計畫，希望建立一個更完整的支持系統，讓真正「功成身退」的馬，不再被遺忘。

第一次站在馬廄前，我被一種安靜而深沉的力量所震撼。馬並不躁動，反而沉穩而警覺；牠們站立時四肢穩定、重心平均，頸部線條自然延伸，整個身體呈現出一種極具力量的美感。那是一種來自長期付出與自律所累積的優雅。

膽小的我，鼓足勇氣慢慢地摸著馬的鼻子，牠靜靜的望著我，讓我感受牠的善意。第一次與馬這樣近距離的拍照，大家看得出來我笑得有些緊張嗎?圖/王偉華

正好遇見新北市騎警隊員在訓練。圖/王偉華

在馬年能夠如此近距離地與馬相遇，對我而言是一份難得的祝福。馬帶來的，不只是速度與力量，更是一種默默承擔、穩定前行的人生態度。

在此，也衷心祝福所有讀者：馬年行大運，步伐穩健，心有所向，一路向前