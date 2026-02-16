2026-02-16 11:30 睿忒
〈好像〉再現經典的純愛曲風！療癒人心還是得看郭靜的啊！
Hi there，前陣子才剛分享了郭靜近期在短影音平台翻紅的老歌〈愛情訊息〉(2008)，沒想到去年才發行的〈好像〉(2025) 近期又開始在幾個華語的音樂平台發酵，原本只是單純的發行單曲，但效果好像意外地好，或許大家真的很習慣郭靜的純愛曲風，像是之前在迷你專輯中的俏皮風格似乎迴響平平而已。當時在〈好像〉剛發行時我就立刻聽過了，但這首歌傳播的程度實在比我想像中的要多上很多，總感覺有點不可思議。
近年來郭靜的很多作品都是經由中國的經紀公司或唱片公司發行，某部分也代表著他逐漸將事業重心挪向中國市場，好在是他依舊在台灣這邊放了很多的注意力，不至於全部都只側重於中國市場；〈好像〉就是這樣一首由中國公司發行的歌曲，由稻穀音樂聯合有點音樂、嘉晟時代發行，以這個資源來看也還算可以，但歌曲自身琅琅上口的特質依舊是此次成績蒸蒸日上的重要關鍵。
從歌曲的旋律來看，〈好像〉無疑是很順耳、很好消化的類型，講得直白一點就是比較「芭樂」的流行歌曲，不過很重要的是在現在這個多樣化的時代，可以讓人很簡單就上手的歌曲並不算弱勢，反而一旦被廣大聽眾看見之後，傳播的速度會非常驚人，我想〈好像〉就是這樣的一首歌吧。其實在歌曲發行時，我對這首歌的感覺很普通，因為我不太喜歡其中的歌詞部分，雖然可以感覺到想要營造的氣氛， 但實在是太過平舖直述了，有種是為了迎合聽眾所寫的感覺一樣。
不過必須說能夠打中市場就是它的本事，〈好像〉在歌曲中所表達對於感情中的醒悟讓很多人感同身受，說得精準一點的話，是在自己的對於感情對象「暈船」之後的清醒；從不斷想要自我催眠、自我懷疑，到最後的看清真相，說實在的這個概念很精彩，全程用自我對話的方式將單方面的感情過程一次道盡，也將現在多少都會男女的痴心妄想毫不留情地唱了出來。我只能說這首歌的意境營造地非常成功，詞、曲結合起來的效果比它們單獨拎出來看都要好非常多。
一看就知道這首〈好像〉應該是不會有 MV 了，事實上近年郭靜的 MV 也都很少，即使發行歌曲也都不一定有 MV；然而我推薦大家可以看一下郭靜在中國節目《有歌2》(2026) 第三期中、和張信哲合唱的版本，雖說有著中國節目習慣性將歌曲改編得過於澎湃的小弊病，但郭靜和張信哲兩位歌手的表現實在是沒話說，不但現場演出穩定發揮，也唱出了和錄音室版本不一樣的感覺。
郭靜近幾年的新作品討論度好像都較為普通，但卻每年都會有首歌進入大眾視野，〈好像〉就是從去年底到今年的那首歌，我想隨著郭靜注意到〈好像〉的熱度，以及開始在各大節目、場合增加曝光度，或許這首歌還有繼續向上的空間也不一定呢。最後一樣要喊話一下，希望郭靜能夠早點有新作品的消息，就算像前幾年一樣只是迷你專輯我也就滿足了。
