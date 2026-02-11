2026-02-11 13:15 新頭條Thehubnews
海外首場！三大人氣動畫IP聯合展11日起台北搶先登場
TV動畫《光逝去的夏天》《靈異教師神眉》《小林家的龍女僕》寒假同步進駐中山商圈 沉浸場景 × 限定周邊 × 眾多KOL共創話題
由「 重星戰略」、「像素匯」聯手「H3+ Studio滬睿國際」共同策劃並推出的全新策展品牌「燦々堂｜SANSAN DO YOU」於2月11日至3月22日新光三越台北南西店 一館 9F推出結合日本三大人氣動畫 IP《靈異教師神眉》、《光逝去的夏天》、《小林家的龍女僕》所共同打造的動漫沉浸式主題快閃活動；此展為海外首展，並將首站選定在年輕人匯集的中山商圈，為即將到來的春節假期帶來新一波動漫熱潮！
三大IP三種世界觀 一站式沉浸體驗
此展除了為日本三大人氣動畫 IP《靈異教師神眉》、《光逝去的夏天》、《小林家的龍女僕》的海外首展外，更將透過場景重現、限定商品與體驗式動線規劃，打造出為期六週的大型動漫展覽空間，預計將成為寒假期間必訪的打卡新地標。
主辦方表示，本次希望呈現出跳脫單一IP快閃形式，首度以「三大世界觀策展」概念打造三大主題展區，串聯不同作品魅力，創造更完整的實體娛樂體驗。例如迎來 30 週年的《靈異教師神眉》在展覽中將鎖定懷舊世代族群，以經典「鬼手封印」意象打造沉浸式裝置空間，並同步推出多款限量聯名收藏商品，喚起七、八年級生的童年記憶與經典情懷。
而《光逝去的夏天》則強調劇情沉浸體驗，實體還原動畫中的鄉村場景與故事線索，結合拍貼機、姓名貼、劇照牆與收藏卡牌等互動內容，引導觀眾一步步走入劇情核心，在冬季重新找回那段關於青春、失落與重逢的記憶，成為本次最具敘事感與情感共鳴的展區。最後，《小林家的龍女僕》則以療癒可愛氛圍為核心，朵露、康娜等高人氣角色化身主題空間亮點，搭配生活感十足的萌系周邊與拍照打卡裝置，重現異世界與人類共居的溫馨日常。
海外首次正版授權進駐 邀粉絲們搶先蒐集限定商品
此次活動亦集結鑫夢想集團等商品推出限定聯名商品，包括鬼手造型 iPASS 卡、立體存錢筒、30 週年紀念威士忌與多款角色周邊，從日常實用配件到高端紀念型收藏單品一應俱全，打造完整動漫選物市集概念，滿足粉絲不同層次的收藏需求。
泥泥學姐 Janie、蘋蘋澎澎、三人日常 Thruple Daily等知名KOL親蒞現場 跨圈層擴散社群聲量
除了展覽與商品規劃，本次活動亦整合社群影響力策略，邀請蘋蘋澎澎、泥泥學姐 Janie、三人日常 Thruple Daily、Wayne維恩老師、Davio、蝦蝦、達爾、沈珈妤 Kaii等多位知名創作者陸續參與先搶開箱，透過不同視角來呈現橫跨生活風格、娛樂、校園族群與多元等圈層議題。
主辦方最後也表示，希望透過「IP內容 × 實體場景 × 社群共創」的整合模式讓快閃店不再僅是購物空間，更能成為能被分享、被討論、被打卡的生活娛樂體驗場域，進一步吸引不同世代與多元族群共同參與。
活動資訊
地點｜新光三越台北南西店 一館 9F
檔期｜2026/2/11 – 3/22
時間｜週日–週四 11:00–21:30｜週五–週六 11:00–22:00
入場｜免費參觀
※提醒您：未滿18歲請勿飲酒 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數