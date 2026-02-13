舒服順暢的輕搖滾，Louis Tomlinson 的新專輯《How Did I Get Here?》超好聽！

via Louis Tomlinson's Facebook

Hi there，今年才剛開始不久而已，但已經感覺到One Direction的成員們都動了起來，如果要算完整作品的話，先發制人的是Louis Tomlinson，他在經過了去年底、今年初的三首單曲之後，發行了第三張個人專輯《How Did I Get Here?》(2026)，這也是距離了三年多後他再次發行錄音室專輯，發行第一週就空降 Billboard 200 專輯榜的第16名，雖然不如前兩張專輯有挺進前十名的行列，但也算是有維持住一定的水準了，尤其在這次宣傳似乎不怎麼強力的情況下已經相對還不錯了。

我是到了專輯發行的前兩天才猛然發現 Louis 已經默默釋出了三首單曲，同時也發現這次雖然宣傳規模不大，但音樂品質卻都很不錯，在聽過整張專輯時候更是覺得過癮，即便乍聽起來沒有太過突出的熱門單曲，但整張聽完後卻很舒暢，下面照慣例來分享三首我在專輯裡很愛的歌曲。

👉 推薦閱讀：沉寂兩年終於回歸！Harry Styles 最新單曲〈Aperture〉舞出對感情的不確定感！





〈Lemonade〉是這次專輯第一首釋出的單曲，必須說 Louis 的聲線實在很適合這種帶點迷幻感的輕搖滾，他也曾說過想在這首歌當中將流行音樂及獨立搖滾樂融合起來，形成自己想要傳達出的、天堂一般的意境。個人認為如果是基於這樣的情況之下 Louis 其實蠻成功的，他在個人作品中的風格本就有很濃厚的迷濛意境，而特地前往哥斯大黎加進行錄音而產出的效果，在歌曲中也表現得讓人非常舒服，總覺得他很清楚自己想要的是什麼樣的氛圍，也營造得很成功。

雖然在聽感上蠻舒暢的，但〈Lemonade〉的內容卻是有點喜憂參半的，就像歌名所表明的「檸檬水」一樣，有苦、有酸、也有甜，這是 Louis 在描述對於一個女孩的渴望，想要擁有對方卻又無法得到，明明就只是想試著追求看看而已，但似乎一點機會也沒有，即使女孩再怎麼讓自己著迷，也只能接受望而不得的結果。如果只是單聽旋律是聽不太出有這樣的複雜情緒，因此在讀過歌詞後又會讓人覺得不同感受，對我而言實在是首蠻有趣的歌曲。





〈Dark To Light〉在第一時間讓我聯想到了Niall Horan的〈Heaven〉(2023)，其中給人緩和卻有重心的暢快感是相似的，因此在聽到〈Dark To Light〉時就注定了我會喜歡這首歌，儘管或許不會是每天都必須重複播放的程度，但絕對是想要放鬆、安靜時的好選擇。在這首歌當中 Louis 的聲音更溫柔了一些，雖然仍是粗曠的嗓音但卻異常細膩，聽過幾次就知道這是首能夠給予自己溫暖的歌曲，因為這是 Louis 用以表達對於親人離世感到痛苦的歌曲，可以聽得出他想要給予溫暖的對象，也包含了自己。

在歌曲釋出之後就出現不少猜測，而後 Louis 也證實了這首歌最主要就是和前年離世的Liam Payne有關，雖說 One Direction 休團好幾年了，但兄弟彼此之間的感情都還是很好，因此在 Liam 離世後 Louis 感到非常地痛苦，就像這首〈Dark To Light〉裡頭不斷重複的「Don't go anywhere I can't follow.」以及「Could it bring you from dark to light?」一樣，希望自己在乎的人不要再接連離去，並且也期望內心能夠從傷心的黑暗中逃離，這算是 Louis 此次很私人、很真心的歌曲了，很推薦可以聽看看！





在專輯發行的前兩天釋出，〈Imposter〉是專輯在今年發行的第三首主打單曲，Louis 不僅這張專輯是在哥斯大黎加錄音的，就連像是這首〈Imposter〉都是在當地的叢林裡創作出來，他自己也在訪談中表示這可能是專輯裡最動聽的一首歌。不過說到這首歌會讓人有點心疼，歌名 imposter 來自於 Impostor syndrome (冒牌者症候群)，意指人在獲得成功時，會因為各種原因在心裡認為這只是自己運氣好罷了，並不會歸功於自己的努力或天分，久而久之就會困擾著自己，甚至有可能形成更嚴重的心理問題。

身為 One Direction 成員之一的 Louis，在大眾的眼中無疑是最成功的一批音樂人，但他內心卻飽受心理問題的侵襲，這也算是大家不知道關於公眾人物的另外一面；幸好在這首歌當中他至少找到了抒發自己的方法，心理問題常常需要靠著諮商或藥物去輔助恢復，而音樂也是醫學上認為其中一項很有幫助的利器，是以 Louis 沉浸在音樂的創作中也許或多或少也幫助了自己，用節奏輕快的情歌去述說困擾著自己的心理問題，在覺得好聽之餘也著實讓人感到欣慰。





via Louis Tomlinson's Facebook

說實話 Louis Tomlinson 的前兩張專輯《Walls》(2020) 和《Faith in the Future》(2022) 聽起來都很不錯，但是都沒有今年《How Did I Get Here?》要來得讓我感到很值得一再地循環播放，雖說這張新專輯仍然沒有產出讓 Louis 強勢再次出現在大眾視野的熱門歌曲，但也讓他拿下了英國 Official Charts 專輯榜的冠軍寶座，所以即使今天只分享了其中的三首歌，但我是推薦大家要把《How Did I Get Here?》整張專輯從頭到尾好好地聽一遍，那種體驗感是真的會讓人很過癮的啊！

👉 推薦閱讀：奶油暖男開啟第三張專輯的全新單曲〈Heaven〉，Niall Horan 依舊有愛又深情！

----------

🎧《How Did I Get Here?》官方收聽連結：louist.lnk.to/HowDidIGetHere

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks