【評論】《單身即地獄5》結局配對大揭曉！美娜秀才不是「海后」~竟然有人直接放棄？驚掉下巴的最終結果...

Netflix戀愛配對實境秀《單身即地獄5》討論聲量隨著「海后」崔美娜秀的一舉一動引發關注，不過，沒想到真正的「人氣女」竟不是她！究竟，最終配對時刻，會有哪對令人出乎意料的配對會誕生呢？





※以

下涉及《單身即地獄

》內容，請斟酌瀏覽※

「欲擒故縱」大翻車！「海后」寶座讓位！

在10天9夜中，8男7女出演者們來到地獄荒島上尋覓對象，唯有順利成為一對，才能在天堂度過浪漫約會夜；這季沒有第四季像俊諝和時安的越線爆點，不過，抓馬的劇本也是不惶多讓 (就算主持人在導播室中一直澄清真的沒有set好，但明眼人應該都能感覺到啦！觀眾不是笨蛋好嗎？)

少了火辣場面，這季製作團隊似乎用「演技」來企圖操縱觀眾的心；一開始，人氣焦點全都在「崔美娜秀」身上，不少男性出演者都被她迷得咪咪帽帽~ (人妻我真心覺得，很多行為一看就是很「綠茶」才會做的事，但男生全都吃這套...)，但「日久見人心」這句話印證一切，最終，原本對她有意思的承一、琇濱都無言離去，只剩一片丹心的省勳還痴痴地等待著她。

除了美娜秀之外，「多角關係」同樣有好幾對，高恩和株榮也呈現「二搶一」局面；不過，這季的「鯰魚男女」功力有點弱，女生涵恩完全沒有撥動任何男生的內心，但男生珆乾其實差一點點就成功，高恩對他很明顯就是心動了，沒想到珆乾真的太白目！！！(我個人認為他太自大傲慢，自我感覺太良好，自以為勝券在握)

最終結果大公開！有人原地棄權？

最終配對結果揭曉！第一對配對成功的是「田徑界Karina」金敏智與「年下男」宋承一，這對歡喜冤家也在兩人各自和別人去天堂島之後，確認自己的內心，兩人在還沒結束前的相處就像是一對戀人般，無庸置疑配對Get！

第二對配對成功是差點GG的「高才女」朴喜珗和「小宋仲基」林琇濱！從一開始就傾心琇濱的喜珗，兩人有許多共同話題，外表也超班配，但沒想到因為前一次敏智和琇濱在天堂島時，晚上聊天聊到太累竟然睡在同一張床上，然後還被不長眼的承一給亂爆料，讓喜珗超心碎而淚崩，還好在抉擇前，琇濱有找喜珗解釋清楚並化解誤會，不然這對應該直接說88了！

第三對配對成功的是「海后」崔美娜秀和「史上背景最狂」的李省勳，尋尋覓覓繞了一大圈，美娜秀終於清楚自己的心意 (前面10集真的對她超反感，只怪她拿到爛劇本，人設慘烈；最後兩集挽回了自己形象，笑歪~)；而一直守護在她身旁的省勳，原來背景超狂，不過緋聞也是很狗血，先不管他實際背景或緋聞如何，至少在這部「實境秀劇?」裡面，他就是最佳癡情代表！

第四對配對成功的是長相激似「文佳煐」的李株榮和「無法預測」的金載真，面對各自都有其他愛慕者的兩人，在確定對方心意後也毫不猶豫地選擇對方；可憐那癡心的尹賢堤，直接被發好人卡 (哭哭~)

最後，「單身修羅場」的終極考驗！輪到備受矚目的人氣女「金高恩」選擇，直接上演三男爭一女的戲碼，不過結局似乎早有定數，面對原本一直以為有希望的珆乾，高恩選擇了盛閔，導播室所有主持人全傻眼，驚得說不出話來；而早知自己無望的玹宇，依然默默地用自己愚笨又油膩的方式表達愛意。

而這次是第一次讓出演者有「放棄」的選項，沒有心儀對象也沒人對她傾心的譽真，選擇棄權；可愛但存在感極低的涵恩選擇載真，本季終~

網批「劇本太差」！雖然少了腥羶爆點依然高熱度

話說，《單身即地獄5》這季的話題度不在只是圍繞著同一個「人氣」男女，這次從美娜秀、敏智到高恩，話題不斷隨著「劇情?」改變；這季少了之前偽限制級的煽情場面，也沒有成員們的勾心鬥角，劇本確實稍顯無趣，而且所有出演者又都是模特兒或演員，更讓網友批評製作團隊是否都只是跟經紀公司聯繫，而非實際徵選而來！雖然罵聲不斷，但討論度還是居高不下。

《單身即地獄5》終於完結，只能說這系列的人氣真的太強大，想必之後第6紀應該是已經在著手準備，觀眾嘴巴上雖說無聊都懷疑出演者真實性，但...還是會繼續看下去？！一起期待下一季吧！

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip