春節好選擇！彰化「達拉樂樂屋」娃娃機結合親子遊樂園 打造一站式親子共樂新據點
記者/李明真報導
近年來親子休閒需求持續升溫，進化出全新型態的夾娃娃機店映入大眾眼簾，位於彰化市佔地200坪的達拉樂樂屋突破傳統印象，結合親子遊樂園概念，提供老少咸宜的複合式娛樂空間，不畏天氣變化，大坪數室內空間讓小朋友盡情放電、也讓大朋友獲得趣味與滿足，成為親子春節出遊的好選擇。農曆春節期間歡迎爸爸媽媽帶小朋友來彰化走春玩耍，達拉樂樂屋複合式的親子娛樂空間充滿樂趣！
匠心打造巨型變形金剛超吸睛
從遠方即可清晰望見達拉樂樂屋門口有座高達兩層樓的變形金剛立像，無論是否為變形金剛粉絲，都會立刻被吸引目光，大小朋友都很適合拍照留念，打卡新景點。
豐富機台設施結合各式商品 零售新型態
店內夾娃娃機除了時下流行的玩具布偶，還有生活選物、生鮮食品，甚至有跨界合作期間限定商品，不定時還會舉辦特殊抽獎與趣味遊戲，玩法多樣豐富，處處充滿驚喜。另外結合盲盒與玩具的展售兌換，玩家可將遊戲累積的點數或票券兌換成各式玩具與禮品，讓每個年齡層都有可能在這裡找到自己喜愛的 IP 商品，讓遊戲不只是過程，更能帶回滿滿成就感與回憶。
此外，達拉樂樂屋還規劃豐富的遊戲機台，包括經典兒時回憶的彈珠檯、刺激有趣的射擊遊戲機、考驗技巧與反應的籃球機，設施選擇眾多，待上一整天也玩不膩。
期間限定的挖掘體驗沙坑區則是台灣少見專為大男生小男生打造的圓夢主場，操作精密挖土機挖掘探勘不僅樂趣滿載，更考驗操作技術，吸引無數內心住著挖掘技術士的大小朋友。
農曆年節期間重磅推出兒童1元暢玩優惠！
達拉樂樂屋另一賣點為兩區兒童遊戲室：
1.球屋歷險
專為小孩設計的巨型球池，附設專業噴射發球機，派對軟球灑落瞬間，小朋友也隨之雀躍歡笑，全場共樂。
2.繽紛比奇堡
深受小孩喜愛的家家酒玩具區，有未來職業、童話幻想、超市購物等主題，提供孩子們自由探索、互動嬉戲。
平時售票299元的遊戲室門票，整個二月皆特價 1 塊錢入場，無限暢遊，家長陪同票也只需49元，安心陪伴與記錄孩子的每個快樂瞬間。
不定時表演活動與手作課程
農曆春節期間，初三與初五邀請專業團隊舉辦氣球派對，現場除了有免費的魔術表演，還有造型氣球大放送，千萬不可錯過！
初六則有美甲師為小朋友們提供美甲變身服務，使用安全的水性顏料，玩美親子時光。
附設餐飲吧台 輕鬆續航
店內附設餐飲吧檯，販售現烤香濃綿密的雞蛋糕與汽水飲品，甚至還因應冬季假日推出溫心暖胃的日式關東煮，飽餐後也可以選擇享用健康的時令鮮果盒，在遊戲之餘還能補充能量，深受家庭喜愛。
透過結合遊戲、娛樂與餐飲的多元空間，打造一個能讓家長放心、孩子開心的親子互動場域，讓夾娃娃機店不再只是單純的遊戲場所，而是全家共享歡樂時光的全新樂園。也歡迎民眾進入達拉樂樂屋的臉書粉絲團：https://www.facebook.com/ddarlahouse/?locale=zh_TW查看最新玩樂好康訊息。
