5大戰區斷捨離公式！從客廳到廁所徹底封印雜物黑洞

編輯/鄭欣宜撰文

這是一份專門為妳打造的「斷捨離求生指南」。大掃除不只是體力活，更是一場跟過去那個「覺得以後用得到」的妳進行心理博弈。

請妳放輕鬆，深呼吸，拿好垃圾袋。既然妳決定要迎接清爽的生活，那我們就別對這些陳年雜物太客氣。以下針對家裡5大戰區擬定的「必丟清單」，跟著這份清單走，保證妳掃完之後，連空氣都會變甜。

1.廚房：過期調味料與神祕容器

廚房通常是囤積狂的重災區。首先，請妳打開冰箱，那些已經分不出是果醬還是生化武器的過期醬料，請直接請它們離開。接著是櫃子裡那些妳以為會用到，結果放到受潮結塊的麵粉、乾貨。

還有，那種買手搖飲送的，累積了五十根的塑膠吸管，以及缺角的馬克杯、塗層已經脫落的不沾鍋，通通都要丟掉。如果妳家裡還有那種「等我有空要做蛋糕」但已經放了兩年的模具，相信我，妳今年也不會做的。

廚房通常是囤積狂的重災區，要保持烹飪區整潔，才能煮得安心。圖/123RF圖庫

2.廁所：空瓶與受潮乾淨物

走進浴室，請妳先看向洗手台邊緣。那些擠不出來卻還沒丟的洗面乳條、過期的試用包，或者是妳兩年前心血來潮買了顏色超怪的指甲油，這些都該進垃圾桶。

最重要的是，請檢查浴球和牙刷，如果刷毛已經像炸開的花朵，或者浴球已經有霉點，請妳立刻跟它們說再見。另外，那些已經洗到變硬、吸水性極差，甚至有股悶臭味的舊毛巾，真的不要再留著當抹布了。

廁所裡面放很久的盥洗用品都可以丟掉，也要能善用稀釋漂白水來大掃除，讓廁所更乾淨。圖/123RF圖庫

3.臥室：衣櫃裡的舊衣服

臥室是妳休息的地方，不是舊衣服的墳墓。請妳翻開衣櫃，如果有一件衣服妳超過一年沒穿，或者妳一直催眠自己「等我瘦下來就能穿」的緊身牛仔褲，請直接捐掉或丟掉，因為等妳瘦了，妳只會想買新的。

還有那些鬆掉的內衣褲、破洞的襪子，以及百貨公司送的醜贈品化妝包，請不要讓它們佔據妳寶貴的衣櫥空間。床頭櫃裡那些沒水的原子筆、過期的收據，甚至是前任留下任何妳看了會心塞的小東西，請一併清空，心靈的清爽跟空間的清爽一樣重要。

請翻開衣櫃，如果有一件衣服妳超過一年沒穿，請直接捐掉或丟掉。圖/123RF圖庫

4.客廳：過期資訊與無用雜貨

客廳是家裡的門面，但往往堆滿了各種「資訊垃圾」。那些三年前的雜誌、過期的廣告傳單，或者是早就過期的優惠券，請全部拿去回收。電視櫃下方那堆亂成一團，連妳都不知道是接哪台機器的舊電線、舊遙控器，還有壞掉的行動電源，這些都是阻礙客廳氣場的元兇。

此外，沙發上那些已經塌陷到坐下去會腰痠背痛的抱枕心，或是妳從各大景點買回來，現在看來卻覺得很礙眼的廉價紀念品，也請妳狠下心讓它們退場。

5.書房：紙張地獄與過期的夢想

書房應該是激發靈感的地方，而不是廢紙收購站。請妳清理掉那些已經讀完且不會再看第二次的工具書，或者是當年考完試就沒再翻過的參考書。最重要的，是那些疊得像山一樣高的舊帳單、說明書以及沒水的筆、乾掉的修正帶。

如果妳抽屜裡還留著十年前的舊手機或已經壞掉的相機，請記得送去專門的回收點。清空這些物理上的重量，妳的大腦才能運作得更輕盈。

結語

大掃除的本質，其實是在梳理妳的人生。當妳把這些不再堪用的物品請出家門時，妳其實是在告訴宇宙：我準備好迎接更美好的事物了。別讓過去的瑣碎拖累自己未來的腳步。當這五大區域清理完畢，妳會發現，妳丟掉的不是東西，而是那些不必要的壓力。

