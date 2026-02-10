從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

劇情截圖

本文無意揣測主辦單位的實際動機，而是就公開結果與職場應對方式，進行討論。

演藝界本就充滿複雜、詭譎、較勁、利益、高風險、容易迷失、或無奈被控等因子。想在這樣的逆境洪流中，秉持高度自控換得安然生存已是難事，更何談屹立不搖。

近日，某場演藝界的頒獎典禮【微博之夜】更讓人看出，演藝職場彎彎繞繞的情節，遠比戲劇還要精彩；陷入其中的主角，或背負網路罵名、或要回面子卻失了裡子、或淪為被同情的茶餘談資，能全身而退的，顯然不只是高EQ，且看高AQ的人，如何將這一球打擊回去。

『微博之夜』是大陸近年來，網絡熱點「強大、高流量」的盤點盛宴。類似「Yahoo!搜尋人氣大獎」或「KKBOX風雲榜」與「電視金鐘獎」的超級星光饗宴，展現頂流明星與熱門影視作品，強調藝人、影視作品在搜尋引擎或社群媒體上的點擊率與聲量，獎項涵蓋電視劇、電影、音樂、綜藝等。

在藝人們陸續進場的同時，主辦方竟動手撕去原本屬於肖戰的座位名牌，轉而貼到偏冷區。此舉讓人很難單純解讀為一般行政失誤，而是一種刻意的降位、一種帶刺的試探。這樣的安排，客觀上會讓當事人落入幾種既定反應模式：

一是『忍』，嚥下這口氣，無奈的接受這樣的對待。

二是『鬧』，爭取尊重，但在媒體圈落下個「耍大牌」的話柄。

三是『離』，以離席表示不滿；失了面子也輸了裡子。

肖戰卻有了自己的第四種應對：

他應序登台，不製造主辦方麻煩、不引起大會軒然大波。

他不卑不亢接過獎項，理所當然地拿回屬於自己的榮譽。

他全程微笑，不留給媒體鑽縫，製造他耍大牌的話題。

他沒有據理力爭，也沒有用情緒逼迫主辦方修正安排；把必須走的流程滴水不漏地走完，完成一名藝人在公開場合的所有本分，然後，轉身，離場。既不去坐那個位置，也不去爭辯那個位置。他直接讓那個「座位」本身，變得毫無意義。

他讓外界看見，他沒有被牽引進任何情緒化反應的框架中。這不是忍氣吞聲，而是高「AQ」。

情緒智商（EQ）教人如何圓融處世；而逆境智商（AQ），考驗的是一個人在不公平中，是否仍能保持自我秩序。肖戰當下所面對的，並非單一事件，而是多方壓力的交疊：公眾視線、行業權力、投資方的信賴感、粉絲的期待，以及「頂流是否失勢」的輿論預期。任何過激反應，都可能被放大、曲解，甚至反噬自身。

肖戰的優異表現在於高AQ 的核心，不是忍，而是不被牽著情緒走。他在那麼窘迫的時間下，馬上反應到幾種結果：

一旦在公開場合與主辦方正面衝突，焦點就不再是作品與事實，而是迅即被放大的，「明星耍大牌」的老梗；倘若當下憤然離去，反而坐實了對方試圖營造的過程；如果乖乖地接受主辦方的安排，恐怕也會引發粉絲對其專業形象的疑慮。

於是，他選擇了最難卻最清醒的一條路——不對抗、不配合、不失態。正如他經常演繹的俠客角色：高手過招，利刃未必要出鞘。

高AQ的人，具備真正的職場修養，他們不急於回應惡意，因為他們知道自己的高度。他容許別人否定他的位置，因為他知道別人無法否定他完成工作的專業、無法否定他在舞台上的存在感、更無法誘導他用失態來成就你的算計。

在娛樂圈，『位置』，從來不只是座位或C位；它象徵流量、資本關係、話語權，也是一場無聲的權力測試。當你的底牌足夠硬時，你根本無需在別人的牌局裡，遵守別人的規矩。在那一晚，真正被看見的，不是座位在哪裡，而是一個人在被刻意降格時，仍然保持格局的能力。高AQ，從來不是討好世界，而是在世界不友善時，依然不把自己交出去。