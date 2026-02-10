2026-02-10 16:32 女子漾／編輯王廷羽
坂本龍一最後的交響告白！《Playing the Orchestra 2014》揭露311後的創作心境
2023 年 3 月 28 日，日本音樂大師坂本龍一辭世，享壽 71 歲。消息傳出後，來自世界各地的樂迷以不同方式回望他的音樂人生，而他留下的旋律，也持續在影像、舞台與記憶中被反覆聆聽。記錄他與東京愛樂交響樂團合作演出的電影《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ～坂本龍一・永恆的迴響》，確定將於今年 2 月底在台灣上映，讓觀眾得以再次走進那場意義深遠的演出。
坂本龍一曾說：「音樂未必能改變世界，但能陪人走過某些難以言說的時刻。」
這場演出可追溯至 2013 年。坂本龍一睽違 16 年，再度與完整編制的交響樂團合作，推出「Playing the Orchestra 2013」，獲得極大回響。隔年於東京舉行的「Playing the Orchestra 2014」，他不僅坐上鋼琴前演奏，也親自擔任指揮，與東京愛樂交響樂團完成一場橫跨創作生涯的重要演出。
演出曲目涵蓋他在 Yellow Magic Orchestra（YMO）時期的代表作，以及為電影《俘虜》、《末代皇帝》等作品所寫下的經典配樂。這些熟悉的旋律，在交響編制中被重新詮釋，展現坂本龍一一貫橫跨電子、流行與古典的音樂語彙。電影以 5.1 聲道重製，保留當年東京公演的臨場感，也讓觀眾能更貼近那個夜晚的聲音層次。
特別的是，坂本龍一也在這場演出中彈奏了《Kizuna World》，這是他在 311 東日本大地震後所完成的第一首創作。這首樂曲原本為義大利當代藝術家 Valerio Berruti 的動畫作品《KIZUNA》而寫，也成為他面對災後心境的重要出口。坂本龍一曾在演出中坦言，地震發生後的一段時間，他幾乎無法聆聽音樂，也無法創作，直到寫下這首作品，內心的情緒才逐漸有了出口。
隨後，他與夥伴平野友康共同推動「Kizuna World」計畫，希望透過音樂為災後重建募資，替受創的人與土地帶來一些陪伴與支持。這首作品不只是音樂創作，也記錄了坂本龍一面對巨大傷痛時，如何再次回到創作本身。
電影中，除了音樂演出，也保留了坂本龍一在台上簡短而真誠的談話。他以平靜的語氣分享創作與人生，沒有多餘修飾，卻能讓人感受到他對音樂始終如一的專注與誠實。對許多樂迷而言，這不只是一場演奏會的紀錄，更像是一次靜靜回望他音樂生命的時刻。
《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ～坂本龍一・永恆的迴響》將於 2 月 26 日在台上映。台灣也將於 2 月 27 日在 MUVIE CINEMAS 台北松仁 TITAN SCREEN 舉辦特別場次，門票於 2 月13 日中午 11 點開賣，凡購票觀賞即可獲得電影周邊帆布袋一個。
