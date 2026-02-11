創造歷史的 Super Bowl 中場秀！Bad Bunny 成為第一位以西班牙語領銜的歌手！

via San Francisco Chronicle

Hi there，又到了一年一度 Super Bowl (超級盃) 中場秀！今年的中場秀在公布領銜的歌手人選時就已經掀起了巨大的討論，來自波多黎各的Bad Bunny在目前為止的音樂生涯中都以西班牙語為主，出道大約十年的他，已經發展成在拉丁樂壇中新一代天王級的重要人物，甚至是現在僅有的、各大平台上能夠和Taylor Swift在流量一較高下的歌手，那麼就知道在許多爭論的背後，他已經站到什麼樣的高度上了，即便和當下流行的英文歌曲反其道而行、以西班牙語歌曲為主，但他仍然闖出了屬於自己的路。

剛在今年的 Grammys (葛萊美獎) 上以《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》(2025) 拿下年度專輯大獎的 Bad Bunny，正好是聲勢再一次到達頂峰的時期，其中主打歌之一的〈DtMF〉在 Spotify 的全球榜上衝到了冠軍位置，剛剛好又直接銜接上中場秀的演出。而此次中場秀的歌單也非常地「Bad Bunny」，幾乎是全西班牙文的歌單真的太有個性，在這麼大的場合上他依舊堅持自己的風格，但即便如此，現場的氣氛還是被他帶到最高，由此可見語言真的不會是音樂的隔閡。

有個有趣的現象可以觀察一下，Bad Bunny 在歌單中所演唱的歌曲都是過去五年的作品，一般來說登上中場秀這樣的大舞台，歌手及團隊都會將代表性的作品拿出手，而 Bad Bunny 這樣的選擇正好可以說明了他過去五年的作品，是在他音樂生涯中很值得拿上大舞台演唱的，側面也顯示了近幾年西班牙語歌曲的影響力越來越大，也就很好地解釋了為什麼今年中場秀會出現 Bad Bunny 為領銜歌手的這種抉擇。

〈Tití Me Preguntó〉(2022)

〈Yo Perreo Sola〉(2020)

〈Safaera〉(2020)

〈Party〉(2022)

〈VOY A LLeVARTE PA PR〉(2025)

組合曲 Medley：Tego Calderón〈Pa' Que Retozen〉、Don Oma〈Dale Don Dale〉〈Noche de Travesura〉、Daddy Yankee〈Gasolina〉

〈EoO〉(2025)

〈MÓNACO〉(2023)

〈Die With a Smile (w/Lady Gaga)〉(2025)

〈BAILE INoLVIDABLE〉(2025)

〈NUEVAYoL〉(2025)

〈LO QUE LE PASÓ A HAWAii (w/Ricky Martin)〉(2025)

〈El Apagón〉(2022)

〈CAFé CON RON〉(2025)

〈DtMF〉(2025)

Bad Bunny 將自己家鄉的特色都搬上舞台，像是 La Casita 小屋、用人群堆砌出的草堆、修理斷電電線桿的工人等等，不但表現出了家鄉的拉丁特色，同時也反映了當地的社會問題；除此之外，他也將獨屬於拉丁的那份熱情傳遞了出來，像是邀請了KAROL G、Cardi B、Jessica Alba、Pedro Pascal等歌手及演員朋友上台熱舞，並且更出現了粉絲結婚的場景！必須特別提及這對結婚的男女雙方是真實的戀人，本來他們向 Bad Bunny 提出了希望他能夠參加兩人婚禮的邀請，沒想到 Bad Bunny 直接讓兩人在超級盃中場秀上辦了一場婚禮，還有什麼比這更神奇的事呢？

而另外最明顯的看點就是 Lady Gaga 及 Ricky Martin 兩位大牌歌手現身，分別獻唱了〈Die With a Smile〉的 salsa 版本和翻唱了 Bad Bunny 的〈LO QUE LE PASÓ A HAWAii〉。簡單說一下 Gaga 的部分我並不算喜歡，總覺得他隨意選首自己其他的舞曲改編都會有更好的效果，不過他本人能夠出現確實就是很大的驚喜了；而必須說 Ricky 真的寶刀未老，從出道到現在性感了幾十年，翻唱起晚輩的歌還是很有自己的風格，我倒是蠻喜歡他的這一小段翻唱橋段。

其實在歡樂的背後，Bad Bunny 也在這次的演出中放進了很多自己想要傳達的社會議題，包括了自己家鄉波多黎各及超級盃舉辦的美國兩地，從殖民、移民、獨立運動，到社會經濟困境、資本主義等等的議題，或許他沒有道出自己對於這些話題的看法到底如何，但可以知道他在呼籲大家必須要對於這些日漸嚴重的議題們更加地關心，這也是他近年在自己音樂作品中加進很多社會、政治討論的原因之一，從基層人民出身的他一直都關注著大家的生活。

這次 Bad Bunny 所領銜的 Super Bowl 中場秀收到了不少褒貶不一的評價，但我個人認為就像他在演出最後所表達的，「America」所代表的並不僅是美國、而是整個美洲，北、中、南美洲整個都是一體的，在這樣的情況下語言並不是最重要的條件，因此他選擇了以全西班牙語演唱。另外他在最後將自己的葛萊美獎盃交給象徵著幼時的自己之後退場，也代表著他對自己的童年有了交代，並期許下一代會更加的成長，從這點來看是非常有意義的。

如果想看唱跳俱佳或技巧高超的表演，那我不推薦來看今年 Bad Bunny 的演出，但如果是想要感受一下他的個人魅力，乃至於整個拉丁文化，那麼今年的表演就是必看的！因為已經看到很多人的討論雖然不懂西班牙語到底在唱什麼，不過可以感覺到 Bad Bunny 和拉丁文化那滿滿的性感氣息啊！

