《唐宮奇案》血色嫁衣美到出圈！7件事認識白鹿：差點成SM練習生、逆應援寵粉全公開

《唐宮奇案》血色嫁衣美到出圈！7 件事認識白鹿：差點成 SM 練習生、逆應援寵粉全公開。圖片來源：白鹿@官方微博

近期 Netflix 熱播古裝懸疑劇《唐宮奇案之青霧風鳴》，再度把白鹿推上討論高峰。血色嫁衣造型美到出圈，與王星越四度合作的默契也讓劇迷一秒入坑。但如果你只記得她是「古裝很美」、「跟誰都好配」，那真的太小看這位近年霸屏螢幕的寶藏女孩了。

圖片來源：白鹿@官方微博

沒有科班背景、沒有顯赫後台，白鹿一路從網紅模特兒、試鏡失敗者，走到今天的陸劇女主常客，靠的從來不是運氣，而是拚命與真誠。

以下 7 件事，帶你一次看懂白鹿為什麼能紅這麼久！

1. 18 歲時「差點成為 SM 練習生」

圖片來源：白鹿@官方微博

很多人不知道，白鹿其實曾離「韓國偶像出道」只有一步之遙。18 歲那年，因為從小迷戀韓流、對舞台充滿嚮往，她在母親陪同下前往上海，參加 SM 娛樂舉辦的海外練習生選秀。沒有顯赫背景、也非科班出身的她，最終在眾多競爭者中遺憾止步，但這次失利並沒有讓她停下腳步。

之後白鹿轉而投入平面模特兒與網拍拍攝，在網路累積人氣，也正是這段時間的作品，讓她因拍攝「貓的樹」系列微電影被製作人于正注意到，從此踏上演員之路，走向截然不同卻更寬廣的舞台。

2. 名副其實的「劇拋臉代表」

圖片來源：白鹿@官方微博

白鹿最讓觀眾心服口服的地方，在於她幾乎不存在「安全牌角色」。從《招搖》中霸氣外露、氣場全開的女魔頭，到《周生如故》裡溫婉隱忍、哭戲層層堆疊到讓人心碎的時宜，《長月燼明》中背負宿命的黎蘇蘇，再到《唐宮奇案》冷靜破案、眼神自帶鋒芒的古裝女主，每一個角色之間幾乎找不到重疊痕跡。

其實早在 2016 年以《夢回朝歌》踏入演藝圈後，白鹿就不斷嘗試不同類型，無論是《世界欠我一個初戀》裡討喜的傻白甜，還是《九流霸主》中颯氣十足的俠女，她都能把角色消化成自己的模樣。也正因為這種不靠造型撐場、而是用表演站住位置的能力，白鹿才會被封為名副其實的「劇拋臉代表」。

3. 戲裡女神，戲外卻是「魔性笑聲製造機」

圖片來源：白鹿@官方微博

只要看過《奔跑吧》，幾乎沒有人能對白鹿的「魔性笑聲」毫無印象。她在鏡頭前完全沒有偶像包袱，露齒大笑、笑到後仰，甚至直接笑出鏡頭外，通通都是日常狀態。這種不刻意維持女神形象的真實感，反而讓她在綜藝中意外圈了一大票路人粉。

身為節目常駐，她多次貢獻經典名場面，無論遊戲關卡還是體能挑戰，她也從不在意妝花髮亂，只專心拚團隊成績，這份爽朗又投入的態度，正是觀眾越看越喜歡她的原因。

4. 橫店勞模認證：一年到頭都在拍戲

圖片來源：白鹿@官方微博

白鹿在業界一直被視為名副其實的「高產型演員」，長時間駐紮橫店拍戲，幾乎是一部接一部、檔期滿到沒有空窗。從《周生如故》、《半是蜜糖半是傷》、《長月燼明》、《以愛為營》，一路到《臨江仙》與近期熱播的《唐宮奇案》，每一次亮相都不是例行公事，而是完整投入角色、交出成績。

這樣的高曝光並非偶然，而是建立在她對工作的高度自律與責任感之上，也讓她逐漸成為製作方心中「穩定輸出」的女主首選。

5. 天生的「語言小天才」

圖片來源：白鹿@官方微博

從小深受韓流文化影響的白鹿，對語言向來特別敏感，甚至曾靠自學把韓語練到發音標準、表達流暢，被粉絲笑稱是隱藏版「語言天賦型選手」。

拍戲與不同地區的演員合作時，她也會不自覺吸收各地口音與用語，像是與羅雲熙合作期間，只聽對方隨口教了幾句四川話，就能迅速模仿到位；在綜藝節目上，她甚至僅憑拼音就把泰語數字完整念出，準確度連在地人都忍不住稱讚。

6. 有福姊妹一起享

圖片來源：白鹿@官方微博

白鹿和助理「呵呵」的情誼，並非成名後才開始，而是一路從模特兒時期走到現在。白鹿正式踏入演藝圈後，原本在幼教領域擁有穩定工作的呵呵毅然轉換跑道，陪著白鹿從無名階段熬到站上鎂光燈中央。工作與生活上，白鹿不只待遇一視同仁，連旅行、昂貴飲食都毫不吝嗇，甚至在機場巧遇偶像時也主動幫她圓追星夢。

這些年來，呵呵幾乎包辦了白鹿生活與工作的大小事，付出的勞心勞力遠超一般助理的範圍。面對外界質疑「一人得道，雞犬升天」，白鹿也毫不避諱為好友發聲，強調這份成功是彼此撐過來的成果。這段相互扶持的關係，也被網友封為最真實、最難得的「神仙友誼」。

7. 逆應援成日常：對粉絲的好不是說說而已

圖片來源：白鹿@官方微博

白鹿對粉絲「鹿茸」的用心，在圈內早已是公認的事。拍戲期間，她曾因心疼粉絲長時間守候，自掏腰包準備上千份手搖飲、餐盒與披薩，甚至連自己代言的零食與客製化小物都一併準備好，只想讓大家不要白等、不要太辛苦。

私下的她也經常在社群分享生活點滴，記得老粉的名字，互動從不流於表面，甚至直接「逆應援」請粉絲吃飯。對白鹿而言，人氣從來不是理所當然的結果，而是有人一路陪著她走到現在，因此每一份支持，她都選擇用最真誠的方式回應。