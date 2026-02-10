2026-02-10 12:44 MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!!
【麻瓜實驗室】你是不是被「借運」了 ?
當一個人運勢不好時，很多人第一時間會懷疑：「是不是我最近太衰了？」
但其實，東方玄學裡一直有一種說法——運勢好的時候，人會像發光的小太陽，容易吸引好的事情；運勢低落時，反而更容易被外界能量影響，甚至不小心被『借運』
所謂「借運」，不是恐怖片情節，也不是有人故意對你下咒。比較像是：一些能量不足、情緒低落的人（甚至是親近的人），無意識地吸走你的好運，使你感覺莫名疲憊、卡關、事事不順
這篇文章會帶你檢視自己是否正被借運，以及教你如何修復自己的能量、重新拉回好運
🌙 你最近是不是「被借運」了？３個常見跡象
1. 情緒突然變得低落，沒有原因地煩躁疲倦
原本好好的，突然心情沉重、容易生氣、腦袋混亂，連原本感興趣的事都提不起勁
這類情況通常像是「能量被抽走」，最常見於職場、家庭、人際相處後發生——尤其是接觸到情緒需求量大的人
2. 一連串小衰事接著來，越求越不順
像是：
- 忘東忘西、弄丟東西
- 工作莫名出包
- 出門遇到一堆阻礙
- 想做的事一直卡關
- 不是單一事件，而是「連續性的卡關不順」
很多玄學老師會說：每個人一天的能量有限，當你的能量被分走，好運自然會下降
3. 和某些人相處完總是特別累
你可能會發現，有特定的人會讓你一接觸就覺得：
- 頭痛
- 想睡
- 聽太多負面抱怨，對方倒完情緒垃圾，全身舒爽的離開，而自己反而情緒低落
- 這就是典型的“能量交換不對等”，你接收太多
如果以上三點中了兩項，你可能真的「被借運」了
⭐ 如何提升自己的運勢？５個最有效、最不玄的開運方法
運勢其實就是「能量管理」，只要你把自己的能量補回來、提升頻率，好運自然會找回你
以下五種方法非常實用，天天做都不會覺得負擔
① 清理能量：斷開過度消耗的人事物
不是要你斷絕關係，而是要圍繞「界線」
你可以做的包括：
- 減少與負能量強的人密集接觸
- 不必回應所有訊息
- 接受自己無法一直當別人情緒垃圾桶
記得一句話：能量健康，運勢才會健康
② 空間淨化：把住家和工作區的「濁氣」清掉
環境會影響人的運
你可以每週做一次簡單的淨化，例如：
- 打開窗戶讓空氣流動
- 丟掉壞掉、過期、不再使用的物品
- 點香氛、精油、或使用白鼠尾草（如果你有在用）
- 换乾淨的床單、洗枕頭套
一個乾淨的空間就是最強的開運場
③ 讓自己「喜歡的事」流動起來
宇宙吸引力法則有一句很重要的核心：
喜悅會帶來更多喜悅。
做讓你開心的事情，是最自然的開運方式
像是：
- 聽音樂
- 喝杯好喝的飲料
- 看書
- 運動
- 做創作
- 找朋友聊聊天
當你的能量提升，外面的好運自然會共振而來
④ 調整睡眠與身心狀態：睡飽的人運勢最好
很多人一衰就是衰在心情、壓力和疲勞感，晚上翻來覆去睡不好
其實補回運勢最快的方法不是拜拜，而是好好睡一覺
睡眠會重啟你的能量場，讓你的氣場重新點亮
如果你最近累到不行，至少讓自己安穩的睡一晚，你會明顯感覺到轉運
⑤寫下你的願望：把運氣往你要的方向牽引
願望不是亂許，要具體＋清楚
例如：
✔ 希望找到新的好機會 → 改成「我希望在下個月找到能讓我發揮的工作機會」
✔ 希望有錢 → 改成「我希望能穩定增加收入並留住存款」
寫下來就像幫自己設定「導航路線」
你的能量會開始自動調整到「適合接收」的狀態
⭐ 運勢不好不是天注定，而是提醒你「該補能量」了
當你覺得自己衰、累、卡，其實不是你做錯什麼，而是你的能量被消耗過度
就像手機容量只剩 5% 時，什麼程式都跑不動——不是手機爛，而是該清理了!!
運勢也是一樣
只要你願意回到自己、把能量補回來，你會發現運勢真的會逐漸轉好
願你從今天開始，氣場清澈、狀態發光，好運一路回流
邀稿聯絡：komi.minnie@gmail.com Line:minine
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數