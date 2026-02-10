《星期整聊事｜你不用活著累》: 為什麼你總是先顧別人，最後卻沒人顧你？

傍晚的便利商店燈光很亮，亮到有點刺眼。晴晴站在櫃檯前，替同事多買了一份晚餐。她一邊結帳，一邊在心裡想著，對方今天一定很累，晚點還要加班。走出店門時，晚風迎面吹來，她才突然意識到，自己其實從早上到現在只喝了一杯咖啡。

她站在路邊停了一下，沒有馬上回家，只是靜靜地看著街燈亮起。那一刻她沒有難過，也沒有生氣，反而是一種說不出口的空。她忽然冒出一個很輕、卻很重的念頭：「怎麼好像，一直都是我在顧別人？」

晴晴從小就被說很貼心。她很早就學會觀察氣氛，知道什麼時候該安靜、什麼時候該體諒。當身邊的人需要幫忙，她總是第一個站出來，因為她相信，只要大家都過得好，關係就會穩定。

久而久之，她把「顧好別人」當成自己的責任，也當成存在感的來源。她很少問自己累不累，反而更在意有沒有讓別人失望。她不是沒有需求，而是太習慣把需求往後排。

她心裡一直有個聲音告訴自己：「再撐一下就好。」

只是她沒發現，當一個人長期忽略自己，久了之後，連自己都會被擠出關係之外。

02｜她不是不需要被照顧，只是不敢說

晴晴其實也很想被問一句：「你還好嗎？」只是每當這個念頭浮現，她又會立刻把它壓下去。她怕一旦說出口，就會顯得脆弱，怕自己成為別人的負擔，也怕破壞原本看似平衡的關係。

於是她選擇不說。她告訴自己，這樣比較成熟、比較懂事。即使心裡有委屈，也會轉成一句「沒事」。久而久之，她連怎麼開口都忘了。不是因為不需要，而是因為太久沒有被允許需要。她慢慢把自己訓練成一個什麼都能承受的人，卻也離被照顧越來越遠。

03｜付出久了，她開始變成理所當然

有一天，晴晴突然發現，自己的付出好像不再被看見了。她做的事依然很多，但感謝變少了，關心也變得稀薄。不是因為別人變壞，而是因為她一直都在。

當她稍微慢下來，關係反而出現微妙的尷尬，好像她少做了一點，就成了不體貼的人。那一刻她才明白

當你長期站在照顧者的位置，別人很容易忘記，你其實也是需要被照顧的。

這種被忽略，不是惡意，卻讓人心寒。

因為你會開始懷疑，自己是不是只剩下「功能」，而不是一個會累的人。

04｜真正讓她心寒的，其實不是沒人幫她

真正讓晴晴感到空的，不是沒有人伸手，而是沒有人察覺她早就撐得很辛苦。她不需要被特別照顧，只是希望有人能在她還沒崩潰之前，先看見她。

可她表現得太好了。好到大家都以為她不需要。她穩定、可靠、不吵不鬧，於是被默默歸類成「沒問題的那一個」。這種忽略不是冷漠，而是一種錯覺。

錯覺她永遠撐得住。而她心寒的地方，是發現自己好像必須先倒下，才會有人注意到她。

05｜晴晴開始學著，不再什麼都先顧別人

後來，晴晴開始做一件很小、卻很困難的事。她在答應別人之前，先停一下，問自己：「我真的可以嗎？」有時她還是選擇幫忙，但那是出於願意，而不是害怕被討厭。她發現，當她慢慢把重心拉回自己，有些人離開了，有些人卻更靠近了。留下來的人，願意聽她說，也願意顧她的感受。

那一刻她才明白，顧好自己不是自私，而是一種讓關係更真實的方式。不是每段關係都會留下，但留下來的，才是真的。

06｜不用回得太用力替自己留一點位置

如果你在晴晴身上，看見了一點自己的影子，請你記得，你不是不值得被顧，而是太久沒有把自己放進「重要名單」裡。你不需要一直付出，才能被留下；也不必把所有需求藏起來，才算成熟。

有些人最後沒被顧到，不是因為不重要，而是因為太習慣先顧別人。從今天開始，試著替自己留一點位置。不是為了變得自私，而是為了不再把自己弄丟。

關係裡真正的平衡，從來不是誰撐得比較久，而是彼此都願意為對方停下來。