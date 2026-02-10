2026-02-10 10:46 女子漾／編輯ANDREA
FTIsland登《綜藝OK啦》熱唱經典！李洪基自爆「飯粒怪癖」嚇壞隊友
韓國搖滾天團 FTIsland 出道 18 年，舞台魅力依舊火燙。日前他們錄製《綜藝OK啦》（11 日晚間 10 點於中天綜合台播出），一開場就以〈壞女人〉、〈THUNDERSTORM〉等經典曲目炒熱全場，現場氣氛瞬間拉滿。而除了熱血演出，成員們在節目上的坦白與插科打諢，也讓棚內多次笑聲不斷。
李洪基自曝從小「飯粒怪癖」 隊友聽完集體傻眼
身為隊長的 李洪基 這次公開了一段連粉絲都沒聽過的小秘密。他笑說，因為小時候吃飯掉飯粒會被媽媽唸，他乾脆把掉落的飯粒偷偷撿起來塞進口袋裡，等飯粒變乾後再拿出來搓：「那個觸感很好玩。」甚至透露，和成員一起吃飯時，他還會把這些飯粒丟回隊友碗裡。這段奇言一出，全場先愣住三秒，隊友 李在真 與 崔敏煥 更是當場傻眼，直呼「第一次聽到」。
反倒是聊到喝酒，兩位隊友立刻把焦點轉向「酒量王」崔敏煥。李洪基爆料說：「敏煥喝醉其實不太看得出來，他是越喝越多型，臉也不會紅，他自己也不知道醉了。」讓主持群也驚呼：「這真的很可怕！」
被指脾氣最差？兩位隊友秒指向李洪基
節目主持人 林襄 問到「誰的脾氣最差」時，全場幾乎沒猶豫，李在真和崔敏煥同步指向洪基本人。洪基當場喊冤，但兩位成員立刻從「韓國 MBTI 前身──血型風潮」切入解釋。
李在真說：「我們剛出道時韓國很流行血型分析，洪基是 AB 型，大家都知道 AB 型的人情緒比較大起大落，他就是很典型的 AB 型。」崔敏煥也補充：「不是脾氣不好，是他很會直接講自己的想法，所以外界才覺得他意見比較強。」
曾與李洪基合作的主持人 羅志祥 也在旁替他說話：「洪基老師是對專業要求很高的人，他的堅持來自他想把作品做到最好。」
男扮女裝大公開！FTIsland成員竟選「朱碧石」勝過隊長
李洪基近期因音樂劇演出需要扮女裝，他分享：「角色前半段是男裝，後面才變成女裝，所以整套要穿三層，還要從腳底開始往上穿絲襪。我每次穿到一半都會懷疑人生。」說完連自己都大笑。
羅志祥則趁機秀出經典角色「朱碧石」的照片，並考驗在真與敏煥：「如果世界只剩這兩位女性──洪基女裝 vs. 朱碧石，你們會選誰？」原以為隊友會支持隊長，沒想到兩人毫不猶豫選了朱碧石，李洪基瞬間無語，只能苦笑接受命運。
音樂、綜藝雙開花 FTIsland展現 18 年默契與綜藝感
不論是舞台火力全開，或是彼此互相爆料的自然互動，FTIsland 在《綜藝OK啦》都展現了成軍多年的默契與魅力。從隊長神秘怪癖、酒量傳說，到「脾氣傳聞」被從血型解析，節目內容可看度滿滿。
更多精彩內容，敬請鎖定《綜藝OK啦》每週一至週五晚間 10 點於中天綜合台播出。
