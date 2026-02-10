今晚開始送神！命理專家：重啟2026年財庫「贏在起跑點」攻略SOP帶你做

這幾年，我明顯地感覺到穿戴裝置開始具備越來越多實用的功能。當運動、工作、外出行程與旅行安排，全都集中在手機裡時，有時候只是想快速查看某一項資訊，卻需要反覆打開不同的 App，實際使用起來並不方便。久了之後，反而開始覺得，如果有一個裝置能即時記錄身體狀況，並在需要的時候快速查看，生活會輕鬆許多。

最近我開始使用樂米 LARMI 智能手錶 Ai6。這是一款結合 AI 功能的智能手錶，除了有極佳的續航表現，能夠應付長時間配戴之外，從運動紀錄、睡眠狀態，到外出或旅行等等日常情境，都有相對應的功能支援，讓日常生活在查看資訊與管理狀態時變得更加便利。

LARMI智能手錶Ai6｜腕錶風格的外觀設計，可調錶面融入日常配戴

我很喜歡樂米 LARMI 智能手錶 Ai6 的外觀設計，採用偏向傳統腕錶的圓形錶面形式，第一眼不會讓人聯想到過於強烈的科技感。錶殼線條俐落，搭配深色錶身與錶帶，整體風格時尚，日常配戴時百搭性十足。

錶面顯示可以依照個人使用習慣進行調整，無論是偏好指針式介面，或是希望在錶面上顯示更多即時資訊，都能依需求更換。實際使用時，我會依不同情境調整顯示內容，例如日常配戴時以時間與日期為主，需要運動或外出時，則會選擇能快速查看步數或其他狀態的錶面配置，整體操作相對直覺。

錶帶材質配戴起來相當舒適，孔位設計密集，可以依照手腕鬆緊度調整，長時間配戴時不會有明顯的不適感，在保有設計感的同時，也兼顧了日常使用的實用性。

LARMI 智能手錶 Ai6 健康監測與運動分析｜AI 整合數據，長期追蹤生活與運動狀態

在配戴一段時間後，我發現自己最喜歡的是 LARMI 智能手錶 Ai6 在健康監測與運動分析上的表現。

Ai6 支援全天候心率與血氧監測，並搭配睡眠分析功能，相關數據會自動同步到Larmi Watch 的APP 中呈現。此外，也能透過 AI 自動生成的健康報告，將原本零散的單一數值整合成較容易理解的分析內容，讓我在回顧一週或一段時間的生活節奏時，有一個明確的參考依據，也能快速看出近期身體狀態的變化。

在運動方面，Ai6 提供相當多元的運動模式選擇，不僅包含跑步、騎乘、游泳等常見項目，也涵蓋多種日常與訓練型活動。搭配專業級 GPS 定位功能，外出走路或安排運動時，路線與活動軌跡都能即時記錄，不需要再另外開啟手機定位，使用上相當直覺。

同時結合 AI 運動分析功能，運動過程中的心率變化與卡路里消耗等資訊都會被完整記錄，運動結束後再透過 APP 查看，能清楚回顧每一次活動的狀態。透過這樣的紀錄方式，我能長期追蹤並回顧自己的運動表現，而不是只著重在單次運動的數據呈現。

依據數據調整生活習慣｜從睡眠與活動紀錄開始有意識地過生活

在持續查看 LARMI 智能手錶 Ai6 的數據後，我開始用比較具體的方式檢視自己的生活狀態。像是早上打開 APP 時，我會先查看前一晚的睡眠時間與睡眠分布，如果發現入睡時間偏晚，或是深層睡眠比例明顯下降，當天就會刻意提早結束工作，避免晚上再長時間滑手機，讓作息慢慢回到比較穩定的狀態。

心率與日常活動量的紀錄，也讓我更清楚自己平常實際動得夠不夠。有幾次查看一週的活動紀錄後，發現某幾天的活動量幾乎偏低，我會在接下來的行程中刻意多走一段路，或把原本搭車的距離改成步行，讓活動量自然補回來，而不是臨時安排一場高強度運動。

此外，我也會透過鍛鍊模式的設定，提醒自己每週安排固定的運動時間，讓運動不再只是臨時起意，而是慢慢變成生活中的一部分。藉由 LARMI 智能手錶 Ai6 清楚而持續的紀錄，讓我可以更有意識地去安排適合自己的作息與活動，生活也因此變得更有方向，而不是全憑感覺做調整。

高續航表現減少充電焦慮｜貼近日常使用的智能手錶體驗

在挑選 3C 產品時，我除了重視功能性之外，也很在意續航表現。LARMI 智能手錶 Ai6 選用 450mAh 大容量電池，並搭載超低功耗的 AI 核心晶片，在較輕度的日常使用情境下，包含一般活動紀錄與睡眠監測，實際可以維持約十天左右不需充電。如果有較頻繁的運動紀錄，或開啟更多功能使用，續航時間則會相對縮短，但仍能維持數天以上。對我來說，續航力約3-12天已經足以應付日常生活，不需要每天特別替手錶安排充電時間。

Ai6 採用磁吸 pin 充電設計，充電時只要對準即可吸附，不需要特別調整角度，日常操作相當直覺。以我的使用習慣來說，從電量較低開始充電，到再次可以完整配戴使用，大約需要兩個半小時左右，通常利用整理工作或休息的空檔就能完成。

長時間配戴下來，我很喜歡那種不用頻繁思考什麼時候該充電的感覺。對於希望全天候配戴，同時又需要記錄睡眠與活動狀態的人來說，LARMI 智能手錶 Ai6 的續航表現，讓穿戴裝置更容易融入生活節奏，而不是成為額外需要管理的物品。

5ATM 防水等級與使用界線｜游泳可戴，日常配戴更安心

LARMI 智能手錶 Ai6 具備 5ATM 防水等級，不只可以應付日常碰水，也能在游泳時配戴的防水程度。平常流汗、下雨、洗手，或是在游泳池使用，都不需要特別擔心，對於有運動或水上活動習慣的人來說相當實用。

不過實際使用時，我還是會特別注意，避免在像是潛水或需要承受較大水壓的活動時，戴著手錶進行。另外在洗熱水澡、泡溫泉，或長時間處在高溫環境時，我也會先把手錶取下來，避免高溫與水氣對內部零件造成影響。

目前使用下來，一般日常配戴、運動流汗，或是游泳時使用都很安心，只要在高溫或特殊水域活動時多留意一下，就不太需要為防水這件事額外操心。

樂米LARMI智能手錶Ai6｜融入生活節奏的智能手錶

隨著配戴 LARMI 智能手錶 Ai6 的時間增加，我發現它不只是一支貼近日常生活節奏的智能手錶，也逐漸成為我生活中的數位貼身管家。透過健康監測、運動分析與清楚的數據紀錄，讓我能更容易掌握自己的身體狀態，並依照實際生活型態調整作息與活動安排。

如果你的生活型態和我一樣，大部分時間久坐工作，偶爾安排運動，希望有一個裝置能協助記錄睡眠、活動量與日常狀態，同時也在意充電頻率帶來的使用感受，LARMI 智能手錶 Ai6 會是一個合適的選擇。

高續航表現、穩定的健康數據紀錄，以及 5ATM 防水等級，讓它在日常配戴與運動使用時都相當安心。雖然這款手錶沒有支援 LINE 通話功能，但是擁有 AI 即時智能回覆功能，讓我在收到訊息的時候可以迅速傳訊，不需要每次都拿起手機處理，在忙碌或不方便操作手機的情況下，也能完成基本的溝通需求，讓生活節奏維持順暢。

*LARMI 智能手錶 Ai6 非醫療器材

品牌資訊

LARMI 樂米｜官網｜Facebook粉絲專頁