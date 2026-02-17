2026-02-17 22:14 女子漾／編輯Wendi
2026年Netflix全新5大台劇盤點！《急診室的奇蹟》霍建華攜楊謹華飆戲，《沉默的審判》集結《周處除三害》原班人馬！
串流影音龍頭Netflix前陣子砸重金製作5部全新台劇，今年即將輪番上檔，掀起外界高度期待！《急診室的奇蹟》霍建華攜楊謹華精彩飆戲、《沉默的審判》集結《周處除三害》原班人馬、《百萬人推理》邀請到港星鄭伊健首度出演台劇…還有哪些話題新作呢？大家快來看看吧！
盤點2026年Netflix全新5大台劇1：《百萬人推理》
全新懸疑犯罪驚悚劇《百萬人推理》由《華燈初上》原班製作團隊操刀，特別邀請港星鄭伊健首度出演台劇，並與婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏和程予希同台飆戲。《百萬人推理》劇情圍繞社群媒體時代的網紅連續殺人案，由於鄭伊健主要以粵語溝通，劇組特別邀請金鐘影帝黃河為其飾演的角色進行國語配音，力求呈現自然效果，該劇預計於 2026年2月12日 首播。
盤點2026年Netflix全新5大台劇2：《急診室的奇蹟》
「戲劇男神」霍建華睽違20年重返台劇男主角岡位，在Netflix話題新作《急診室的奇蹟》飾演深陷危機的急診部副主任「周承俊」，與深陷醫療糾紛官司的資深主治醫師「何宇華」（楊謹華 飾）、積極打拚的年輕實習醫師「林耿明」（蔡凡熙 飾）在高壓下搶救生命、面臨道德兩難及權力鬥爭，預計於2026年第4季上線。
盤點2026年Netflix全新5大台劇3：《乩身》
全新冒險動作劇《乩身》改編自網路作家星子筆下同名暢銷小說，原著故事講述主角韓杰作為三太子乩身，斬妖除魔的故事。影集版則由柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏和楊銘威共同主演，結合台灣傳統民俗信仰與現代奇幻色彩，具備強烈視覺特效，預計於 2026年第2季 上線。
盤點2026年Netflix全新5大台劇4：《沉默的審判》
全新犯罪影集《沉默的審判》由電影《周處除三害》原班人馬：導演黃精甫、阮經天、王淨、袁富華再次聯手，以及賈靜雯、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、張孝全、陳以文、葉全真…等實力派演員加盟，強大陣容被主持人曾寶儀驚嘆為「一整年的OTT發佈會」。該劇圍繞著一場懸疑的暴力犯罪，深入探討人性深淵與道德困境，質問：「人類到底要付出多少代價，才能活得正常？」。
盤點2026年Netflix全新5大台劇5：《黑白清道夫》
全新犯罪動作喜劇《黑白清道夫》劇情圍繞在以宮廟為據點的神秘組織「清道夫」之中，黑道魯蛇「江福生」（李銘順 飾）意外捲入由「清道夫」所引發的暴力衝突之中，並與傲慢難搞的政二代「薛秋楠」（婁峻碩 飾）搭檔，他們在道德灰色地帶執行任務，同時與敵對勢力的地盤爭奪戰，正妹清道夫「沈美娜」（雷嘉汭 飾）總在任務中百般阻撓，為2人合作更添考驗。
