



【她8歲，被兇手殘忍刺七八刀，卻選擇原諒】

—— 從林宅血案，看見愛的偉大

▋ 林奐均走過地獄

林奐均，林義雄的長女。1980年2月28日，她被刺了七八刀，是林宅血案中唯一的倖存者。台北信義路，成了台灣歷史最黑暗的現場之一。

林義雄因美麗島事件被關在景美軍法處，家中只剩下年邁的母親與三個年幼女兒。60歲的游阿妹、7歲的雙胞胎林亮均、林亭均被殘忍殺害，8歲奐均身受重傷，成為唯一倖存者。

兇手至今未明，案件成為懸案。

▋ 她能活下來，真的是奇蹟

林奐均後來回憶：「當我走進房間還來不及放下書包，突然間我不自覺地側了一下身子，我相信這是來自上帝的警告。

當這個陌生人拿起刀子朝我刺過來時，我正好側了身子，使得背上的書包擋了刀子，如果當時我沒有側身，這第一刀一定讓我當場斃命，之後他又朝我砍了七八刀。」

「感謝神，我活下來了。」

▋ 她曾經充滿仇恨，想要報仇

她活了下來，卻帶著難以想像的痛。她坦言，曾經只想報仇。

直到18歲接觸信仰，她說，當把生命交給上帝，心中那塊最硬、最想報復的地方，慢慢被愛融化。

有一天，她發現自己真的能在心裡原諒兇手，那一刻，她確信世界上有一位神。

她坦言：「當我把我的生命交給祂，祂的愛一步步融化我很硬、很想要報仇的心，沒有上帝的愛，赦免對我來講絕對不可能。」

▋ 在愛中長大的小孩

重傷復原後，隔年母親方素敏帶著她前往美國重新生活。這不是逃離，而是一種保護——讓孩子離開創傷現場，重新建立安全感。

音樂，成了她療癒自己的方式。

她把痛寫進歌裡，把傷化成旋律。

2004年，她以《你是我最愛》入圍第15屆金曲獎多項大獎，最終獲得最佳宗教音樂專輯獎。

站在台上，她感謝信仰，也感謝丈夫，說他讓自己變得美麗而強大，最後感謝父母，因為她從小愛在家唱歌，他們總是耐心地聽。

「願意聽、願意陪、願意不離開」，父母親林義雄方素敏給她滿滿的愛，讓她選擇原諒。

▋《百歲醫師教我的育兒寶典》作者

林奐均與丈夫印主烈定居台北，育有五名女兒。

她並未以事件倖存者的身分頻繁出現在媒體上，而是過著低調的生活。她是音樂人，也是一名作家，同時也是《百歲醫師教我的育兒寶典》作者。

天啊，當年，這本書在我懷孕生小孩是必讀寶典，作者竟然是林奐均。

書中提到，當她看著女兒成長時，不免會聯想起自己 8 歲時遭遇的慘劇，但透過對孩子的愛，她反而能以一個健康、充滿力量的母親形象，去撫平內心那個受傷的小女孩。

▋ 現在是充滿盼望和喜樂

她說，耶穌掌管她的生命，現在是充滿盼望和喜樂的時刻；其實在主裡，她也是被赦免的人。

她說：「認識耶穌，是我這一生最大的祝福。」

▋ 記取歷史的教訓

林宅血案告訴我們，歷史不能被遺忘，必須記取教訓。

8歲的她，經歷了人生的最痛。

長大後，她選擇原諒，選擇信仰，選擇用音樂活著。

她沒有遺忘過去，也沒有讓過去成為全部，而是用愛，選擇讓人生繼續往前。