吐出來全是咖啡色髒污？日韓貴婦圈瘋傳的「不辣漱口水」SHINE BLANC 開箱！葡萄果汁口感竟然能清出這麼多東西？30秒告別口臭尷尬，約會必備神器大公開！🍇✨ #口腔護理 #好物推薦

你有沒有過那種時刻？早上剛醒來，那個口氣真的是... 連自己都想閉氣

或者是在辦公室剛喝完拿鐵，口罩一戴上去，那股發酵的奶味簡直是嗅覺霸凌。😷

我自己承認，我以前超討厭用漱口水

直到前陣子被朋友推坑這罐SHINE BLANC 潔淨清新漱口水，我才發現，原來漱口可以像喝下午茶一樣享受，而且那種「看得到的潔淨感」，真的會讓人上癮

這是果汁吧？顛覆認知的「麝香葡萄」初體驗 🍇

第一次拿到SHINE BLANC 的居家瓶（500ml 那罐），光是包裝就讓我愣了一下。

這也太美了吧？深褐色的瓶身配上簡約的字體

如果不說，還以為是哪家的高級身體油或是擴香瓶

質感這一塊，先給滿分💯

但重頭戲是倒出來的那一刻

真的就是葡萄果汁的味道！

完全沒有那種可怕的化學藥水味，取而代之的是一股甜甜的、像是剛剝開皮的麝香葡萄香氣。

我半信半疑地含了一口（大約 11ml 左右），心裡還在預期會有刺痛感襲來... 結果？

零。刺。激。😲

它溫柔得不可思議。

如果你也是那種口腔比較敏感，或者剛好嘴巴有破洞、正在做牙齒矯正的朋友，這一刻你絕對會感動到想哭。

它就像是在嘴裡做了一場輕柔的 SPA，液體滑過牙縫和舌苔的感覺非常順滑，完全不需要在那邊痛苦地讀秒。

這感覺怎麼形容呢？就像是裹著絲綢在溜冰一樣順暢。





視覺衝擊——那些褐色的絮絮到底是什麼？😱

好戲在後頭。

依照說明，我在嘴裡輕輕含著大約 30 秒不用漱口動作

因為沒有酒精的辣感，這 30 秒過得非常愜意，我甚至還能在浴室晃來晃去照鏡子

然後，我把它吐在白色的洗手槽裡。

「天啊！這是我嘴巴裡的東西嗎？」

原本清澈的褐色液體裡，竟然浮現出許多深褐色的、像是茶渣一樣的絮狀物。

這畫面雖然有點衝擊（甚至有點噁心），但隨之而來的是一股巨大的「成就感」！👏

這其實就是這款漱口水的黑科技。

裡面的綠茶萃取（茶多酚）就像是一個吸塵器，能幫助帶走口腔中的日常髒污

你知道的，我們吃完東西後的殘渣、還有嘴巴裡自然代謝的東西，如果沒清乾淨，就是異味的來源。

看著那些被「抓」出來的髒東西流進排水孔，心情真的只有「爽」字可以形容

這就像是用粉刺貼撕下來看到滿滿收穫一樣，有一種變態的療癒感

重點是，舌頭舔過牙齒表面，那種乾淨是「澀而不乾」的，非常清爽。





為什麼它不一樣？拆解讓嘴巴「快樂」的秘密 🌿

我不喜歡講太複雜的成分，但有幾個點一定要提，因為這直接影響到「用起來舒不舒服」。

以前用過的漱口水，用完嘴巴會超級乾，好像水分都被抽乾了。

但SHINE BLANC 用完後，口腔是很潤澤的

這都要歸功於甘草萃取和尿囊素。

這兩個東西就像是給口腔擦了保濕精華液，讓你漱完口不會覺得嘴巴乾澀卡卡的。

還有一個我很愛的成分是高麗人參萃取。

雖然喝不太出來人參味（放心，不會讓你像在喝補湯），但這成分本身就帶有一種高級的修護感，感覺像是在幫牙齦做保養

加上木醣醇帶來的天然甜味，這真的會讓你從「被強迫刷牙」變成「期待去漱口」。

連不愛刷牙的小朋友，應該都會被這個葡萄口味收買吧？

（但記得提醒他們不能吞下去喔！雖然成分 99% 天然，但這畢竟是清潔用的嘛～😂）





隨身攜帶的「社交救星」——清香蘋果 Stick Packs 🍏

講完家用的，我要來推爆這個隨身包（Stick Packs）。

如果你跟我一樣，常常需要在外面開會、約會，或者單純是個吃貨，這個設計真的太貼心。

它是獨立包裝的長條狀，撕開就能用，一次一包。

我選的是清香蘋果口味

如果說葡萄是溫柔的貴婦，那蘋果就是活潑的少女

它的口感比葡萄稍微再清爽一點點，帶有一種脆甜的氣息

這款雖然也超級溫和，但那個清新的尾韻，對於剛吃完麻辣鍋、蒜頭雞，或者是喝完重烘焙咖啡的人來說，簡直是救贖🙏

想像一下這種情境：

你剛吃完一碗超濃的拉麵，全是蒜泥。

等一下要跟曖昧對象去看電影，或者要進會議室跟大老闆匯報

這時候去廁所，撕開一包SHINE BLANC，30 秒搞定

走出來的時候，你呼出的不是蒜味，而是一股淡淡的、有質感的果香。

這不是做作，這是對別人的尊重，也是對自己的自信✨

這款隨身包現在已經是我包包裡的常駐嘉賓，地位跟護唇膏一樣重要。

把「例行公事」變成「生活儀式」

說真的，生活已經夠苦了，為什麼連漱口都要折磨自己？

換了SHINE BLANC之後，我發現我更願意去照顧自己的牙齒

不是為了怕看牙醫，而是因為這個過程本身就是令人愉悅的

看著那些被清出來的髒污，感受嘴裡留下的維生素C清爽感，你會覺得自己過得很精緻。

這種微小的幸福感，其實才是生活質感的來源。

如果你也受夠了那些辣死人的漱口水，或者你總是覺得刷牙好像刷不乾淨，真的，給自己一個機會試試看。

不管是放在浴室當裝飾也好看的葡萄居家瓶，還是隨時救你一命的蘋果隨身包，它們都不會讓你失望。

而且現在官網好像有活動，買起來其實跟開架品牌差不了多少，但那個體驗感是完全不同檔次的！

SHINE BLANC 哪裡買？