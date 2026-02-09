MINI YANG 美妍計畫實測開箱🔥 熬夜蠟黃臉還有救嗎？告別腥味與卡粉，30+女生必備的懶人變美神器，內在保養真的比粉底重要！✨

有時候看著鏡子裡的自己，明明睡滿了八小時，臉色卻還是像沒睡飽一樣暗沉無光，

不管粉底液怎麼蓋，那種從肌膚底層透出來的「累」是藏不住的。

以前我都以為是保養品擦得不夠貴，後來才發現，如果底子沒打好，

再厲害的精華液也像是在乾枯的土地上澆水，根本吸收不進去呀！

這就是為什麼我最近瘋狂迷上這盒粉紅色的小東西——【MINI YANG】美妍計畫 強效複方膠原蛋白+C。

剛收到的時候，我真的有被那個包裝美到，粉嫩嫩的盒子放在桌上，光看心情就很好，根本不像是保健食品，反而像是好姊妹送的精緻禮物。

打開來看到滿滿的獨立包裝，心裡瞬間覺得這回「變美計畫」應該能成，因為對於我們這種懶人來說，

不用拿湯匙挖、不用怕受潮，撕開就能吃，才是能堅持下去的關鍵啊！

我以前對膠原蛋白的印象真的不太好，總覺得有一股難以形容的腥味，像是吞了一口海水。

但 MINI YANG真的讓我改觀，倒出來的粉末是非常少女心的粉紅色，聞起來居然是甜甜的莓果香。

我習慣把它加進早上的溫開水裡，稍微攪拌一下就融化了，

喝起來酸酸甜甜的像是蔓越莓優格飲，完全沒有奇怪的味道，反而讓原本無聊的白開水變得超好喝！😋

妳知道嗎？補充膠原蛋白其實就像蓋房子一樣。

膠原蛋白是鋼筋，而維他命C就是水泥，如果只有鋼筋沒有水泥，房子是蓋不起來的。

這款產品很貼心地把這兩個好朋友綁在一起，讓我們不用分開瓶瓶罐罐地吃，

一包下去就能補足 5.5g 的高劑量，對於忙碌的我們來說，這種「一包搞定」的設計簡直是天使。

現在這幾包粉紅色的小袋子，已經變成我筆電旁的固定班底了。

工作累了、下午嘴饞想喝飲料的時候，我就會泡一包來喝，心理上會有種「我在吃甜點，但我同時也在變漂亮」的滿足感。

連續喝了半個月，雖然沒有誇張到變了一個人，但我發現上妝的時候真的有差！

以前下午容易卡粉、斑駁的地方，現在看起來還是很服貼，洗臉時摸起來那種滑嫩嫩、QQ彈彈的觸感，真的會讓人忍不住多摸兩下。🥰

保養其實不是為了給誰看，而是為了讓自己在素顏的時候，也能有抬頭挺胸的自信。

如果你也跟我一樣怕腥、怕麻煩，又想要找回那種澎潤透亮的好氣色

真的可以試試看把這個「美妍計畫」加入妳的日常清單，隨手一包放進包包裡，

隨時隨地都能幫自己補充滿滿的能量。

相信我，當妳發現鏡子裡的自己氣色變好了，那種快樂絕對比買新衣服還值得！💖

