翻紅後繼續舞起來！Heidi Montag 聯手 Chase Icon 詮釋超嗨的〈Heidiwood〉！
Hi there，之前有分享過在經過了十幾年後又重新獲得關注的〈I'll Do It〉(2010)，而在那之後Heidi Montag也打鐵趁熱繼續推出新的音樂作品，而我想來分享一下其中和Chase Icon合作的舞曲〈Heidiwood〉(2025)。這首歌其實在 Heidi 首張專輯的再版《Superficial 2: Heidiwood Edition》(2025) 中就出現了，而後他又將當中的12首歌同時收錄到第二張專輯《Heidiwood》(2025) 裡，同名的〈Heidiwood〉當然是其中之一，當初還一度以為會是不同的版本，沒想到就只是單純同時收錄。
不得不說 Heidi 雖然已經十多年沒有發行音樂作品，當初的第一張專輯也被不少人認為他只是為了自己圓夢而發行，不過在舞曲這塊他的表現力是真的很好，從前陣子翻紅的〈I'll Do It〉，到今天我想分享的這首〈Heidiwood〉，儘管歌曲都不算是需要太多技巧的類型，但最重要需要做到的享受及態度，Heidi 做的就非常好，甚至我認為都可以和一些持續在舞曲領域努力的歌手們比肩了。
如果單單從聲音上來說，Heidi 的音色或許並不算特別出眾或獨特，但他就勝在懂得叫自己融入進歌曲之中，以自己名字為發想的〈Heidiwood〉更是駕馭得自信十足，從音樂一下之後所出現的歌聲，就彷彿能夠讓大家看見他本人在搖擺的身影一般；搭配上節拍強力的音樂和看起來珠光寶氣的歌詞後，整首歌的態度十足，超級適合在派對或是需要炒熱氣氛的場合聽。
而老實說在這首〈Heidiwood〉之前，我並不認識合作歌手 Chase Icon，但他在這首歌裡的表現同樣出彩，雖說歌曲節奏稍快，但他的饒舌唱段有完美融入，為歌曲加分不少，因此個人認為 Heidi 請到這位合作歌手是很好的選擇，在沒有突兀感的同時又將歌曲的層次感豐富了不少，可惜的是目前網路上似乎沒找到兩人有公開合體的演出，不然我想應該會非常精彩。
這首〈Heidiwood〉沒有拍攝 MV 是我覺得另一個可惜之處，以我的猜測來看，也許 Heidi 並沒有決定完全投入音樂領域，而是乘著風潮再釋出一波作品而已，等著瞧瞧會不會又後續的發酵效應，因此近期的歌都用視覺影片或歌詞影片的方式呈現，就連很多後續進行的混音歌曲也都是一樣，這實在是讓人感到稍微遺憾的一個點。
總體來說，從一個電視真人秀跨足樂壇的歌手來說，我認為 Heidi Montag 已經取得了很不錯的成績和迴響，即便當初被不少聲音質疑他單純只是因為小有財富所以單純在圓夢，但以去年他的表現來看確實做得還蠻好的，像是今天分享的〈Heidiwood〉就是我近期在不斷循環的舞曲，想要讓自己情緒高漲一些，聽這首歌就對了。之前有一些傳言 Heidi 將會和一些更大牌的歌手合作，但目前為止也還沒看到影子，但無論如何我認為他的作品已足夠優秀了，就算只是播放來營造氣氛也非常值得了！
