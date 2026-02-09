2026-02-09 11:34 女子漾／編輯黃冠婷
免費、認證碼、假主管都中招？快來測測你真的防詐嗎！LINE「防詐補習班」開課，先考再說
詐騙早就不只是假投資、假中獎，現在連「主管請你幫忙」、「朋友要你代收驗證碼」都可能是陷阱。面對詐騙手法全面生活化，LINE 啟動 2026 年度防詐宣導企劃，以「防詐補習班」為主題，邀請藝人邰智源化身最強名師「邰大老師」，透過重點教學與實戰模擬考，帶全民一起修完必修的防詐學分。下面還有編輯整理測驗網址，一起來測測看吧。
邰大老師開講 把防詐變成「真的學得會」
LINE 觀察發現，多數詐騙受害者並非不懂科技，而是在高度擬真的話術與緊急情境下誤判。因此今年防詐宣導不再只是提醒，而是直接「教你怎麼分辨」。邰智源以補習班名師形象拍攝「名師重點筆記」，用犀利又直白的方式，幫用戶畫出最容易忽略的防詐關鍵。
免費不一定賺到 三大防詐重點一次記
「免費的，可能是假的」、「LINE 認證碼＝帳號鑰匙」、「再次登入才是正解」，是邰大老師親自點名的三大必考重點。LINE 也再次提醒，認證碼只會用於帳號移轉，任何索取行為都應立即封鎖與檢舉；若帳號不慎遭盜，應使用官方「再次登入」功能，切勿聽信非官方指引操作。
LINE另推出「再次登入」新功能，協助被釣魚盜帳號的用戶自主搶回，還於2025年底最新推出「偵測可疑網站」功能。在涉詐帳號處置上，推出「產官聯防快速自動化處理詐騙通報機制」，整合台灣、日本、韓國三地平台資源與政府單位，包括數位發展部、刑事警察局等政府機關與相關協作夥伴，建立跨國通報與處理流程，大幅提升效能。
LINE「人間清醒防詐模擬考」一次看懂
為了讓防詐不只停留在提醒，LINE 推出貼近日常的「人間清醒防詐模擬考」，透過情境式題目，測試用戶面對詐騙時的即時判斷力。
測驗內容重點：
模擬考題結合三大常見詐騙場景，包括
1.社交與職場陷阱：假主管、假同事、親友求助
2.網購與活動中獎騙局：釣魚連結、免費贈品、假中獎通知
3.專業細節辨識：認證碼、假登入頁、第三方網站操作誘導
測驗結果分級：
依答題表現分為五個等級，從
S 級：「詐騙終結者」
A 級：「清醒防詐生」
一路到
F 級：「天選大肥羊」，
直接看出自己最容易踩雷的盲點。
人間清醒模擬考上線 測出你是不是詐騙免疫體
從社交、職場、網購到中獎通知，設計貼近日常的詐騙情境題。測驗結果依答題表現分為 S 級「詐騙終結者」到 F 級「天選大肥羊」，讓用戶一次看清自己的防詐盲點。
活動加碼：
2 月 6 日起，只要至 LINE Taiwan 官方 Facebook 或 Threads 投稿「人間不清醒」詐騙經驗，就有機會獲得精美小禮，投稿內容還可能被邰大老師親自解惑。
模擬考與活動連結：
・人間清醒防詐模擬考：https://lin.ee/5PoZUnX/newf/NR0206
・防詐補習班活動頁：https://lin.ee/9EXqXIO/newf/PRnews0206
在宣導之外，LINE 也同步強化平台防護。透過教學、測驗與系統防護三管齊下，LINE 希望讓防詐不只是提醒，而是全民都能實際運用的數位安全能力。
