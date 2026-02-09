2026-02-09 10:52 女子漾／編輯ANDREA
《世紀血案》風波完整懶人包：演員紛紛切割還會播嗎？導演致歉聲明一次看
1980年2月28日凌晨，台灣桃園縣林宅發生慘絕人寰的血案，林家三口—立委林義雄的母親林紀恩、雙胞胎女兒林婷媽、林美媽—被殘忍殺害，這就是震驚台灣的「林宅血案」，也被稱為「世紀血案」。這起命案發生在戒嚴時期，背景牽扯黨外運動，林義雄當時是美麗島事件後的知名異議人士，家裡明明有警衛保護，兇手卻能輕易闖入，用刀猛刺受害者數十刀，現場血跡斑斑，至今46年過去，兇手仍是懸案。
當年警總一口咬定是共匪所為，抓了夏騰宏當替罪羊，但後來促轉會調查揭露，偵辦方向連變三次，先懷疑情治單位內部失控，再指向國際陰謀，最後不了了之，甚至關鍵錄音都被銷毀，林義雄治喪時還被跟蹤監視。這案子不只沒破，更被質疑是威權政府打壓異議的陰謀，促轉會報告直指警方從沒認真考慮政府涉案可能，社會上很多人至今相信真相被掩蓋。
最近，這段歷史傷痛又被翻出來，成了電影《世紀血案》的題材。這片由導演徐琨華執導，簡嫚書、李千娜、楊小黎等演員主演，改編自林宅血案，但劇組從頭到尾沒跟林義雄或家屬拿授權，就直接開拍，還在2月初辦殺青記者會，結果演員們在台上被媒體圍剿，場面尷尬到像鴻門宴。業界爆料，製片人和導演居然沒現身，只丟演員出去擋子彈，這在娛樂圈超罕見，大家都覺得詭異。
風波爆發的開始是在？
風波從記者會爆發，網上罵聲四起，很多人怒吼這是消費受害者痛苦、踐踏歷史，林義雄本人沒公開表態，但家屬和社團強烈反對，促轉會也舊事重提，點出當年偵辦荒謬。前總統陳水扁還公開說「不可以先斬後奏」。演員們扛不住，先陸續發文道歉，李千娜、楊小黎寫長文說自己被騙，以為有授權才接，簡嫚書更直言不會再參加片方活動，感覺像被當槍使。
製作單位終於在2月7日發聲明，製作人郭木盛親認「確實沒有獲得本人與家屬授權」，強調絕無不敬之意，只是想用虛構女記者視角，重溫舊檔案和新書，探討血案陰謀，但承認沒及時登門溝通，導致誤會，承諾未來虛心聽意見，會負起責任保護演員。 這聲明算半認錯，但沒提停拍或下架，感覺有點打太極。
導演徐琨華神隱好幾天，到2月8日深夜才po出6點聲明致歉，他說完全不知有記者會，本來想低調處理，但事件鬧大後才出面，第一點強調尊重林義雄黨外前輩地位，絕不消費悲劇；第二點解釋片子是虛構劇情，非紀錄片，參考公開資料而已；第三點承認溝通不足，願意補救；還提到自己被起底是當年警總發言人後代，這點他沒否認，但強調跟片子無關。整份聲明誠意滿滿，像是真心想滅火，但也暴露劇組內部混亂。
目前，《世紀血案》尚未確定是否會上映。
導演徐琨華在2月8日發聲明後，已宣布即刻暫停參與所有後製工作，以示歉意，這讓片子進度卡住，監製郭木盛之前說剛進後製，至少還需半年到8個月，屆時看輿論反應決定，但現在導演退出，情況更不明朗。
最新進展
1.暫停後製：徐琨華親自停手，強調對林家傷害，片方無新回應。
2.上映疑慮：原預計2027年，但網友抵制#拒看世紀血案破萬，發行商可能卻步，律師提可假處分卡關。
3.劇組現況：演員切割完畢，片方低調，短期內難有定案。
