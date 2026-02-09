告別雜物地獄！10招客廳收納術居家變身五星級飯店

編輯/鄭欣宜撰文

客廳是家裡的門面，更是妳下班後癱著追劇、吃零食放鬆的聖地。但如果過期的報紙雜誌在茶几上疊得像比薩斜塔，還有那堆不知從何而來的電線，亂得像是一盤燒焦的義大利麵，全部亂擺放在客廳，妳的心靈怎麼可能得到真正的放鬆？別擔心，小編要跟女孩們分享收納妙招，拯救客廳的空間危機，讓妳擁有雜誌封面般的質感客廳。

1.最高收納原則「藏拙」

客廳收納的第一法則就是：把醜的藏起來，把美的露出來。那些五顏六色的藥瓶、指甲剪、隨手丟的發票，通通都是視覺汙染。建議妳準備一整面封閉式的系統收納櫃，或是選擇帶有門板的櫃子。把生活感太強的雜物通通關進櫃子裡，只留下幾本裝幀精美的書或是設計感十足的香氛蠟燭在層架上。當妳視覺上的干擾減少了，客廳自然就顯得寬敞明亮。

2.讓茶几告別「雜物磁鐵」的命運

妳有沒有發現，茶几這東西就像有魔力一樣，所有手上的東西只要一放下就會自動黏在那裡？想告別凌亂，請選擇「抽屜式」或「雙層式」的茶几。把遙控器、面紙盒、常用的杯墊通通收進抽屜裡，桌面保持空無一物。如果妳家客廳空間比較小，甚至可以考慮用幾個活動式的小邊几取代大茶几，不僅移動方便，還能讓動線更靈活。

3.別放過沙發下方的神祕三角洲

如果妳的客廳已經小到連櫃子都放不下，那就得動動腦筋往低處發展。選擇底部留有高度的沙發，並搭配尺寸剛好的收納抽屜盒，或者直接購買具備收納功能的沙發床。這裡非常適合存放那些「偶爾才用」的備用毛毯、換季抱枕或是客人的拖鞋。這就是傳說中的空間魔術，把雜物藏在妳坐著的地方，眼不見為淨，心情自然好。

4.牆面空間是祕密武器

當地面空間已經宣告滿員時，別忘了抬頭看看妳的牆壁。層架是客廳設計中CP值最高的單品。妳可以安裝幾個錯落有致的層板，放上幾盆垂墜式的綠色植栽，或是擺幾張妳出國旅遊留下的紀念照。這不僅能增加收納量，還能讓白牆變得有表情。但記住，牆面收納要維持「呼吸感」，千萬別塞得太滿，否則會讓空間產生壓迫感，反而適得其反。

客廳牆壁的層架與櫃子，可以擺放各式小物，是值得好好運用的收納設計。圖/123RF圖庫

5.電線放至收納盒

在這個科技時代，妳的電視櫃後方肯定躲著一堆亂七八糟的線材，這絕對是客廳質感的殺手。請務必採購一些電線收納盒或整線管，把那些像章魚腳一樣散開的線路通通束在一起。如果妳正在裝修，記得在電視櫃後方預留足夠的插座位置與理線孔。一個乾淨無塵、沒有亂線纏繞的影音區，才是現代女性該有的俐落生活範疇。

6.門後的隱藏版收納點

這是一個很多人都會忽略的地方，那就是客廳與玄關交界處的門後空間。妳可以掛上一些簡約風格的掛勾，專門用來掛妳下班後隨手脫下的外套、圍巾或是包包。與其讓這些衣服出現在沙發背上，不如給它們一個專屬的「停靠站」。

7.善用籃筐收納

如果妳跟大部分人一樣，總會有一些零星小物不知道該分類去哪，那妳需要幾個編織感或皮革質感的收納籃。這些籃子是容錯率最高的神器，不管是小朋友隨手丟的玩具，還是妳看一半的雜誌，通通丟進籃子裡，外表看起來依然整齊劃一。這種「亂中有序」的收納方式，最適合忙碌到沒時間天天斷捨離的妳。

8.定期斷捨離

收納設計做得再好，如果妳不控制物品的增長速度，空間遲早還是會崩潰。每個月花十五分鐘，巡視一下客廳有哪些是不再需要的傳單、已經沒水的原子筆，或是看了很煩的破爛小物。收納的本質不是把東西塞進去，而是把對妳重要的東西留下來。當妳學會跟不需要的物品說再見，妳的客廳空間才能真正清爽。

收納設計做得再好，如果不定期斷捨離，空間遲早還是會崩潰。每個月固定花30分鐘，巡視一下客廳有哪些物品需要丟棄。圖/123RF圖庫

9.燈光有加持效果

這點雖然跟收納沒有直接關係，但卻跟視覺整潔度息息相關。當收納完成後，適度加入一些間接照明或是暖色調的立燈。光影的層次感會模糊掉一些細微的凌亂點，讓整個客廳充滿溫馨的氛圍。在柔和的燈光下，妳會發現即便還有一兩本沒歸位的書，看起來都像是一種文青風格的點綴。

10.打造一個快速收納區

在客廳最顯眼的位置預留一個空盒子或空位，專門放那些當天需要處理但還沒時間弄的物品。這能防止雜物擴散到整個客廳。晚上睡覺前，強迫自己花三分鐘把這個盒子清空。相信我，這種小小的儀式感，會讓妳對生活掌握感大增，每天早上踏進客廳都會覺得自己真是個管理大師。

結語

客廳的整潔度，往往直接反映了妳當下的生活節奏。收納並不是要把客廳變成冷冰冰的展示間，而是要透過聰明的設計，把妳的品味保留下來，把繁瑣的雜物過濾掉。當妳掌握了這些技巧，妳會發現，原來擁有一個夢想中的家，真的只需要一點點小心機和妳對生活的熱愛。

