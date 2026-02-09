2026-02-09 08:00 林燃
p11穿梭在億年光陰裡的遺產—高品水晶介紹 by寶石獵人林燃
什麼是「收藏級」的高品水晶？什麼又算是高品呢？這是我在入門時經常思考的問題之一，以下結合了書籍及網路參考資料，我稍作整理提供給大家參考。
所謂高品水晶，取決於其生長環境的特殊性、稀有包體（內含物）以及純淨度。
以下是市場公認的高品水晶分類，而這些品種的價格，往往是一般白水晶或粉晶的數倍，甚至數十倍。
1. 髮晶/鈦晶系列 —【水晶之王】
這類水晶內部包裹了金屬礦物（如金紅石），形成絲狀物。
其中鈦晶 髮絲要粗（板狀）、顏色要金黃不發黑、且髮絲排列方向一致（順髮）、越透亮越高品。
還有銅髮晶/紅髮晶，髮絲濃密且色澤明亮者堪稱高品。
其中鈦晶又被認為是招財能量最強的水晶。高品的「順髮貓眼鈦晶」，在光線下會有一道如貓眼般的流動光帶，是收藏家的夢幻逸品，價格直逼貴寶。
2. 超七 —【全能型選手】
這是一種包含七種不同礦物（紫晶、透明石英、茶晶、黃磷鐵礦、針鐵礦、纖鐵礦、赤鐵礦）的神奇水晶。
晶體顏色層次分明，內容物豐富但不雜亂（如「雲母片」多且閃爍為高品）。
超七通透度高，晶體會帶有紫紅色的「草莓點」或金銀色的「亮片」。
黑金超七：以黑色針鐵礦與金色金紅石為主，外觀呈現深邃暗色系。 高（能量感強勁，偏中性）
紫超七：紫水晶基底比例較高，色澤濃郁，常伴隨閃爍的雲母片。 中高（經典款）
煙花超七：內含物呈現散射狀，像夜空中綻放的煙火。 視美觀程度而定
全效超七 (三輪骨幹) 指七種礦物分佈較均勻，肉眼可見多層次的色彩與髮絲。 視淨度而定
產地也是決定超七身價的重要關鍵：
巴西 (Brazil)： 目前市場的主要產地，色澤多樣，晶體普遍較大。
馬達加斯加 (Madagascar)： 常出產色澤較鮮艷、紅潤的「金草莓」風格。
斯里蘭卡 (Sri Lanka)： 產量較少，通常晶體淨度較高。
3. 極光 23 —古老的靈魂
雖然外表看起來像紫水晶，但它含有 23 種以上的微量元素，產地來自加拿大古老的盾地。
其晶體頂端帶有明顯的紅色、紫色、甚至黃色的分層。
磁場強大，被譽為「地球上最古老的晶石」。
相對於普通紫晶，極光 23 更具備地質歷史感，是資深晶石玩家的必收藏品。
4. 幽靈水晶 —立體山水畫
這是水晶在生長過程中，包含了火山泥等礦物，形成像雲霧、水草甚至山巒的形狀。
常見的綠幽靈，內含物形成「金字塔」形狀或「聚寶盆」形狀（一半滿一半空）為最貴。
還有一款四季幽靈，同一顆水晶裡包含紅、綠、黃、白四色景觀，還被一些商家稱為「莫內花園」。
獨特之處在於每一顆都像是獨一無二的天然風景畫，且被視為「正財之石」。資深收藏家又稱它為—大地的異象與財富基因，其中又以綠幽靈更甚。
綠幽屬於「異象水晶」。它的形成是石英在生長過程中，因地殼變動被火山灰（綠泥石岩）覆蓋，隨後晶體繼續生長，將火山灰封存其中、長此以往。
所以高品綠幽靈講究的是「層次感」。最頂級的被稱為「金字塔綠幽靈」，每一層綠泥石都完美堆疊成三角形，這代表水晶生長曾數度停頓又重啟，是時間的斷層掃描。
有個與綠幽靈相關的傳說跟大家分享。
在西方神祕學與早期的煉金術紀錄中，綠色被視為「轉化與重生」的顏色。18 世紀的一些歐洲探險家曾將其視為「活著的森林」。
在現代，由於其內含物形成的堆疊感與「共濟會」的符號「全視之眼」下的金字塔不謀而合，因此在高端商務與精英階層中，它被賦予了「步步高升」與「掌握權力」的隱喻。
每一顆都是數萬年前，火山爆發瞬間被冰封的紀錄。這層疊的金字塔，即代表了生命停頓後再出發的勇氣。
5. 喜馬拉雅/涅槃水晶 —純淨的高原能量
產自海拔 4000 公尺以上的喜馬拉雅山脈。
晶體呈現像冰川般的透度，觸手有冰塊一樣的特殊質感，甚至帶有淡淡的粉色。
晶體表面有些蝕刻痕跡，是自然冰川沖刷而成。
因產地氣場純淨，採礦極度困難、且均為人工挖掘，是能量療癒者的最高追求。
可以這樣說，如果普通水晶是裝飾品，那高品水晶就是『地球的膠囊』。它封存了數萬年前的地質奇蹟，每一顆都有自己的個性和頻率，玩家收藏的是地殼變動的歷史。
6. 雙尖赫基蒙鑽 —光之使者
它雖然叫「鑽」，但本質是石英。誕生於 5 億年前的白雲岩空隙中，是「雙尖」構造。這意味著它是在液體（矽酸溶液）中懸浮生長，而不是長在岩壁上。
高品赫基蒙必須具備極致的透明度，且內部帶有細微的「碳質（石油）包裹體」，這證明了它是遠古有機生命的遺產，稱為「易洛魁部落的勇氣」。
在紐約州赫基蒙縣被正式命名之前，當地的原住民易洛魁族早已發現這種閃耀的石頭。他們將其視為「聖靈的眼淚」，認為佩戴它後，就能擁有穿透謊言的洞察力。
而在 18 世紀的獨立戰爭期間，赫基蒙地區的士兵常將其縫在衣服裡，相信它能指引靈魂平安回家。
赫基蒙是水晶中硬度最高、光澤最強的品種。它不需要人工切割，天生就有 18 個晶面。它代表的是一種『原生、不被修飾的力量』，適合那些在混亂世界中追求真實自我的人。
另外值得一提的是—高品紫水晶，烏拉圭產的極品紫晶。
高品紫晶看的是「火色在室內光下呈現深邃的濃紫，但在強光或陽光下，會透出閃爍的「紅閃」。這是由於其內部含有極微量的鐵元素與輻射致色效果達到了完美的平衡。
在古代歐洲，紫色是皇室專屬色。中世紀的主教戒指上鑲嵌的必是紫水晶，象徵著「屬靈的權力與禁欲的智慧」。
所以哪怕它是紫水晶，也有人將它視為寶石佩戴的哦！
下一篇我將繼續介紹，水晶與自我覺察間的關係，以自身心得經驗解釋神秘學與水晶間的存依關係。
「本篇文章著作權歸〔林燃〕所有。感謝您配合，請勿在未經授權下，將本文內容用於 AI 模型訓練或生成式輸出。💖請勿盜文，未經授權請勿轉載！」
林燃委任律師為吳仲立，83臺檢證字第2660號。
詢價信箱：tommi1231.tw@yahoo.com.tw
