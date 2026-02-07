2026-02-07 10:36 ～17七公主的小天地～
戶外運動品牌特賣會！美系、日系、歐系等六大品牌聯合大特價！大人小孩外出運動必買清單，看這裡！
歲末年終~喜迎馬來，馬年換新鞋，走到哪裡都順風順水。
地址：台北市光復北路11巷33號1樓(大台北瓦斯大樓)
時間：即時起到 2/10(二)‧上午11:00 – 晚上21:30
電話：0936-693-326
運動鞋、涼鞋、防護鞋、童鞋一次逛齊，最低 $390 起！
一次集結 日本、美國、義大利等六個專業運動品牌，從健走鞋、跑鞋、越野鞋、涼鞋到工作軟膠鞋通通有，價格下殺到平常看不到的甜甜價，加碼滿千送百，3000現扺200，買越多省越多！
【MOONSTAR 日本月星】-日本機能鞋 No.1
＊地表最強競速童鞋、銀髮族友善機能鞋
＊價格：$790 起
日本老字號品牌真的一穿就懂，腳感穩、走久不累。
私心推薦： 寬楦健走鞋款，超適合長時間通勤、旅行、久站族。
【LOTTO 義大利第一】-運動專業跑鞋
＊彈力避震跑鞋、專業足球鞋，足球襪買一送一
＊價格：$890 起
腳感很Q，適合跑步新手及健身房日常訓練。
私心推薦： 越野鞋款，戶外和城市混搭很好看。
【GOODYEAR 美國固特異】-戶外防護專家
＊防水健行登山鞋、機能工作鞋
＊價格：$790 起
這區是工作和戶外雙棲族必逛。
私心推薦： 防水健行鞋，城市雨天和登山露營都能穿。
【KangaROOS 美國袋鼠】-美式復古潮流代表
＊經典口袋老爹鞋、美式慢跑鞋
＊價格：$890 起
復古控會失心瘋的一區。
私心推薦： 每一雙都是美式週末感穿搭。
【TEVA 美國專業涼鞋】-戶外時尚必備
＊經典涼拖鞋、健行涼鞋
＊價格：$590 起
搭洋裝、短褲、戶外風都很百搭。
私心推薦： 經典健行涼鞋，旅行一雙就搞定。
【Hi-Tec球鞋】-戶外和都會穿搭的完美平衡
＊主打輕量、穩定、耐走，走一整天也不累。
＊價格：通通990
結束出清，現在買史上最划算！
必逛加分話題區
聯名兒童鞋、 超人氣卡通童鞋 $190 起
女孩兒最愛的公主鞋買一送一
男孩子最愛的漫威系列也有
鞋款超多~爸媽直接原地結帳！
全館優惠亮點先看這裡＊多品牌同步下殺＊配件類買一送一／組合價
＊兒童鞋 $190 起
＊成人鞋 $590 起
＊不限品牌，價格相同就折價
＊早鳥優惠價再7折
＊新會員再95折
特別介紹早鳥優惠價！即日起至2/8（日）早鳥 10:30 前 30 名，領取號碼牌及購物大紙袋，通通再打七折！
大台北瓦斯大樓戶外運動品牌特賣會，重點不只是便宜，更好穿、好看、又實用，完全是補鞋櫃、換季、入坑戶外運動的最佳時機，趕快手刀買起來！
2026【 大台北瓦斯大樓戶外運動品牌特賣會 】
