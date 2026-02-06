首度發行個人作品！MEEK 帶來華麗又具深度的〈Fabulous〉！

Hi there，還記得前不久曾在《WalkerWorld 2.0》(2025) 中和Alan Walker合作〈Dancing in Love〉的新人歌手MEEK嗎？在該次合作取得了不錯的迴響之後，他也終於發行了自己的個人作品，也是他的第一張迷你專輯《Fabulous》(2026)。當初在〈Dancing In Love〉裡的渾厚嗓音真的是讓人忘不了，如今 MEEK 發行了自己的個人作品實在讓人興奮，而且在這之前，前陣子他已經在社群上不斷地貼出短影片預熱了，一聽到同名的〈Fabulous〉(2026) 片段就已經讓我萬分期待了。
老實說對於 MEEK 這位歌手我有點疑惑，因為在網路上並沒有辦法找到太多相關資料，但是從第一首正式音樂作品就能跟 Alan Walker 合作，以及目前發行迷你專輯的資源，還有他本身對於歌唱的成熟度來看，都不該是這麼地默默無聞啊，因此對這位歌手我倒是真的蠻好奇的；不過在更多的資訊出現之前先專注在歌聲上是必須的，他的聲音厚度和力量，會讓第一次聽的人就感到驚艷。
在 MEEK 的首張迷你專輯《Fabulous》中除了同名主打的〈Fabulous〉之外，還有〈Brixton〉、〈I Want Love, But Not That Much〉兩首歌，雖然我最愛的是同名主打歌，但也不影響順便推薦這兩首收錄曲，聽起來都是非常 MEEK 的歌曲，可以開始窺見這位歌手以堅強的實力作為基底，開始展露出在不同風格中所能做到的精彩表現，我想這也可以漸漸看出只要在作品上多多打磨，配合他擅長的演繹的浮現，他在之後應該也會成為非常出色的歌手！
