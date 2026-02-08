【當102歲人瑞被推上車，我看見自己老後的影子】

▋醫院門口那台車，載走了我們的天真

上個月在台北中山區，醫院門口發生了一件事，簡直比八點檔還誇張。102歲的王老先生，回診完就被家屬圍上，連人帶輪椅「塞」進車裡。後面68歲的看護尖叫報警。場面很亂，但這齣戲的價碼，大概是兩億台幣。而看著新聞的我們，好像也突然老了。

我做理財顧問二十年，這種故事的前奏聽多了。家屬喊：「我認識我爸72年了！」這話有感情，但沒用。法律只認配偶欄上新的名字。王老先生是前任代書，就算有輕度認知障礙，去戶政事務所一樣對答如流，把婚結成了。很多專業人士的家庭都這樣，以為長輩夠精明，不會出事，卻忘了法律只管「現在」清不清醒，不管「以前」多厲害。

結果，就在家屬聲請監護、還沒下來的空檔，婚結了。7.8億的財產，七間房、八千萬保單，聽說都換了主人。家屬痛是真的，法律硬也是真的。這不太像好人壞人打架，更像整個社會在測驗：我們的信任和家庭的防備，到底有多脆？我常培訓銀行的夥伴，發現很多家庭問題，不是人壞，是根本不知道有這些工具可以用。我們邊看邊聊，心裡大概都在想：我家撐得住嗎？

▋你信的「常識」，可能一碰就碎

我們都信一些事：養兒防老、相處久了有感情、家人總是家人。王家這事像雷打下來，把這些信條劈出裂縫。沒有法律文件當靠山，這些想法就像糖做的玻璃，一碰就碎。從理財規劃來看，這不只是法律輸了，是整個資產、稅務和傳承的規劃，從一開始就沒連在一起。

醫生說，輕度認知障礙的人，可能沒辦法倒數，但聊權利、談條件，可能完全沒問題。法律看結婚那一瞬間的意思，不是看病歷。這就麻煩了：一個看起來好好的老人，他的決定，有多少是自己的？有多少是長期陪伴養出來的依賴，還是被人慢慢引導的？我做輔銷顧問時常說，客戶的「感情」和「錢的安全」要一起看，但必須分開處理。混在一起，就要出事了。

先別罵誰貪心，這是人的本性。當一個人慢慢從社會縮回去，變得脆弱、需要人陪，誰在他身邊，誰就有最大的力量。照顧十七年，可以是很美的故事，也可以是一筆算得很準的「感情投資」。面對上億資產和可能的稅，有些人腦子裡，是會自動跑出計算機的。這不是把人都想壞，是做規劃時不能不冷靜面對的「人性風險」。

▋別光盼遇到好人，這四道鎖你得自己裝

罵家屬不小心，或罵看護太會算，都太簡單了，也沒幫到我們自己。真正有用的，是搞懂規則，趁自己腦袋還清楚，親手把鎖裝好。這四樣東西，是我覺得規劃時一定要一起考慮的基礎，它們得搭著用。

第一道：意定監護。這玩意兒很棒。意思是你現在清醒，就先白紙黑字寫好，萬一將來不行了，要讓誰來幫你決定。不是等到要住安養院才來吵，現在就定下來。要是王老先生早弄了，指定好子女，看護根本不可能帶他去結婚。這專門對付「法律空窗」和「子女吵架」，讓未來的決定權，先回到你手裡。我上課總說，這是表達你心意最基本的一步，比用嘴講有用一萬倍。

第二道：安養信託加稅務規劃。這像你財產的「聰明保險箱」。把錢和保單放進銀行信託，合約寫死：這筆錢只能用在你的醫療、生活和照護。信託合約像個不講人情的AI管家，只照條款辦事，不看你哭或演戲。錢進去，才是真的專款專用。更重要的是，好的信託設計能把稅務規劃也包進去，比如避免資產全部變成遺產，這得找CFP®規劃師仔細設計，不是買現成商品就夠的。

第三道：不動產預告登記和整體規劃。房子是你的根？那就給它上個打不開的鎖。去地政事務所辦預告登記，設定好，沒有你指定的人（比如你信得過的子女）同意，房子不能賣、不能借錢、不能過戶。這是從根本上擋掉過戶。但要記得，這只是「守」。更該想的是：這房子在整個傳承計畫裡要幹嘛？收租金養老？還是之後分批給孩子省稅？登記是「凍住」，但凍住之後怎麼「活用」，才更需要專業規劃。

第四道：預立遺囑，想完整點。別覺得不吉利，這才是真的想開和負責。看陳松勇的例子，他生前講明白要給照顧他的外傭，爭議就少很多。有遺囑，是「我決定給誰」；沒有，就讓法律去分。遺囑讓你把最後的主動權抓在手裡，還能跟保險、信託的受益人指定搭起來，變成完整的傳承地圖。我在幫高資產客戶時發現，遺囑得跟保險規劃、信託架構、稅務估算一起看，不然可能會互相打架，搞出更多麻煩。

▋我們怕的，其實可以提前安排好

回頭看醫院門口那場推擠。我們驚訝、討論，可能還有點氣。但撥開這些，底下是一種大家都有的焦慮：我們怕自己老了、糊塗了，會從一個「有想法的人」，變成一個「被搶的東西」。怕自己一輩子的努力，到最後結局卻不由自己寫。

寫這些，不是要你把身邊每個人都當賊防。那樣活著太累。重點是「用專業管理風險」和「趁早把意願安排好」。我是做引導式培訓的，我相信最好的規劃不是硬塞建議給你，是幫你看清自己最怕什麼、最想要什麼，然後用專業工具，把它變成一個安全的計畫。趁你還能做主的黃金時間，把規則訂好，把防線設好。這樣，不管以後誰在你旁邊，你的尊嚴和心血，才能照你真正的意思被保護。

傳財富，傳的不該是一箱誰都能抓的金銀，而是一份你親自參與設計、穩固且帶著善意的「財稅人生地圖」。這份地圖本身，才是你能給所愛的人，最實在也最自由的禮物。動起來吧，找個能整合法律、稅務、信託和保險的專業顧問，認真談一談。別讓你珍惜的一切，有一天，得看醫院門口誰推得快，或戶政事務所裡誰答得順。你故事的結局，該趁清醒時，自己寫完。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，但有些想法，想跟你分享。