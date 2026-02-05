「國際AI商用技能標準助攻台灣國家隊」跨域專業人才落地台灣接軌全球

在人才培育端，亞威AI智能商務應用管理學院陳志寬院長表示，近兩年積極投入 AI 人工智慧專業人才養成工程，已在台建立百人以上的 AI 國家隊師資群，形成橫跨教育、產業與技術應用的教學與顧問能量體系。亞威AI學院教務長黃頌揚說明，亞威持續對接政府公部門產業人才政策與企業轉型需求，參與並推動包括教育部、數位發展部、經濟部、文化部、勞動局、各地方縣市青年局/產發局等單位相關培訓與輔導計畫，內容涵蓋 AI 應用導入、數位轉型實作、產業流程AI自動優化及跨域創新應用等面向，完成百工百業AI落地的數位轉型2.0目標。
學院執行長張楷文進一步提到，透過專業技術與跨領域整合，亞威AI學院藉由導入國際證照體系之系統化培訓與檢核標準，讓台灣 AI 與數位技術人才在能力模型、評量制度與專業身分認定上與國際接軌，為企業與產業提供具全球流通性的專業人力基礎及公信標準、同時強調，亞威的優勢在於完整的生態系統：「我們擁有百人以上的AI國家隊師資、遍及各行各業的就業網絡、以及完整堅實的課後助教支持，這意味著學員所獲得的不僅是知識，更是進入一個全球認可的人才生態圈。」
展望未來，台灣政府亦持續將 AI 人才培育與 國際技能證照制度落實於產業列為重要發展方向，透過專業人才依循 IQCS/ISO 國際規格進行能力驗證與制度對標，台灣正逐步建立符合全球標準的人才供應鏈體系。此一方向亦呼應國家層級對 AI 發展的長期規劃目標—在2040年前培養 50萬名 AI 多元專業人才，不僅強化產業數位轉型動能，更厚實台灣在全球競爭中的關鍵「軟實力」，為科技時代的產業升級與國際合作奠定堅實的人才基礎。
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看
2026-01-12 11:57女子漾／編輯王廷羽
Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。
