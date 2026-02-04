沉寂兩年終於回歸！Harry Styles 最新單曲〈Aperture〉舞出對感情的不確定感！

Hi there，宣傳策略超低調卻總是效果奇佳的Harry Styles又回歸樂壇啦！其實距離上一張專輯《Harry's House》(2022) 也已經快要四年了，不過因為上張專輯中的單曲宣傳一直持續到2023年的〈Daylight〉，因此感覺上來說倒也沒有等待太久。而 Harry 在上個月中宣布第四張個人專輯《Kiss All The Time. Disco, Occasionally.》(2026) 將於今年3月6日發行後的隔一週，首支單曲〈Aperture〉(2026) 也隨之釋出啦！新一代流行天王的稱號不是大家隨便說說，端看這首歌釋出後的迴響就知道 Harry 雖然被認為是佛系宣傳，但照樣是影響力不減啊。
老實說我在第一次聽〈Aperture〉時是有點抓不到感覺，儘管歌曲時長有五分多鐘，但卻有種順順地就過去了的感受，歌曲起伏也沒有想像中地大，所以一開始我還以為這次 Harry 會給出的算是較為私人但卻打不中當下流行的類型；然而我認為這首〈Aperture〉不適合太過認真去聽，因為在我只是播來當作背景音樂聽聽的時候，卻莫名地覺得這首非常順耳，並且也似乎漸漸地掌握到了他想要表達到的感覺，那份在歌曲中隱含對於感情的躊躇及試圖勇敢，好像就這樣默默地就滲進耳朵裡。
而老實說〈Aperture〉的 MV 給我一種無厘頭的感覺，一開始 Harry 在飯店裡遇到了看起來想要殺害他的另個男人，但隨著你追我跑的展開，兩人又莫名地變成一同共舞的樣子，就像是 Harry 先前不少 MV 都有出現現代舞的那個模樣，因此對我來說算是蠻有趣的。在影片裡有個重點我蠻喜歡的，不論是 Harry 本人的鏡頭或是其他演員，有些例如踱步、手指敲打等等的微小動作，會剛好地對上歌曲中的節奏，這讓人在觀賞 MV 的時候更能夠進入歌曲當中，形成了劇情和音樂並重的情形，個人覺得在看過之後的體驗很好！
Harry Styles 的上一張專輯《Harry's House》可以說是取得了巨大的成功，不但單曲〈As It Was〉(2022) 成為了近代最成功的歌曲之一，專輯中也獲得了 The Grammys (葛萊美獎) 的年度專輯獎。所以很明顯地各界現在都把注意力放在新專輯《Kiss All The Time. Disco, Occasionally.》上，想要看看這位從 One Direction 出身的流行歌手是否能延續之前的成功呢？更讓人驚嘆的是這次 Harry 依舊還沒推出過合作曲，也就是說目前他的靈感或是底氣仍然足夠，真的很讓人期待新作品啊！
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看
2026-01-12 11:57女子漾／編輯王廷羽
Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。
劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。