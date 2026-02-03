【貓奴必看】點點6歲了！開箱易安網寵物險投保流程，免體檢、免出門，3分鐘線上搞定！真實操作心得分享，原來給毛孩醫療保障這麼簡單，別再讓醫藥費成為負擔！🐱✨

看著我家那隻賓士貓「點點」

今年 6 歲的他，每次去獸醫院打預防針，醫生都誇他：「這小子壯得跟頭牛一樣！」

身為他的專屬鏟屎官，聽到這種話當然是嘴角上揚，心裡那個驕傲啊，簡直比自己考一百分還爽

最近這種「安心感」卻開始摻雜了一些奇怪的焦慮，尤其是當我滑手機，看到社團裡其他貓友的分享時，那種不安就會像潮水一樣湧上來🌊

當「健康」變成一種幸運，焦慮就開始了

前幾天看到一個朋友發文，他家那隻平時也很健康的橘貓，只是因為偷吃了一條橡皮筋，結果引發腸阻塞，緊急開刀加上住院

帳單一秀出來，那個數字讓我倒抽一口氣——竟然快要是一個月的薪水

還有另一個貓友分享老貓突然腎衰竭，後續長期的回診費用更是驚人。

雖然點點現在很健康，但他畢竟也邁入 6 歲的熟齡期了，就像我們人類過了 30 歲，身體機能總是會慢慢不一樣！

我突然意識到，我們現在的平靜，其實是建立在運氣之上，而運氣這東西，誰說得準呢？🤷‍♀️

這種「怕哪天輪到我」的焦慮感，讓我決定不能再當鴕鳥了。

雖然我很討厭想那些負面的事，更討厭研究保險那些密密麻麻的條款，但為了守護這隻胖貓的未來，我強迫自己去做了功課。

也是在這時候，我發現了「

易安網」！易安網好用嗎？這也是我的疑惑

所以當然也有去觀察易安網評價XD～

但說真的，最開始會被吸引進去完全是因為它主打「線上投保」跟「免體檢」。

對於我們這種平日忙得要死，假日只想賴在家的社畜來說，不用特地預約獸醫、不用把貓塞進外出籠聽他鬼哭神號去開健康證明，光是這點就值得給五顆星了！⭐️





就像點外送一樣簡單？線上投保初體驗

抱著「反正試算不用錢」的心態，我打開了易安網的頁面。

不得不說，他們的介面設計真的很懂我們這種保險小白的痛點。

一進去就看到大大的標題寫著「最低一年2536元起」，我心裡默默按了一下計算機，這大概就是我少喝幾杯星巴克，或是少買兩件網拍衣服的錢而已嘛！

用這點小錢換一個「萬一出事有人幫我扛」的安心感，怎麼算都划算。

操作流程簡單到讓我懷疑人生（是稱讚）。

首先選了「貓」，年齡部分點點剛好落在「滿六個月～八歲半以下」這個黃金區間。

接著系統會跳出選擇品種的欄位，雖然點點是混種的米克斯賓士，但看到選項裡有異國長毛貓、布偶貓這些詳細分類，感覺得到平台資料庫挺完整的。

這一步就像是在填寫交友軟體的個人檔案一樣輕鬆，完全沒有壓力。









自助餐式的方案比較，不再被業務牽著走

最讓我覺得好用的功能來了——方案比較。

以前要買保險，光是看 A 家的 DM 跟 B 家的條款，桌上就堆滿了紙，看得頭昏眼花，最後還是聽不懂。

但易安網直接把

「旺旺友聯」跟「富邦產險」這幾家大公司的方案並排給你看，優缺點一目瞭然。

這感覺就像是在訂房網比價一樣，誰有附早餐、誰離車站近，一眼就看出來。

我看著富邦的「毛起來愛方案」，裡面詳細列出了門診、住院、手術的理賠額度，甚至還有分方案一二三，有些方案雖然門檻低，但要注意可能有自負額的設計。

但我後來目光被旺旺友聯的方案三吸引，雖然保費稍微高一點點，但它的手術費用理賠額度給到了 8 萬元，非常乾脆。

而且還有我很在意的「侵權責任」跟「協尋廣告費用」。

你想想，萬一點點真的哪天趁我不注意溜出去迷路了，這筆協尋費就是救命錢啊！

比較完之後，我心裡已經有個底，知道哪個方案最適合這位在家稱王的小霸王。





晶片就是身分證，免體檢真的太佛心

選定方案後，進入填寫資料的環節。

這裡真的要再誇一次那個「免體檢」的優點。

系統只需要我輸入晶片序號來驗證身份，完全省去了帶貓去醫院那種像打仗一樣的過程。

我一邊輸入點點的晶片號碼，一邊想著：「小子你真好命，連保險都能躺著保。」

這就像是只要報上身分證字號就能通關一樣方便，對於容易緊張的貓咪來說，這真的是最大的溫柔。

接著填寫基本資料時，看到體重那一欄，我猶豫了一秒，還是誠實地輸入了「7」公斤。

好啦，我知道他有點過重，但這也是幸福肥的一種吧？

系統還要求上傳一張正面照片，我特地挑了一張他睡得翻白眼的醜照上傳，希望保險公司審核人員看到會會心一笑。

整個過程就像是在幫他在網路上註冊一個專屬帳號，順暢無比。





誠實面對條款，才是真的負責任

在最後確認送出前，系統跳出了一連串的詢問事項，像是是否知道有 30 到 90 天的疾病等待期、是否同意去指定獸醫院看診等等。

這些問題雖然看起來嚴肅，但我覺得這是一種負責任的表現。









給未來的一份隱形禮物

這種把醜話說在前頭的誠實感，反而讓我對這個平台更信任了。

當我看著螢幕上顯示生效日期是明天，我心裡那塊懸著的大石頭好像瞬間落地了。

雖然點點現在還是一樣在家裡暴衝、一樣對我的呼喚愛理不理，但我看他的眼神已經不一樣了。

我知道，無論未來發生什麼事，我都有能力給他最好的照顧，而不用在「救他」跟「生活費」之間痛苦掙扎。

這份保險，就像是我為他撐起的一把隱形小雨傘，雖然希望永遠不要用到，但知道它在那裡，心裡就很踏實！

但是整體來說，

易安網特別適合希望自行比較！

如果習慣全程專人解說，就不適合

如果你也跟我一樣，把毛孩當成家人，卻又害怕繁瑣的投保流程，真心推薦你去易安網按按看計算機

或許你會發現，這份愛的保障，其實比你想像中更簡單、更無負擔！💖





補充 📝 使用後真心話整理！

如果你跟我一樣是個怕麻煩、又想給毛孩最好保障的人，這裡幫大家畫好重點，為什麼我覺得易安網值得一試

一站式比價超方便～

不用自己去搜集各家保險公司的 DM，易安網直接把旺旺友聯、富邦產險等大公司的方案列出來給你挑，誰 CP 值高一秒看懂。

免體檢、免出門～

這點絕對是膽小貓咪的救星！只要有晶片序號就能線上投保，不用硬要把主子塞進外出籠帶去醫院崩潰，省時又省力。

資訊透明不話術～

保費多少（最低一年$2536起）、理賠額度多少、有沒有自負額，網頁上都寫得清清楚楚，完全沒有模糊地帶，不用擔心被推銷話術繞暈。

操作直覺速度快～

從填寫資料到確認，真的只要幾分鐘的時間，介面設計得很順手，連我這種科技小白都能一次上手，馬上就知道明天就能生效。

以上內容皆為我這次實際在易安網完成寵物險投保的個人使用心得，僅供大家參考喔～

