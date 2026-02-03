《科學怪人》：恐怖的始終不是怪物醜陋外表，而是那複雜又脆弱的自私人性

2026-02-03 13:45 熱血阿舜

身為《科學怪人》的忠實鐵粉，吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）曾多次表示，這部作品是改變他一生的經典之作，自90年代起，他就開始構思劇本，期間歷經了製片環境的諸多限制、預算成本的權衡考量，與面對片商的層層壓力，然而戴托羅始終拒絕妥協的輕率製作，在長達30年的沉潛籌劃後，終於在技術與時機已臻成熟的當下，於Netflix推出這部傾注一生執念的《科學怪人》。

本片在劇情的故事架構上，採用雙線並行的敘事鋪陳，前半段聚焦於科學家維多（奧斯卡伊薩克 Oscar Isaac 飾）的傲慢與偏執，幼年喪母的創傷打擊，以及父親近乎苛刻的嚴格管教，使維多在缺乏父母關愛的環境下長大，導致他長大後性格孤傲，行事乖張的我行我素，對於「死而復生」有著極盡瘋狂的病態迷戀，將屍體視為創作素材，並賦予生命的狂妄實驗，想藉由科學來否定死亡，重新奪回命運的主導權

到了後半段，主軸則轉回到科學怪人（雅各艾洛迪 Jacob Elordi 飾）的覺醒視角，從實驗室獲得生命的那一刻，等待他的並不是重生的喜悅，而是創作者害怕他奇特外表的恐懼心理，最後差點被殺害的慘遭棄養，只能獨自摸索的學習成長，儘管醜陋外表下有顆溫柔善良的心，卻依然逃不過人類先入為主的歧視殺戮，至於那能自我痊癒的不死肉身，反而更像是揮之不去的可怕詛咒，最終將他推向心碎孤獨的絕望深淵，讓他踏上與創作者同歸於盡的復仇之路

瑪麗雪萊（Mary Shelley）筆下的《科學怪人》，早已橫跨年代不同視角的翻拍歷程，從1931年版鮑里斯卡洛夫（Boris Karloff）所飾演的科學怪人，毫無血色的方頭造型，疲憊迷茫的無神雙眼，加上頸部插入的醒目螺栓，算是替科學怪人開創出深植人心的經典形象，到了1994年版勞勃狄尼洛（Robert De Niro）的科學怪人，則是最忠於原著的寫實版本，不但有智慧會思考，還能對話與溝通，甚至可以感到絕望的心痛不已

至於2025年吉勒摩戴托羅版的《科學怪人》，在劇情部分跳脫了「殺戮對抗」的傳統框架，回歸原著中最核心的「父子關係」，整部電影宛如經歷一場「悲傷五階段」的心理儀式，從否認憤怒到憂鬱沮喪，最後在北極荒原的世界盡頭，迎來了接受與原諒的父子和解

除此之外本片的最大賣點，無疑就是戴托羅標誌性的哥德式美學，在這個由數位特效主導的AI世代裡，戴托羅堅持純手工打造的視覺藝術，讓每個鏡頭顯得有血有肉的充滿溫度，怪物不再是面目猙獰的東拼西湊，而是一種帶著殘缺與優雅的浪漫藝術

透過光影明暗對照與冷暖反差色調，導演精準呈現出角色內在的心境變化，也模糊了善惡分明的道德界線，其實怪物正是維多內心扭曲的鏡像，是他恐懼死亡而面目猙獰的縮影，就如同吉勒摩戴托羅過往電影的一貫風格，真正恐怖的始終不是怪物醜陋外表，而是那複雜又脆弱的自私人性

《科學怪人》觀影重點：

1.吉勒摩戴托羅式的哥德美學

2.跳脫傳統框架外的父子和解

3.孤獨又渴望被愛的科學怪人

#導演 #劇情 #浪漫 #哥德風 #科學怪人

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

#AI #上班族 #Gemini

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

2026-01-19 10:33 女子漾／編輯張念慈
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

劇迷苦等多時的 Netflix 話題新劇《愛情怎麼翻譯？》正式上線，一口氣12集全數釋出，開播不到多久就火速衝上 Netflix Top 1！「酒窩男神」金宣虎攜手「神顏代表」高允貞組成的夢幻卡司，光是站在一起就話題滿滿，再加上《德魯納酒店》《還魂》洪氏姊妹操刀劇本、《紅丹心》柳英恩導演執導，從開播前就被視為年度必追清單之一。

劇情不只談戀愛，更把「語言」、「理解」與「情感創傷」寫進愛情裡，並橫跨韓國、日本、加拿大、義大利等多國取景，畫面與情緒同步放大，也難怪一上線就讓全球韓劇迷集體淪陷。以下整理《愛情怎麼翻譯？》1-12集分集介紹，讓你一次掌握超甜劇情。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第一集：不幸後的相遇

故事始於日本鎌倉，周浩鎮與車茂熙在一家拉麵店偶然相遇。當時的車茂熙還只是一位不知名的小演員，正卑微地試圖挽回劈腿的男友。她對這段關係的執著，首次揭示了她內心深處對被拋棄的恐懼與「不值得被愛」的核心創傷。

當男友的現任嘲諷她「一定是寂寞到連自尊都不要了」時，周浩鎮打破了旁觀者的角色，一把將她抱了過來，讓她靠著自己的肩膀落下眼淚，此舉不僅守住了她的自尊，也成為她黑暗中的一絲慰藉。他溫柔地安慰道：「既然受不幸吸引的男人離開了，接下來等著你的，就是幸福了。」

本集結尾迎來重大轉折：兩人分別後，車茂熙在韓國拍攝首部主演電影時意外墜樓，昏迷六個月。當她甦醒時，世界已截然不同。電影在全球爆紅，她一躍成為國際巨星。命運的齒輪再次轉動，將以全新的身份，讓這兩個靈魂重新交會。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第二集：口譯員與巨星的重逢

一年後，兩人因工作重逢。車茂熙在接受外媒採訪時，驚訝地發現口譯員正是周浩鎮。然而，重逢的喜悅很快被現實的矛盾所取代。周浩鎮為了不讓暗戀對象申智善誤會，竟主動要求車茂熙刪除一年前在日本的IG合照。這個看似冷酷的請求，首次清晰地暴露了周浩鎮的根本缺陷，一種源於恐懼的情感迴避。他害怕引起誤會的表象下，是更深層次無法面對與表達自身情感的模式，這也奠定了兩人關係初期的基調。

在解釋完誤會後，兩人雖都認為此後不會再有交集，但周浩鎮仍表示會繼續為她加油，留下一絲溫暖的連結。然而命運再次安排他們在日本的飯店走廊上意外相遇，伴隨著車茂熙一句「感覺我的慶典好像就要結束了」的低語，預示著她爆紅背後的巨大心理壓力即將浮現。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第三集：幻影與新的開始

巨大的成名壓力，讓車茂熙內心「不值得被愛」的創傷開始具象化，她開始看見自己成名角色「都拉美」的幻影。在一次頒獎典禮的紅毯上，她因幻覺而暈倒，被剛好在場的日本男星黑澤博及時接住，這一幕成為了公眾焦點。

一檔名為《浪漫之旅》的虛擬戀愛節目，將三人的命運再次綁定。節目組看中車茂熙與黑澤博的火花，邀請他們擔任主角；而周浩鎮為了逃避申智善的婚禮，也接下了節目的口譯工作。在節目訪談中，車茂熙因再次看見幻影而表現失常，她私下找到周浩鎮，懇求他擔任隨行口譯，成為她不安內心的依靠。於是，一段橫跨多國的旅程就此展開，也揭開了一場複雜情感角力的序幕。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第四集：悄悄萌芽的守護

《浪漫之旅》正式開拍，黑澤博因先前被車茂熙誤認為粉絲而心存芥蒂，拍攝初期處處刁難她。面對黑澤博的尖銳言行，周浩鎮的轉變在此刻悄然發生。他打破了口譯員的客觀原則，開始用自己的方式守護車茂熙。首先，他刻意「柔化翻譯」，將黑澤博尖銳的言詞過濾成溫和的表達，為她築起一道情感的屏障。其次，他更「暗中協助」，用計化解拍攝僵局，成為她看不見的後盾。

本集的感情線有了關鍵進展：車茂熙明確感受到了周浩鎮的支持與保護，而黑澤博也在與車茂熙的互動中，因一個手指愛心而意外心動。情感的暗流在三人之間湧動，而新角色的登場，將為這段關係注入更多不確定性。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第五集：嫉妒與極光下的溫柔

節目組因導演臨時更換而獲得一天假期，讓周浩鎮與車茂熙有了難得的獨處時光，關係更顯親近。然而，接替的新導演竟然就是周浩鎮長久以來的暗戀對象申智善，她的出現瞬間點燃了車茂熙內心的嫉妒與不安，再次觸發了她對被拋棄的恐懼。

經歷一場小車禍的驚嚇後，周浩鎮終於在夜晚與車茂熙會合，兩人一同看到了夢寐以求的極光。在璀璨光芒的見證下，先前的矛盾暫時消散，取而代之的是一種溫柔而曖昧的氛圍。然而，這份在極光下脆弱的溫柔註定無法長久，因為一個足以摧毀一切信任的誤會，已在陰影中悄然成形。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第六集：誤解的吻與決裂

車茂熙得知申智善取消婚禮的消息後，內心的不安全感達到了頂點。在情緒驅使下，她主動親吻了周浩鎮，卻又慌亂逃開。這記吻對周浩鎮而言，並非沒有觸動，而是觸發了他深層的癱瘓機制，源於複雜家庭背景（父親外遇、兩次離婚）的「不安全感與不確定性」，使他在情感的十字路口前猶如「路痴」般不知所措。

車茂熙從機場趕回，卻車茂熙看見周浩鎮與申智善微笑交談，巨大的誤會瞬間擊垮了她。兩人爆發激烈爭執，車茂熙負氣地說出傷人話語。儘管周浩鎮憤怒地表明自己喜歡的是車茂熙，但被誤解的他也無法壓抑怒火，最終轉身決然離開。這次決裂，成為了引爆車茂熙內心潛藏創傷的催化劑。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第七集：創傷與另一個她的出現

回到韓國後，兩人在活動上尷尬重逢。周浩鎮向朋友坦承了自己的困惑：「我不理解她的語言……我以為被拒絕了，就躲著她，結果她又像那樣追了上來。」這份困惑，恰好迎來了車茂熙的回應，她決定不再退縮，誓言要「當個動搖你的瘋女人」。

然而，車茂熙大伯的突然出現，勾起了她對父母死亡的童年創傷，巨大的恐懼讓她的人格被「都拉美」完全佔據。都拉美作為一個保護機制，首次在周浩鎮面前正式現身。與此同時，追到韓國的黑澤博揭露，在回程飛機上，車茂熙（實為都拉美）曾主動親吻了他。都拉美的登場，不僅是女主角內心風暴的外化，更是一枚投向所有人際關係的炸彈，其破壞力與意圖，無人能夠預料。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第八集：都拉美的計畫

「都拉美」代替車茂熙，開始用自己的方式處理麻煩。她既是車茂熙「不敢對外誠實的反面存在」，也是她內心深處的保護者。她首先以怪異行為嚇退大伯，接著警告周浩鎮不要接受車茂熙的道歉，因為她深知那些道歉源於自卑而非真心。

都拉美的出現，源於車茂熙為逃避最深層恐懼而分裂出的人格，她聲稱只有當車茂熙感到幸福時自己才會消失。為此，她在義大利展開了一場混亂的計畫：她引導周浩鎮一路跟隨，卻又刻意安排黑澤博與車茂熙見面，使周浩鎮誤以為，能帶給車茂熙幸福的人或許是黑澤博，以此考驗並引導他去觸碰車茂熙最不為人知的內心世界。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第九集：秘密與溫柔的擁抱

在義大利，都拉美持續與周浩鎮私下互動，向他揭露了車茂熙內心深處的所有秘密，包括她父母死亡的殘酷真相，以及她對周浩鎮那份深藏卻不敢言說的愛意。

當周浩鎮得知一切後，他沒有指責或逃避，而是溫柔地擁抱了眼前的都拉美。這個擁抱不僅是對都拉美存在的認同，更是對車茂熙所有創傷與孤獨的無聲安慰。然而，感受到這份溫柔的都拉美卻提出了一個矛盾的請求：她希望周浩鎮能帶著這份溫柔永遠離開，因為她認為這樣自己才能消失，車茂熙才能得到幸福。這個請求，將故事的最終走向推向了無法預測的境地。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》終於敢留下的那一天：

在異國酒莊的重逢中，周浩鎮被迫再次面對自己長年逃避的家庭裂痕。母親即將再婚的消息，讓他重新回望那段始終無法修補的親子距離，也讓他第一次真正理解，有些傷口並不是靠「正確說法」就能癒合。語言在此刻失效，他只能選擇站在原地感受。

另一端的車茂熙，也終於開始理解「都拉美」存在的真正意義。那並非失控的陰影，而是她多年來為了生存、為了不再被拋棄，而替自己築起的防禦機制。那些她無法親手完成的告別與恐懼，一直由另一個自己代為承受，而現在，她第一次嘗試不再躲藏。

命運再次回到熟悉的節點。黑澤博的告白被重新攤在檯面上，節目組期待戲劇效果，世界也逼著周浩鎮做出選擇。但在專業與真心之間，他仍選擇暫時沉默，把那段話留在未被翻譯的角落——因為此刻，他還沒準備好替自己的人生下定義。

然而情感從未真正消失。流出的幕後影像裡，在無人注視的樓梯間，周浩鎮用顫抖卻誠實的聲音，替那段尚未說出口的心意留下證據。漫天飛雪中，車茂熙主動坦承早已失控的感情，而這一次，周浩鎮沒有後退。那個吻，成為他們第一次不靠翻譯、只靠本能做出的選擇。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十一集：在黑暗中承認的愛

醜聞爆發後，車茂熙與周浩鎮再度被推回輿論中心。一張舊 Instagram 照片重新被翻出，過去的牽絆被無限放大、曲解，外界開始替他們定義關係，卻沒人真正聽見他們怎麼想。

暴雪與停電讓世界陷入短暫黑暗。在無法逃離、也無處退後的空間裡，兩人跨越了最後一道界線。那個在黑暗中發生的吻，不再是衝動，而是承認——他們早已無法否認彼此的存在。

黑澤博比任何人都更早看清真相。他選擇放手，沒有怨懟，也沒有競爭，只留下獨自喝酒的背影。那份沉默的成全，讓這段三角關係終於回到最單純的樣子。

然而，外界並未因此停止傷害。不倫傳聞被惡意剪接、扭曲，甚至演變成假訊息。為了止血，車茂熙公開了與前任及其妻子的合照，卻也因此開始動搖。當連過去都被迫攤開檢視，那現在的愛情，是否真的撐得住？

面對勸分與輿論壓力，周浩鎮沒有再退縮。他坦言自己不在乎世界怎麼看，即便因風波被迫分開三週，他也清楚知道，自己真正放不下的人是誰。這一次，他不再需要任何語言替他解釋。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十二集（結局）：不需要翻譯的答案

真相逐步浮出水面，有人迎來愛情的結果，有人終於與過去和解。節目組試圖以剪輯與緋聞替《浪漫之旅》製造高潮，黑澤博坦然配合，卻早已明白自己只是故事的一部分，而非結局。

另一邊，申智善終於說出口那段被隱藏多年的心意，也迎來屬於自己的人生選擇。她宣布戀情、接受求婚，象徵那些錯過與壓抑，終於被溫柔安放。

車茂熙在心理醫師的引導下，真正理解了「都拉美」的由來，那不是怪物，而是她潛意識裡為了保護自己而分裂出的力量。當她親口說出真相，周浩鎮選擇理解而非恐懼，站在她身旁承接一切。

親情的謊言也在此刻被拆解。隱瞞、欺騙、錯位的善意一一浮現，車茂熙終於知道，自己曾被世界誤導了多少年。震驚、迷惘與解脫同時湧現，她第一次不知道該不該為「真相」感到高興。

在短暫分離後，車茂熙選擇先去尋找母親，也選擇暫時放開這段感情。她承諾會回來，而這一次，是以完整的自己。周浩鎮學會等待，不再翻譯、不再猜測，只單純地相信。

故事最終回到星空之下。當她用一句話把他騙出門，周浩鎮在看見她的那一刻，忍不住落下眼淚。所有無法翻譯的情感，在此刻都不再需要語言，因為他們終於站在同一個答案裡。

#韓劇 #高允貞 #金宣虎 #愛情怎麼翻譯

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財

2026-01-23 09:03 女子漾／編輯張念慈
犯太歲示意圖。圖片來源：AI製圖
犯太歲示意圖。圖片來源：AI製圖

面對即將到來的2026丙午馬年，命理師湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中示警，這一年將是宇宙能量強烈變動的「大破大立年」。他特別點名馬、鼠、兔、雞、牛等5大生肖將面臨「犯太歲衝擊，提醒民眾需提前做好心理準備。不過，湯鎮瑋也強調，犯太歲並非絕路，若能懂得「轉念」與「佈局」，這將是人生翻轉的黃金契機。

以下為湯鎮瑋針對「2026年犯太歲5大生肖」的運勢分析與轉運攻略：

生肖馬（值太歲）：戒急用忍，投資自己才是王道

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供
《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

身為本命年的主角，屬馬的朋友今年首要課題是「戒之在躁」。受到太歲影響，容易產生莫名衝動想要創業或進行高風險投資，湯鎮瑋提醒，切記不可輕舉妄動，否則容易因一時衝動而慘賠。

幸運的是，今年有「將星」入座，這意味著2026年應定位為「戰略年」而非「行動年」。建議將金錢與時間轉而投資在「進修」與「學習」上。沈潛與累積專業，將成為未來事業爆發最穩固的基石。

生肖鼠（正沖太歲）：動盪最烈，守住荷包是關鍵

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬鼠的朋友今年與太歲「正沖」，加上「大耗星」影響，將是變動最劇烈的一年。生活中可能面臨工作、家庭或居住環境的重大改變，內心容易產生極度想逃離現狀的焦慮感。

此外，屬鼠者需特別警惕「大破財」風險，嚴禁胡亂投資或情緒性消費。面對排山倒海而來的轉變，最好的解藥是「耐心」，建議將這一年視為修煉場，不亂動、不亂花錢，安然接納環境變化，才能安穩度過。

生肖兔（偏沖太歲）：放下執著，隨順因緣解心結

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬兔的朋友今年雖是偏沖，但衝擊主要體現在心理層面。由於極度缺乏安全感，容易對結果產生過度執著，腦中「小劇場」不斷，導致身心俱疲，陷入過度努力卻徒勞無功的循環。

對此，湯鎮瑋送給屬兔者八字箴言：「隨順因緣，不強求結果」。建議在心境上學會放鬆，不強求特定結果，放下執著反而能迎來內心的平靜與快樂。

生肖雞（偏沖太歲）：一喜擋三災，行善積德迎轉機

圖片來源：IG @mbcdrama_now
圖片來源：IG @mbcdrama_now

屬雞的朋友同樣面臨偏沖，但幸運擁有「福德星」與「天德星」護體，是5個犯太歲生肖中最有機會「逆轉勝」的一群。今年非常適合「辦喜事」，無論是結婚、生子或買房，都能有效化解太歲帶來的衝擊，所謂「一喜擋三災」。

此外，透過「累積福報」也能轉運。多參與公益、關懷他人疾苦，不僅能積德，更能拓展視野，當心胸開闊了，運勢自然跟著開展。

生肖牛（害太歲）：嚴防小人，謹慎理財避漏財

圖片來源：JTBC
圖片來源：JTBC

屬牛的朋友今年面臨「害太歲」，主要衝擊將反映在人際關係與財務細節。職場上需提防遇到「豬隊友」扯後腿，或被迫處理他人留下的爛攤子，導致內心有志難伸。生活上則容易出現「省小錢花大錢」或物品遺失等漏財狀況。

面對不可控的人事紛擾，最佳策略是「獨善其身」。建議屬牛者專注於管理好自己的財務花費，並在人際互動中保持距離，顧好自己的情緒與能量。

專家總結：安太歲即是安「心」

湯鎮瑋最後提醒，許多民眾習慣去廟裡點燈安太歲，這項儀式的真正意義在於「安自己的心」。2026年是宇宙推動人們走出舒適圈的一年，所有的壓力都是成長的養分。面對未來的挑戰，只要心定、不魯莽，就能將危機化為轉機，平安度過這一年。

#生肖 #朋友 #衝擊 #犯太歲 #2026年

走到哪都有人撐！人緣好到犯規的5大星座曝光 天生超討喜

走到哪都有人撐！人緣好到犯規的5大星座曝光 天生超討喜

2026-01-27 14:30 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

有些人明明沒特別做什麼，卻總是被喜歡、被信任，朋友一個接一個，職場與生活都順得不可思議。他們的共同點不在於外表或話術，而是情商高、願意傾聽，知道什麼時候該進、什麼時候該退。以下5個星座，被點名為「人見人愛型代表」。

討喜星座1：雙子座｜聊天高手，氣氛製造機

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

雙子座天生反應快、腦筋靈活，最擅長在任何場合快速找到共同話題。無論是初次見面還是久未聯絡，他們都能自然接話、不冷場，讓對方感覺輕鬆自在。

加上幽默感十足、好奇心強，雙子總能帶動氣氛，成為聚會中的靈魂人物，也常被視為「最好聊、最好相處」的存在。

討喜星座2：獅子座｜熱情大方，自帶領袖魅力

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

獅子座的人緣來自他們的真誠與熱度。對朋友慷慨、對夥伴義氣，遇到事情也願意挺身而出，自然容易成為大家依靠的對象。

他們不吝於稱讚別人，也不怕承擔責任，這種自信又不扭捏的氣場，讓人不知不覺就想靠近。

討喜星座3：處女座｜細心可靠，默默加分型

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

處女座或許不是最張揚的那一型，但卻是最讓人安心的存在。他們記得細節、說到做到，總在關鍵時刻補位，讓身邊的人感到被照顧。

這種穩定與負責，讓處女座在友情與職場中累積極高信任值，時間一久，反而成為「不可或缺」的角色。

討喜星座4：天秤座｜高情商代表，人人都舒服

圖片來源：tvn
圖片來源：tvn

天秤座最強的優勢在於「會做人」。懂得拿捏分寸、不偏袒、不製造衝突，還能適時緩和氣氛，是朋友間的最佳調解者。

他們對美感與禮貌的重視，也讓人相處起來格外愉快，很少讓人感到壓力或不適。

討喜星座5：雙魚座｜溫柔共感，最會接住情緒

圖片來源：tvn
圖片來源：tvn

雙魚座的人緣來自他們的同理心。他們願意傾聽、不急著評斷，能接住他人的情緒，給出溫柔回應，讓人不自覺卸下心防。

在朋友眼中，雙魚常是「可以安心訴苦」的存在，這份情感連結，也讓他們在人際圈中長期被珍惜。

#雙子座 #獅子座 #處女座 #雙魚座 #星座運勢

