《科學怪人》：恐怖的始終不是怪物醜陋外表，而是那複雜又脆弱的自私人性

身為《科學怪人》的忠實鐵粉，吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）曾多次表示，這部作品是改變他一生的經典之作，自90年代起，他就開始構思劇本，期間歷經了製片環境的諸多限制、預算成本的權衡考量，與面對片商的層層壓力，然而戴托羅始終拒絕妥協的輕率製作，在長達30年的沉潛籌劃後，終於在技術與時機已臻成熟的當下，於Netflix推出這部傾注一生執念的《科學怪人》。
本片在劇情的故事架構上，採用雙線並行的敘事鋪陳，前半段聚焦於科學家維多（奧斯卡伊薩克 Oscar Isaac 飾）的傲慢與偏執，幼年喪母的創傷打擊，以及父親近乎苛刻的嚴格管教，使維多在缺乏父母關愛的環境下長大，導致他長大後性格孤傲，行事乖張的我行我素，對於「死而復生」有著極盡瘋狂的病態迷戀，將屍體視為創作素材，並賦予生命的狂妄實驗，想藉由科學來否定死亡，重新奪回命運的主導權。
到了後半段，主軸則轉回到科學怪人（雅各艾洛迪 Jacob Elordi 飾）的覺醒視角，從實驗室獲得生命的那一刻，等待他的並不是重生的喜悅，而是創作者害怕他奇特外表的恐懼心理，最後差點被殺害的慘遭棄養，只能獨自摸索的學習成長，儘管醜陋外表下有顆溫柔善良的心，卻依然逃不過人類先入為主的歧視殺戮，至於那能自我痊癒的不死肉身，反而更像是揮之不去的可怕詛咒，最終將他推向心碎孤獨的絕望深淵，讓他踏上與創作者同歸於盡的復仇之路。
瑪麗雪萊（Mary Shelley）筆下的《科學怪人》，早已橫跨年代不同視角的翻拍歷程，從1931年版鮑里斯卡洛夫（Boris Karloff）所飾演的科學怪人，毫無血色的方頭造型，疲憊迷茫的無神雙眼，加上頸部插入的醒目螺栓，算是替科學怪人開創出深植人心的經典形象，到了1994年版勞勃狄尼洛（Robert De Niro）的科學怪人，則是最忠於原著的寫實版本，不但有智慧會思考，還能對話與溝通，甚至可以感到絕望的心痛不已。
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看
2026-01-12 11:57女子漾／編輯王廷羽
Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。
劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。