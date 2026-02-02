韓團ENHYPEN 高雄快閃店登場，成員親自參與企劃60款周邊

K-POP追星迷衝高雄了！春節連假強檔K-pop快閃店〈Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP in KAOHSIUNG〉，由男團ENHYPEN成員親自企劃的特別周邊商品即將在高雄夢時代購物中心展開最終巡迴場，今年春假千萬別放過！
全世界瘋K-POP！韓國人氣男團ENHYPEN自今年佳話不斷，首先再次拿下第40屆金唱片獎專輯本賞的蟬聯神話，迷你七輯銷量也創下好成績。去年10 月於台北舉辦「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」獲得熱烈迴響後， 1 月 31 日至 2 月 22 日，「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」將落腳在高雄夢時代，為本次台灣巡迴完美收場！
本次舉辦的〈Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP in KAOHSIUNG〉是本次世巡快閃最終場，延續台北場累積的豐富內容與粉絲體驗，旨在擴大與南部粉絲的接觸點，並進一步加強與粉絲的互動交流。「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」以「想與 ENGENE（粉絲名）一起使用的物品」為主題，由 ENHYPEN 成員（JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）全員親自參與並完成的企劃。ENHYPEN 官方YouTube頻道先前已陸續公開長達約 11 個月的商品製作過程幕後花絮（Making Log），早已將粉絲的期待值拉滿。
本次快閃店周邊商品皆是全員親自參與設計，透過單品反映成員各自取向與個性的生活風格，傳遞出想在日常生活中時刻與粉絲相伴的心意，更增添了收藏意義：JUNGWON（禎元）企劃了以愛犬「Maeumi」為靈感的睡衣與地毯。HEESEUNG（羲承）設計了可自由客製化搭配的鑰匙圈與徽章套組。JAY推出了融入自身日常生活的短袖 T 恤與圍裙。JAKE帶來了平時愛用的項鍊與保溫隨行杯。SUNGHOON（成訓）運用別名「109 (Baekgu)」關鍵字，打造連帽外套與公仔鑰匙圈。SUNOO（善禹）準備了柔軟毛帽與療癒氛圍燈。NI-KI則推出了印有手寫字樣與照片的飛行外套及充滿感性的香氛蠟燭。
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看
2026-01-12 11:57女子漾／編輯王廷羽
Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。
