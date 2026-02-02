2026-02-02 20:21 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記
減塑生活好物分享｜用補充包循環再使用，洗手台下不再堆滿空瓶的選擇｜Resparkle 植萃清香洗手慕斯
我的手部比較偏敏感，只要使用到不適合的清潔用品就容易出現手指邊緣乾澀或指縫緊繃的情況。久而久之在挑選洗手用品的時候我會特別注意成分標示，盡量避開氣味太重或清潔力偏強的產品，改為選用成分相對單純且不含化學添加的溫和洗手乳。
前陣子整理洗手台下的收納櫃時發現裡面放了好幾個已經用完的洗手乳空瓶。當初會留下來是因為覺得直接丟掉有點可惜，想著或許之後能派上用場，結果卻一直沒有再使用，只是堆在櫃子裡佔著位置。
平常補充洗手用品時多半就是用完一瓶再補一瓶，這樣的方式已經維持了很長一段時間。整理完那一格櫃子後我開始留意市面上是否有能夠讓瓶身重複使用並且減少空瓶產生的洗手產品。
來自澳洲的環保清潔品牌 Resparkle｜溫和成分與 EWG 認證，洗手用品也能安心選擇
在尋找這類洗手產品的過程中，我注意到 Resparkle 這個來自澳洲的清潔品牌。Resparkle 的植萃清香洗手慕斯，使用的是溫和的植萃潔淨配方，並且通過美國 EWG 的成分評估。
EWG 是一個專門檢視日常用品成分的非營利組織，會針對可能對人體或環境造成負擔的成分進行分類與公開說明，讓使用者在選擇產品時，有更清楚的依據。對於每天需要反覆使用的洗手產品來說，這樣的成分資訊，能讓人在使用上多一份安心。品牌主打植物性成分設計，實際使用時氣味不會太重，對手部肌膚的刺激感也相對低。
另一個吸引我的地方，是 Resparkle 有提供補充包的販售方式，而不是只販售一次性的瓶裝產品。補充包以玉米製成的材質製作，使用後可被環境分解，實際操作時只需要將粉末加入溫水，就能完成補充。
同一個瓶身可以重複使用，不需要一直更換新的容器。這樣的設計在收納上比較不佔空間，也能減少家中累積的空瓶數量，對於想要落實減塑生活的人來說，是一種相對輕鬆的選擇。
Resparkle 零廢棄洗手體驗組開箱｜永續玻璃慕斯瓶與補充粉，洗手同時一起減塑
這次選購的是 Resparkle 的零廢棄洗手體驗組，體驗組內包含一個可重複使用的永續玻璃慕斯瓶，容量為 400ml。瓶身本體為玻璃材質，拿在手上很有份量感，外層搭配保護套，日常使用時多了一層防護，也比較不容易滑手。
瓶身側邊特別留有視窗設計，可以直接檢視內容量，不需要打開瓶蓋或搖晃，就能知道是否接近用完。整體線條簡單俐落，放在洗手台上看起來乾淨不雜亂，也很容易融入空間。
體驗組中另外附有兩包植萃清香洗手液補充粉，每一包可泡製 400ml 的洗手慕斯，兩包加起來一共是 800ml 的使用量，實際使用時可以依照需求分次補充。
包裝內還搭配了一個棉麻編織網袋，收納補充粉或外出攜帶時都很方便。整組設計以長期使用為前提，留下的是瓶身，消耗的只有補充粉本身，也讓洗手這件日常小事，多了一種減塑的使用模式。
Resparkle 植萃清香洗手慕斯體驗｜植萃潔淨配方，對敏弱肌也友善的洗手感受
Resparkle 植萃清香洗手慕斯是一款素食者友善，同時無動物實驗的手部清潔產品。按壓出來的瞬間，可以聞到帶有柑橘與甜橙調性的清香，氣味明亮卻不刺鼻，隨後浮現出淡淡的薰衣草氣息，讓整體香味多了一份柔和感。
配方中加入天然來源的檸檬酸與碳酸氫鈉，在維持清潔效果的同時，也讓洗後狀態保有滋潤感。沖洗後手部沒有黏膩殘留，手指邊緣與指縫依然維持水潤，不會出現緊繃的情況。
我很喜歡這樣的溫和洗淨感受。以無硫酸鹽、無化學添加的植萃潔淨配方為基礎，對手部偏敏感，或是需要頻繁洗手的日常生活來說，使用起來不僅比較沒有負擔，也能在洗手的過程中感受到植物性配方帶來的香氛與舒適感。
Resparkle 植萃清香洗手液補充粉｜玉米製可分解補充袋，讓洗手自然延續成減塑日常
補充包的使用流程相當直覺，實際操作時並不複雜。先將洗手慕斯瓶上蓋旋開，把補充粉倒入瓶中，接著加入約 400ml 的溫水，靜置約十分鐘後再旋緊上蓋。
之後只需要輕輕搖晃瓶身，讓粉末與水均勻混合，即使粉末尚未完全溶解，也可以直接開始使用。整個過程不需要額外工具，也不會弄得到處都是，第一次操作時就能很快上手。
補充包本身是以玉米製成的可分解材質，拿在手上可以明顯感覺到與一般塑膠包裝的不同。這樣的設計讓補充這件事不只是補進新的洗手液，而是少了一次一次性塑膠瓶的消耗。
相較於每次用完就更換整瓶產品，留下原本的玻璃瓶反覆使用，實際減少了收納空間的負擔，也降低了日常清潔用品所累積的包裝量。對我來說，這樣的補充方式比較接近長期使用的節奏，也讓洗手這件小事，在不增加生活麻煩的情況下，多了一層對環境友善的選擇。
少製造一個垃圾的日常選擇｜從洗手開始，Resparkle 讓減塑自然融入生活節奏
少製造一個垃圾，其實沒有那麼困難，也不需要一下子改變所有生活習慣。只是從洗手這件每天都會做的小事開始，換一種方式繼續使用同一個瓶子，選擇可以補充並且能重複使用的設計，就已經讓日常多了一點不一樣的意義。
洗手依然是洗手，生活的節奏也沒有被打亂，只是在不知不覺中，少了一個被丟棄的空瓶，多了一次對環境更友善的選擇。我很喜歡 Resparkle 植萃清香洗手慕斯這樣的設計，用一種能夠自然融入日常並且願意長期使用的方式，邀請大家一起對環境多留一份溫柔。
如果你也正在找一款適合日常使用，同時兼顧洗感與減塑設計的洗手產品，或許可以從這樣的小地方開始，慢慢找到一種對環境友善，也能維持日常節奏的生活模式。
