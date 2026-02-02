聯手 Zara Larsson 的口碑大反攻！來聽 PinkPantheress 成績每況愈上的〈Stateside〉！
2026-02-02 17:30睿忒
Hi there，前陣子有分享過Zara Larsson的經典歌曲〈Lush Life〉(2017) 在近期因為舞蹈原因又重新翻紅，然而最近與 Zara 有關的翻紅歌曲可不只這一首；PinkPantheress去年的新專輯《Fancy That》(2025) 發行豪華版的《Fancy Some More?》(2025) 後，在跟眾多音樂人合作的歌曲中，和 Zara 合作版本的〈Stateside + Zara Larsson〉神奇地漸漸取得越來越好的成績，不但輕鬆超越了原版〈Stateside〉的成績，也在 Billboard Hot 100 上逐漸前進，讓 Zara 及 PinkPantheress 都在該榜單上不約而同突破了自己的紀錄。
之所以會用「神奇」這個字眼來形容這首合作曲取得好成績的現象，是因為除了原版的成績較為普通之外，在豪華版專輯中的這首〈Stateside〉其實還有跟Kylie Minogue以及Bladee的合作版本，但偏偏就是和 Zara 合作的版本紅了起來，這也算是一種意料之外了。看得出來 PinkPantheress 宣傳豪華版專輯的策略有點像亂槍打鳥，和每組音樂人合作的歌曲都有一定的宣傳，就看哪組會打中目前的音樂市場了。
在亂槍打鳥中脫穎而出的〈Stateside + Zara Larsson〉，在前段 PinkPantheress 的段落乍聽和原版的感覺沒有差距太大，但其實從一開始的鼓點、節拍等編曲部分就很不一樣了，很明顯地比起原版更多了些重拍，聽起來的層次豐富了許多，而毫無疑問這一切都是準備要接上後面 Zara 的唱段。雖然 PinkPantheress 的聲線比較細、比較輕柔，唱些溫順或是輕快的曲子非常適合，但到了較為沉重節奏的歌曲中還是讓人不免擔心會不融洽，幸好至少在錄音室版本中聽起來倒是沒什麼太大問題，不過我還蠻期待要是以這一版混音的現場演唱會是什麼樣子。
Zara 的實力無庸置疑，他是以堅強的舞曲功底聞名的，因此駕馭〈Stateside〉對他來說不算難事，最大的課題或許是要將自己的段落剛好地搭上 PinkPantheress 原先的旋律中。而從出道以來就一直是自己創作的 Zara 依舊沒讓人失望，他加上的段落不僅有新歌詞，同時也在原有的基底上多出了自己的旋律，並且就像是延伸 PinkPantheress 的既有段落一樣，聽起來並沒有出現拼接的感覺，反而接在後面的 Zara 給這首歌注入了不同於原版的活力，可以說是有將合作的效果發揮出來！
我在前面提到了合作版本的〈Stateside + Zara Larsson〉並沒有讓人有感到明顯的拼接痕跡，但在 MV 部分卻是運用了復古的拼接手法；PinkPantheress 和 Zara 分別以自己新專輯《Fancy That》、《Midnight Sun》(2025) 的主題作為框架，他們自己則扮成模特兒，兩種氛圍、色系都截然不同的題材，硬是用拼接的方式湊在一起，但在看起來搭不起來的同時又有莫名的和諧感，這實在很像 2000 年代初期流行過的拼接時尚，在某種意義上也算是加入了復古元素了，整體在流行和復古之間取得平衡蠻精彩的，所以這部 MV 其實還蠻值得一看的。
PinkPantheress 及 Zara Larsson 這兩人的組合我是想都沒想過的，還有 PinkPantheress 豪華版專輯裡的很多合作歌手我都沒有想過有一天會看到他們的合作；而〈Stateside + Zara Larsson〉就在這樣情況下紅起來，雖然這也離不開短影音的助攻，還有 Zara 近期帶給大家的經典懷舊感，不過確實和原版的〈Stateside〉相較起來，我比較喜歡合作的版本，在層次感和豐富程度都比較高，也可以在其中聽到兩種動感的碰撞，算是近期我真的很推薦一聽的合作歌曲！
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看
2026-01-12 11:57女子漾／編輯王廷羽
Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。
劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。