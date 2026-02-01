2026-02-01 19:45 meru
冬天必看！3款德國藥妝神物開箱實測 💧 拯救龜裂腳跟與粗糙手！辦公室必備不黏膩護手霜是哪款？1838 eurocare 樂美思/德你雅/歐珂蔓，從頭嫩到腳的保養秘密大公開
身為一個每天在冷氣房和乾燥空氣中求生存的社畜，肌膚的水分就像每個月的薪水一樣，月初剛進來，轉眼就蒸發得無影無蹤 💸
尤其是冬天一到，那種乾燥感是從皮膚深處透出來的，擦什麼好像都吃不進去。
最近為了不想再讓絲襪變成一次性消耗品，也不想讓自己看起來「苦命」，我在 1838 eurocare這個專門引進歐洲好物的平台，挖到了三款德國製的保養神物。
如果你跟我一樣是那種皮膚一乾就癢、腳後跟像砂紙一樣粗的人，這篇實測心得真的要看到最後 👀
來自德國的肌膚管家，為什麼我都挑這家？🇩🇪
老實說，以前要買這些歐洲原裝進口保養推薦的好東西，都要趁去歐洲出差或是求代購，光是運費跟漫長的等待時間就讓人消火 🔥
後來發現歐洲藥妝台灣通路其實很發達，像1838 eurocare就是我這幾年的心頭好。
他們家的選品很嚴格，都是那種德國人一絲不苟精神下產出的實力派。
我這次入手的品牌包含樂美思（Numis med）、德你雅（Titania）和歐珂蔓（Alkmene），全部都是德國敏弱肌品牌裡的佼佼者。
妳知道德國人保養跟我們有什麼不同嗎？
他們不搞那些花俏的包裝或香到讓人暈倒的廉價香精，他們就像是一個穿著白袍、話不多但技術超好的老師傅，直接針對妳的問題下手 👨⚕️
就像我們在職場上講求的效率一樣，哪裡乾就補哪裡，邏輯清楚又有效率。
這也是為什麼我在找 敏弱肌保養品開箱資訊時，最後都會鎖定德系品牌的原因，因為它們真的太讓人安心了。
臉部保養：懶人的救贖，一罐抵多罐的雪花霜 ❄️
先來說說臉部吧，每天加班回到家，真的累到連卸妝都想省略（好孩子不要學 🤫），更別說還要拍化妝水、精華液、乳液三道工法了。
這罐 歐珂蔓橄欖加護敏弱呵護雪花霜，完全就是為了我們這種想要All in one保養品開箱效果的人設計的。
打開蓋子的瞬間，那種味道很像妳走進清晨還有露水的橄欖園，不是那種假假的化學味，而是一種很療癒的草本清香 🌿。
它的質地非常特別，看起來有點像稍微硬一點的奶油，但一接觸到皮膚的溫度，瞬間就會像雪花一樣融化開來 🫠
我都在洗完臉後，直接挖一坨在手心溫熱一下，然後按壓在臉上。
妳知道那種感覺嗎？就像是乾枯的沙漠突然下了一場及時雨，皮膚會有種「喝飽水」的飽滿感 💧
而且它雖然滋潤，卻不會讓妳整張臉油得像剛炸好的雞排，吸收速度快到我可以馬上躺枕頭睡覺，完全不用擔心沾得滿枕頭都是 🛌。
很多人問alkmene雪花霜推薦嗎？
如果妳跟我一樣，冬天臉頰兩側會乾到緊繃，甚至有點起屑，這罐真的可以收。
它裡面有橄欖油的保濕成分，對於修護角質層很有感。
重點是它很溫和，有時候換季皮膚比較敏感，擦這罐也不會有刺痛感，反而有一種被溫柔包覆的安全感，隔天起床臉還是嫩嫩的，上妝都變得很服貼，不會卡粉在鼻翼兩側，光是這點就值得給它五顆星 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
手部保養：鍵盤手的秘密武器，打字不再留指紋 ⌨️
接下來是重頭戲，也就是讓我告別「勾絲襪兇手」的關鍵——樂美思尿素5%極致修護護手霜。
說到尿素保養開箱，很多人對尿素（Urea）有誤解，其實它是肌膚天然就有的保濕因子，能像磁鐵一樣把水分緊緊吸在皮膚裡 🧲。
這款護手霜添加了 5% 的尿素，這是一個很剛好的黃金比例，既能軟化粗粗的角質，又不會太過黏膩。
有些主打高滋潤的護手霜，擦完手會油到連手機指紋解鎖都打不開，甚至想開個寶特瓶都會手滑，或是打鍵盤時在按鍵上留下油油的指印，那種真的很阿雜 😤。
但樂美思這款真的很神，擠出來是白色的乳霜狀，推開的時候妳會感覺到它很有「份量」，不是那種水水稀稀的感覺，但大概按摩個十秒，它就「咻」一聲吃進皮膚裡了 ✨
現在我辦公桌上一定會放一條，隨時補擦，特別是洗完手或是處理完大量紙本文件後。
指緣那些討厭的倒刺和硬皮真的改善很多，手摸起來終於像個細緻的女生，而不是做木工的師傅了。
如果妳在找樂美思哪裡買，其實 1838 eurocare 官網就有，不用跑去德國搬，動動手指就能補貨 ✈️。
足部保養：拒絕變成砂紙腳，還我嫩嫩腳後跟 🦶
最後要面對的是我冬天最大的敵人：腳後跟。
不知道為什麼，只要天氣一冷，我的腳跟就會裂得像乾涸的水庫一樣，有時候走路還會隱隱作痛，這時候就要派出重型武器德你雅尿素5%修護龜裂護足霜🚑
這款真的是德國足部保養推薦清單裡的常客，專門對付那種已經乾裂到無可救藥的雙腳。
它的質地比護手霜再更厚實一點，畢竟腳皮比較厚嘛，需要強一點的火力 🔥
我通常都是洗完澡，趁腳皮還有一點濕氣軟軟的時候，擠一大坨這款好用植萃護足霜，針對腳後跟那個圓弧的地方畫圈按摩。
這時候真的不要省，厚厚地敷上去就對了！
這邊分享一個我的獨家小撇步：擦完之後，穿上一雙純棉的襪子去睡覺 🧦。
雖然剛開始會覺得穿襪子睡覺有點怪，但相信我，隔天早上妳脫掉襪子的時候，妳會被自己的腳嚇到——那個原本像砂紙一樣粗的地方，竟然變得像麻糬一樣軟！🤤
真的不誇張，就是那種嫩嫩的觸感。
這款作為足部龜裂修護霜推薦真的是當之無愧，現在我穿絲襪再也不用小心翼翼怕勾破了，走路的時候腳底那種刺刺的感覺也消失了，穿涼鞋或拖鞋也不會覺得尷尬 💃
為什麼我會一直回購？❤️
其實用過這麼多保養品，到最後會留下來的，通常不是最貴的，而是最讓妳安心的。
1838 eurocare評價會這麼好，我覺得是因為它引進的產品都很「誠實」。
不管是樂美思的舒敏專業、德你雅的足部權威，還是歐珂蔓的植萃療癒，它們都沒有給予誇張的承諾，但卻實實在在地解決了我生活中的小困擾 🙆♀️
現在我的冬天日常就是：
洗完澡臉上擦歐珂蔓，腳上抹德你雅穿襪子，睡前手上擦樂美思。
這種簡單又舒服的儀式感，大概就是社畜生活中微小的幸福吧 ✨
如果妳還在問歐洲藥妝台灣買得到嗎？
別懷疑，動動手指就能把德國的頂級呵護送到家，為了不要再讓絲襪變成一次性消耗品，真的建議大家可以去試試看，給自己的肌膚一個過冬的機會吧！💪
