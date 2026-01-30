「蘇炆」空降台北！《驅魔麵館》趙炳圭四月首度來台　JUST US見面會福利多到像開外掛

文／克拉大

因超人氣奇幻韓劇《驅魔麵館》紅遍全亞洲、飾演熱血少年「蘇炆」的韓國演員趙炳圭（Cho Byeong Kyu），確定將於 2026 年 4 月 4 日 首度來台舉辦【Cho Byeong Kyu Fanmeeting in Taipei】《Just us》趙炳圭2026台北見面會！消息曝光後立刻在粉絲圈掀起暴動，不少劇迷直呼：「終於等到本人來台！」

趙炳圭。（圖／無限暢通娛樂提供）
趙炳圭。（圖／無限暢通娛樂提供）

趙炳圭憑藉《驅魔麵館》中爆發力十足的演技，成功塑造背負命運、一路成長的少年英雄形象，不僅創下高收視與高話題度，更讓「蘇炆」一角成為無數觀眾心中的人生角色。從眼神到情緒轉折，趙炳圭細膩又真誠的演出，被譽為新世代韓劇中最具說服力的演技派之一。

趙炳圭。（圖／無限暢通娛樂提供）
趙炳圭。（圖／無限暢通娛樂提供）

事實上，在成為「蘇炆」之前，趙炳圭早已是業界公認的實力演員。他曾於《Sky Castle 天空之城》中留下極具存在感的表現，也在《金牌救援：Stove League》中展現穩定且成熟的角色掌握度，更憑藉多部作品累積口碑，榮獲 SBS 演技大賞「男子新人演技獎」，從青澀少年正式晉升為備受期待的主流演員。

 令人驚訝的是，趙炳圭的演藝歷程堪稱「拼命型」。出道初期同時橫跨電影、電視劇、網劇與舞台劇，短短五年間累積 70 多部作品、超過 500 場試鏡經驗，高密度的實戰磨練，讓他能自由切換熱血、冷靜、陰鬱甚至黑暗角色，被不少導演形容為「越拍越有深度的演員」。也鍛鍊出能自由切換各類型角色的演技實力。

 2025 年起，趙炳圭除積極籌備亞洲見面會巡演計畫外，主演電影《Boy》亦於2026年 1 月 17 日在韓國上映。趙炳圭再度突破自我，片中挑戰詮釋遊走在犯罪邊緣的少年「羅漢」，展現與《驅魔麵館》截然不同的黑暗面。他也坦言，希望觀眾能看見他身為演員更多層次的可能性，並期待未來台灣上映時，能親自與台灣粉絲分享作品心情。

 即將首度來台灣的趙炳圭，這趟旅程不僅是他與台灣粉絲的第一次相見，更是一場別具意義的相聚。在即將入伍、暫別影壇之前，他選擇以海外見面會的方式，親自向一路支持他的粉絲們道聲感謝，也留下珍貴的回憶。

趙炳圭表示，希望在踏入人生下一個階段前，能用最真誠的方式，回應粉絲長久以來的等待與陪伴。主辦單位透露， Just us見面會將舉辦同日兩場演出，並準備豐富的粉絲福利，包括 全場合影、全場限定小卡、全場 Hi Bye、全場 Hi Touch，以及VIP全區簽名海報、VIP全區簽名小卡等抽選回饋，寵粉的趙炳圭希望讓每一位到場的粉絲，都能擁有滿滿的笑容。

這不只是一場見面會，更像是一場溫柔的道別。在舞台燈光亮起的那一刻，趙炳圭將以最真實的笑容，與粉絲共享這段即將珍藏在心中的時光，透過舞台溫暖跟有趣的互動，讓紛絲能留下美好的回憶。可以形容為名副其實的 「粉絲圓夢場」。

（圖／無限暢通娛樂提供）
（圖／無限暢通娛樂提供）

更多演出相關資訊敬請鎖定主辦單位粉專https://www.facebook.com/2013INFINITY

 【節目資訊】

Cho Byeong kyu Fanmeeting in Taipei

《Just us》趙炳圭2026台北見面會

演出日期：2026 年 4 月 4 日

演出地點：花漾展演空間

演出地址：台北市中正區仁愛路一段 17 號 10 樓

第一場：15:00（14:00 開放進場）

（圖／無限暢通娛樂提供）
（圖／無限暢通娛樂提供）

第二場：19:30（18:30 開放進場）

（圖／無限暢通娛樂提供）
（圖／無限暢通娛樂提供）

啟售時間：2026 年 2 月 7 日（六）上午 11:00

購票系統：遠大售票系統

票價： (全座席)

  • VIP ｜NT$ 4,880
  • A1 ｜NT$ 3,850
  • A2 ｜NT$ 3,850

主辦單位：無限暢通娛樂、3IDIOTS

協辦單位：8月8号文化傳媒、星海文創

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

#AI #上班族 #Gemini

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

2026-01-22 16:49 女子漾／編輯張念慈
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

出國旅遊守時是基本常識，但近日卻發生一起離譜的行徑，讓外交人員看傻了眼。幾名搭乘郵輪前往日本宮古島的台灣旅客，因個人疏失錯過規定的下船通關時間，竟異想天開致電台北駐日經濟文化代表處那霸分處，要求外交官「請已經下班的日本移民官回來港口」幫他們辦手續。在無理要求遭拒後，旅客甚至要求當地警察「開道」帶路，最終不僅無法入境，更面臨後續行程全數「泡湯」、只能被困在船上的慘痛代價。

把外館當私人秘書？要求召回已撤離的日方官員

駐日那霸分處在官方臉書無奈透露，才剛於2025年12月12日發文宣導出國守時的重要性，沒想到短短兩天後就接到這通「奇葩」求救電話。

該批旅客搭乘郵輪抵達宮古島後，因故錯過規定的下船通關時限，導致日本入境審查人員已經撤離現場。旅客竟要求我國駐外人員出面，聯絡日方人員「回港口」專門為他們辦理入境。對此，那霸分處嚴正回覆，日方人員依規定撤離後，絕不可能為了個別遲到旅客重返崗位，當場回絕了這項不切實際的要求。

無視司法管轄權 竟想叫日本警察上船帶人

在「召回移民官」的要求碰壁後，這批旅客並未死心，轉而提出更荒謬的要求：希望外館聯絡當地警察，「上船帶他們去出入國管理局」補辦手續。

外館人員不得不向旅客進行法治教育，指出郵輪內部視同「船旗國領土」，並非日本境內，日本當地警察無權也無法隨意上船執法或提供此類服務。館方強調，若非緊急醫療狀況，外交單位無法協助國人向日方提出通融要求。

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

代價慘重！錯過第一站 等於「放棄整趟日本行」

為了釐清嚴重性，那霸分處特別洽詢日本出入國管理局那霸支局，揭露了郵輪通關的殘酷規則，也讓這批旅客的僥倖心態徹底破滅：

1. 視同放棄入境資格：未在規定時間內辦理手續，移民官會直接根據名單發行「不上陸通知書」。

2. 連鎖效應全船禁足：這是最致命的衝突點。根據規定，若在停靠日本的「第一個港口」未完成入境通關，該旅客在後續停靠日本的其他所有港口（如沖繩本島、石垣島等）將一律被禁止下船。

3. 文件不可撤回：該通知書一旦發行即為正式文件，除非有危及生命的緊急狀況，否則無法撤銷。

換言之，這幾名遲到的旅客，因為一時的不守時，整趟郵輪之旅的日本陸地行程全部報銷，剩下的假期只能待在船上望洋興嘆。

網友全炸鍋：丟臉丟到國外

此事件曝光後，引發網友一面倒的撻伐。不少人批評這種行為是「把別人給的方便當隨便」，網友直言：「出國請遵守當地規則，不然就不要出國丟臉了。」狠酸這是「巨嬰出國丟臉」。

更有眼尖網友指出，12月份抵達日本首站為宮古島的郵輪應是「榮耀號」，且船方發出的下船梯次說明上早已清楚載明相關規定。還有人感嘆外交人員辛苦，直言：「案件很瞎、遊客很盧...要是我直接說外交部不能干涉外國政府行政作業。」

那霸分處最後也再次呼籲，春節假期將至，國人出遊務必嚴守搭機、搭船及通關的時間規定，切勿因一時疏忽或無理取鬧，讓美好的假期變成一場惡夢。

#郵輪 #警察 #假期 #行程 #台北

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

2026-01-20 14:20 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

有些人年輕時風光無限，卻在中年後開始為錢煩惱；但也有人前半生看似平凡、不愛張揚，真正的高光時刻卻落在50歲之後。有4個星座屬於典型的「大器晚成型」，年輕時默默累積，越活越穩，到了人生下半場反而財務自由、生活從容，讓不少網友直呼「這才是真正的人生贏家」。

第四名：金牛座｜年輕存底氣，老了最安心

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

金牛座年輕時常被誤會太節省、太保守，但他們其實很早就替未來鋪路。固定存錢、穩健理財、提早規劃保險與退休生活，是金牛一貫的作風。這些選擇在年輕時不顯眼，卻在50歲後一次展現威力。

當同齡人開始為房貸、醫療與退休焦慮時，金牛早已累積穩定資產與被動收入，生活不需要向任何人伸手。也因為「花得起」，反而在中年後更懂得享受人生。

第三名：處女座｜把專業做到極致，時間自然變現

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

處女座的致富關鍵在「長期累積」。他們年輕時對工作要求極高，願意在同一個領域反覆打磨，從基礎一路做到專家。短期看來不一定爆紅，但時間一拉長，專業就成了最值錢的資產。

到了50歲左右，處女座往往站在產業核心位置，無論是顧問、管理層或技術權威，收入與身價同步提升。再加上理性投資、不衝動消費，資產曲線走得又穩又長。

第二名：天蠍座｜年輕布局，中年收割

圖片來源：MBC提供
圖片來源：MBC提供

天蠍座向來低調，真正的財富往往藏在水面下。年輕時他們就已開始分散投資、經營人脈，卻很少對外張揚。外人看不出端倪，實際上早已悄悄累積多條後路。

等到中年後，當年布局的房產、投資與合作關係陸續開花結果，天蠍座才慢慢收回成果。更重要的是，這時的他們心態成熟、選擇自由，金錢與精神層面同時鬆綁。

第一名：摩羯座｜前半生硬撐，後半生最穩

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

摩羯座被公認是「苦盡甘來」型代表。年輕時承擔最多責任、加班最兇、壓力最大，卻一步一步往上爬。這種長期耐力，讓他們在50歲前後站上事業高峰。

隨著職位、影響力與收入同步提升，摩羯座開始迎來回報期。此時不只財務穩定，家庭、人際也逐漸回饋，真正進入可以慢下來享受生活的階段。

#中年 #摩羯座 #處女座 #天蠍座 #金牛座 #星座運勢

懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理

懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理

2026-01-23 22:06 女子漾／編輯周意軒
懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？《凶宅專賣店》劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理 圖片來源：Disney+
懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？《凶宅專賣店》劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理 圖片來源：Disney+

Disney+ 最新原創台劇《凶宅專賣店》自上線以來迅速衝上平台台灣熱播排行榜冠軍，成為近期討論度最高的懸疑驚悚作品之一。這部全劇共 8 集的影集，以台灣獨有的「凶宅文化」為題材，將靈異、民俗與人性情感交織在一起，讓不少觀眾看完直呼：「被嚇到，但哭得更兇。」

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

不同於單純賣弄恐怖橋段，《凶宅專賣店》選擇從「人為什麼放不下」這個核心出發，把每一間凶宅，拍成一段還沒來得及好好告別的人生故事。

《凶宅專賣店》劇情在講什麼？

故事圍繞一間專門處理問題房屋的神秘房仲公司「義勝房屋」。男主角阿澤，從小在凶宅中長大，為了籌措妹妹高額的心臟手術費，不得不加入這間遊走在生者與亡靈之間的公司。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

在一次次販售凶宅的過程中，他與同事們面對的不只是靈異事件，而是一段段被遺留下來的執念與遺憾。亡靈是否真的無法離開？還活著的人，又是否真的已經放下？每一間房子，都是一道尚未癒合的傷口。

《凶宅專賣店》演員陣容一次看

李銘順飾演義勝房屋店長「雄哥」，外表沉穩、行事老練，卻藏著對生死的深刻理解，是團隊中的定錨角色

范少勳飾演男主角「阿澤」，在現實壓力與靈異恐懼之間拉扯，將小人物的無助與善良詮釋得極具說服力。

陳姸霏飾演通靈少女「畢墨雨」，外冷內熱，角色設定鮮明，動作戲與情緒轉折都成為討論亮點。

此外，施名帥、林予晞等實力派演員的加入，也讓每一個單元故事更有重量。

取材台灣奇聞軼事，不是亂編的鬼故事

《凶宅專賣店》並非改編自單一真實事件，但劇中大量靈感，來自台灣房仲圈流傳的凶宅經驗、民俗信仰與地方傳說。這些原本只在業內耳語流傳的故事，經過戲劇化整理後，成為既貼近生活、又讓人不寒而慄的單元情節。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

也正因如此，劇中的恐怖感不是突如其來的嚇人，而是一種「你可能也聽過」的熟悉不安。

為什麼又恐怖又催淚？關鍵在「情感不是附加品」

這部劇最常被討論的一點，是它讓觀眾在驚嚇過後，情緒卻停留在悲傷與心疼之中。每一個亡靈，都不是為了嚇人而存在，而是因為某段人生被迫中斷、某句話來不及說完。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

像劇中那句對亡靈孩子說出的「你要投胎到好一點的人家喔」，之所以讓觀眾瞬間破防，正是因為那份溫柔，來得太晚，卻又太真實。

拍攝現場真的有法師駐點指導

為了避免流於噱頭，《凶宅專賣店》在拍攝期間特別邀請具實務經驗的法師擔任民俗顧問，實際駐點指導。從哪些空間不能亂碰、儀式流程的順序，到演員的肢體動作與台詞禁忌，都經過專業調整。這份對民俗的尊重，也讓整部作品的氛圍更加貼近真實，而非純粹視覺恐怖。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

海報與劇照暗藏線索，讓劇迷二刷也有新發現

不少觀眾發現，《凶宅專賣店》的官方海報與劇照中，老屋格局、門牌數字、角色站位與陰影角度，都像是提前預告了角色命運與凶宅秘密。這些細節設計，讓追劇不只停留在情節，而變成一場「找線索」的沉浸式體驗。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

為什麼《凶宅專賣店》能衝上 Disney+ 冠軍？

因為它拍的不是鬼，而是人心。在恐怖外殼之下，是關於道別、遺憾與放下的故事。當觀眾發現「比鬼更可怕的是現實」，也正是這部劇真正打中的地方。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

#角色 #演員 #靈異 #鬼故事 #凶宅專賣店

「蘇炆」空降台北！《驅魔麵館》趙炳圭四月首度來台　JUST US見面會福利多到像開外掛

「蘇炆」空降台北！《驅魔麵館》趙炳圭四月首度來台　JUST US見面會福利多到像開外掛

【選書】發掘移工中的文學氣息－《臺北請再聽我說！：第17屆外籍勞工詩影選集》

【選書】發掘移工中的文學氣息－《臺北請再聽我說！：第17屆外籍勞工詩影選集》

【追劇】從未來的視角探討始終如一的婚姻問題—《你的婚姻不是你的婚姻》

【追劇】從未來的視角探討始終如一的婚姻問題—《你的婚姻不是你的婚姻》

【選書】官商勾結的兩蔣 爆出台灣史上最大金融弊案－《十信風暴》

【選書】官商勾結的兩蔣 爆出台灣史上最大金融弊案－《十信風暴》

【選書】溝通何其難 人生在世誰不寂寞－《老派約會之必要》

【選書】溝通何其難 人生在世誰不寂寞－《老派約會之必要》

i-dle 聯手 skaiwater 推最新單曲〈Mono〉！歌曲深度及動聽程度兼具！

i-dle 聯手 skaiwater 推最新單曲〈Mono〉！歌曲深度及動聽程度兼具！

浮世繪大師的女兒，才是最被低估的天才？動畫《百日紅》十週年重返大銀幕

浮世繪大師的女兒，才是最被低估的天才？動畫《百日紅》十週年重返大銀幕

不會設計也能做懶人行程圖卡！4 步驟教你用 Gemini 把旅遊行程變成圖片

不會設計也能做懶人行程圖卡！4 步驟教你用 Gemini 把旅遊行程變成圖片

《軋戲》接棒《突然的喜歡》！盤點陳星旭4大霸總角色，《我們的翻譯官》深情前任、《你也有今天》毒舌傲嬌！

《軋戲》接棒《突然的喜歡》！盤點陳星旭4大霸總角色，《我們的翻譯官》深情前任、《你也有今天》毒舌傲嬌！

《莎拉的真偽人生》值得追嗎？申惠善化身「精品騙后」！3大看點解析、資訊一次看

《莎拉的真偽人生》值得追嗎？申惠善化身「精品騙后」！3大看點解析、資訊一次看

18+