《莎拉的真偽人生》值得追嗎？申惠善化身「精品騙后」！3大看點解析、資訊一次看

在Netflix即將於2026年2月13日上線的韓劇《莎拉的真偽人生》（原名：레이디 두아，英文：The Art of Sarah）中，一個女人用無數謊言構築出上流社會的完美人生，卻因一具屍體而崩塌。

故事圍繞神秘女子金莎拉展開，她自稱高級時尚品牌亞洲區總代表，在首爾奢華商圈遊刃有餘，享受名牌包包與派對的華麗生活，但這一切背後隱藏著詐騙與多重身份。 當商圈下水道發現一具疑似她的屍體時，執著刑警朴武京開始抽絲剝繭，揭開她真實的過去，讓整個劇情充滿懸疑張力。

金莎拉的角色由申惠善飾演，這位演技派女星以往在《哲仁王后》、《當有錢姊姊墜落時》等劇中展現多變魅力，這次挑戰拜金詐騙犯，預告片中她一邊淚流滿面倒在垃圾堆，一邊自信滿滿出席精品發表會，對比強烈。 朴武京則由李浚赫扮演，他是《秘密森林》、《以吾之名》中的硬派刑警，這次時隔八年再度與申惠善搭檔，兩人化學反應備受期待。 導演金鎮民以《人性課外課》聞名，擅長心理描寫，這部劇預計會深入探索角色的內心掙扎。

1.謊言與慾望的致命遊戲

劇情的核心在於金莎拉如何用假名牌與虛構背景騙取上流階層信任，她的名言「謊言就像美麗的晚霞，為一切增添色彩，直到被揭穿」道盡了她的生存哲學。 朴武京的調查從屍體入手，發現莎拉沒有任何官方記錄，過去經歷如霧裡看花，有人說她是天才經紀人，有人證詞卻指她是街頭騙子，這種身份模糊讓觀眾猜不透下一步。 奢華商圈的設定不只華麗，還隱藏貪婪與背叛，屍體事件像多米諾骨牌，推倒她精心設計的帝國。

2.身份真偽的哲學探討成一大看點

當謊言持續太久，真假界線變得模糊，「如果分不清真假，還能算是假的嗎？」莎拉的反問直擊人心，申惠善的表演預計會展現雙面人生，一邊是穿梭精品店的優雅貴婦，一邊是撿剩飯的落魄女子，這種反差不僅視覺衝擊強，還讓人反思社會階層的虛妄。

李浚赫的刑警則帶來理性追獵，觀察力敏銳，每條線索都像剝洋蔥，層層逼近真相，懸念設計精密，不會讓人輕易猜中結局。

3.演員火花與社會諷刺

申惠善與李浚赫的二搭是另一大亮點，兩人訪談中提到，這次不是浪漫喜劇，而是互相依賴的表演夥伴，朴武京追查莎拉時，會逐漸被她的魅力動搖？還是堅守正義？這種貓鼠遊戲充滿火花。

劇中還融入精品產業的黑暗面，假貨氾濫、名牌崇拜，諷刺當今社會對奢華的病態追求，尤其在首爾江南區的華麗場景下，更顯諷刺意味。

預告片中，莎拉獨白「我只是想成為精品，即使是假的」道出慾望本質，朴武京的執拗則代表真相的無情，這對立不僅推動劇情，還探討人性底線：謊言能維持多久？當假面碎裂，剩下什麼？ 此外，配角如裴宗玉、鄭進永助陣，預計會增添更多轉折，讓故事不落俗套。

這部片值得追？

《莎拉的真偽人生》結合心理驚悚與犯罪元素，適合愛《天才的基本武功》或《惡之花》的觀眾，劇情不拖每集劇情感覺都有讓人往下追的動力！

它不只娛樂，還讓人思考「真實自我」在現代社會的難題，申惠善的百變造型、李浚赫的沉穩追查，加上Netflix高製作水準，這部劇勢必成為2026年初的話題作，相信很多劇迷應該等不及2月13日上線了！