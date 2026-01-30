2026-01-30 16:39 女子漾／編輯黃冠婷
情人節不只看甜片！《“咆哮山莊”》不只尺度大，情緒更狠的 5 大必看理由
情人節不只看甜片，《“咆哮山莊”》直接把愛情拍到失控。由瑪格羅比、雅各艾洛迪主演，改編自英國文學經典《咆哮山莊》，描述凱西與希斯克里夫之間橫跨命運、階級與時間的禁忌之愛。將經典名著重寫成一場關於慾望、瘋狂與執念的情感風暴，不只尺度大，情緒更狠，連呼吸與身體反應都成為敘事的一部分，這場由愛到痛的經典，真的必看。下面編輯分享5大必看理由。
看點1：瑪格羅比親口認證：導演「超懂撩」，連生理反應都成為敘事的一部分
被譽為「人間芭比」的瑪格羅比，這次在《“咆哮山莊”》中挑戰情感與慾望強度極高的角色，她直言導演艾莫芮德芬諾「真的很懂怎麼拍親密」。不只是對視、擁抱或肢體接觸，而是連角色互動時流下的汗水、親密戲中嘴角溢出的唾液，都被刻意放大成鏡頭語言，讓觀眾不只是看見愛，而是「感覺到愛正在發生」。
看點2：雅各艾洛迪大尺度演出，野性與脆弱一次到位
甫以《科學怪人》入圍奧斯卡的雅各艾洛迪，在《“咆哮山莊”》中徹底解放角色魅力。預告中不乏裸上身、貼身對戲畫面，但真正吸睛的不是肌肉，而是角色在渴望、憤怒與自毀之間游移的情緒張力。這種介於野性與脆弱之間的狀態，讓希斯克里夫成為一個既危險又讓人無法移開視線的存在。
看點3：不是照本宣科翻拍，而是「為這個世代重寫的經典愛情」
《“咆哮山莊”》改編自艾蜜莉．勃朗特的同名小說，但導演強調，本片在情感核心上忠於原著，卻不是復刻版本。瑪格羅比形容，光是讀劇本就哭了好幾次，因為這段關係若放在現代，其實是一段「有毒卻真誠」的愛情。電影選擇直視慾望、階級與執念，讓年輕世代也能理解為何這個故事能撼動數百年。
劇情簡介：
凱西(瑪格羅比 飾)和希斯克里夫(雅各艾洛迪 飾)萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事
看點4：頂級幕後團隊加持，把「性感的極致」變成視覺語言
導演艾莫芮德芬諾曾以《花漾女子》奪下奧斯卡最佳原創劇本，這次她集結奧斯卡等級的攝影、美術與服裝團隊，為《“咆哮山莊”》打造兼具復古與時尚感的世界觀。荒原、服裝剪裁、光影與構圖，都在為角色的情感服務，讓「浪漫」不只是甜，而是帶著痛感與撕裂。
看點5：情人節上映＋限定特別場，浪漫直接拉滿
電影選在情人節檔期上映，片商也同步推出「情人節特別場」，購票影迷可獲得「靈魂伴侶款雙人海報組」與 5 款角色限定海報。從故事本身到觀影儀式感，《“咆哮山莊”》顯然不是走安全路線，而是鎖定那些想在情人節看一場「不只是甜，還會痛」的愛情電影觀眾。
電影資訊
電影將於 2 月 13 日（週五）情人節檔期上映，2D 與 Dolby Cinema 同步推出，預售票將於 2 月 4 日開賣。
