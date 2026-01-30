人心才是真正兇手！Disney+《凶宅專賣店》為何一看就停不下來？李銘順親揭接演關鍵。圖片來源：Disney+提供

Disney+ 驚悚人性台劇《凶宅專賣店》自上線以來話題不斷，不僅穩坐台灣熱播排行榜前三名，更在社群掀起一波「邊怕邊哭」的追劇熱潮。由金鐘視帝李銘順領銜，攜手范少勳、陳姸霏共同主演，故事以專門處理凶宅交易的房仲公司「義勝房屋」為核心，從一間間看似詭譎的房子，挖出背後難以言說的情感與傷痕。

圖片來源：Disney+提供

談到接演契機，李銘順坦言，導演的說故事方式是關鍵之一。「我很喜歡他處理人性的角度，這不只是一部恐怖劇，而是每個角色都背著自己的過去。」他也分享，拍攝過程中「義勝房屋」的成員真的像家人一樣，戲裡戲外的情感累積，讓這部作品更有溫度。

圖片來源：Disney+提供

隨著劇情推進，《凶宅專賣店》逐漸走向更黑暗也更真實的層次。最新劇情中，負責協助驅魔的「通靈少女」小墨（陳姸霏 飾），因撿到怨靈遺物，意外被拉回學生時期因通靈能力遭霸凌、排擠的創傷記憶。那些她努力壓抑的痛，在怨靈附身後全面失控，甚至一度站上高樓邊緣，情緒張力逼近極限。

圖片來源：Disney+提供

關鍵時刻，范少勳飾演的房仲菜鳥「阿澤」衝上前緊緊抱住小墨，甚至嘴對嘴餵符水救人，驚險場面讓觀眾直呼「心臟差點停掉」。劫後餘生的不只是角色的關係升溫，更是小墨終於正視自己長年逃避的傷口，並與相依為命的畢婆婆解開心結。

圖片來源：Disney+提供

陳姸霏在宣傳訪談中也坦言，這部作品讓她「變得更勇敢」。她形容，過去總是在行動前反覆懷疑自己，但飾演小墨的過程，讓她學會相信「其實我可以」。她也笑說角色動作戲多到不行，「吊威亞飛來飛去，真的很帥，根本像在演《咒術迴戰》！」

圖片來源：Disney+提供

《凶宅專賣店》之所以引發高度共鳴，關鍵在於案件多取材自台灣真實社會事件。劇集並未停留在靈異與民俗的表層驚嚇，而是將鏡頭對準家庭裂痕、未說出口的愛，以及那些來不及道別的遺憾。范少勳也分享，希望觀眾在追劇之餘，能鼓起勇氣面對現實中一直逃避的人與事，「不要等到失去，才發現來不及。」

圖片來源：Disney+提供

他也提醒，《凶宅專賣店》最迷人的地方，在於每個角色都不只是表面看到的模樣。「它用恐怖包裝，但裡面其實是非常貼近生活的情感，你會一集接一集停不下來。」

圖片來源：Disney+提供

《凶宅專賣店》已於 1 月 16 日於 Disney+ 獨家上線，每週五更新兩集，預計於 2 月 13 日迎來完結。