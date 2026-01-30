i-dle 聯手 skaiwater 推最新單曲〈Mono〉！歌曲深度及動聽程度兼具！

via i-dle's Facebook

Hi there，如果不算日文迷你專輯的話，距離i-dle아이들的上一張作品《We are》(2025) 已經時隔八個月左右了，這對於目前仍活躍中的韓國女團來說確實有點久，不過好在今年的一開始就迎來了好消息，他們在這週發行了數位單曲〈Mono〉(2026)，請到了英國饒舌歌手skaiwater合作，並且這也是 i-dle 第一次在自己的作品中找來合作歌手參與，由此可知他們這次雖然就只憑著一首單曲，但是其中的野心及用心程度卻是不輸以往的。

〈Mono〉在一發行後立刻獲得了不錯的迴響，並且在韓國各音樂平台上相較於近兩年的成績也都算是略有回升的狀態。這首歌幾乎都是由英文歌詞組成，但其中也穿插了幾句韓文歌詞，看得出他們想要拓展英文市場的目標仍舊存在，同時在歌曲意涵方面也是下了苦心，在主題部分帶給大家像是他們標誌性歌曲之一〈Nxde〉(2022) 的氛圍，通過音樂來發出對於既定印象的挑戰，在社會風氣的韓國不算是吃香的題材，因此也就能夠理解為什麼這次英文歌詞會佔了大部分了。

在旋律簡單好記的情況下，我認為歌詞的內容很關鍵，假使太過空泛便容易流於所謂的芭樂歌曲，雖然好聽但卻沒什麼內容。然而這次〈Mono〉讓人非常驚喜，以「自我認同」作為出發點，整首歌希望大家能夠充滿自信地展現出最真實的自己，歌詞中提到了東方與西方、異性戀與同性戀等不同的人類天性，只要足夠愛自己就不必太過在意他人的眼光，這樣光芒四射的概念再搭上五位成員各自綻放的聲線是再適合不過了。

提到了歌聲，就必須來說一下合作歌手 skaiwater 的部分，出現在第一段副歌的段落之後的第二段主歌，不得不說他的唱段真的太短，短到我不太能夠講得出他在這首歌究竟是扮演什麼樣的角色；不過能夠理解為什麼 i-dle 會請他來合作，因為他出道後有個很鮮明標誌是非二元性別歌手，這對於這首〈Mono〉來說是十分契合的一個合作對象，但假如歌曲時長再拉長一點，讓 skaiwater 跟成員們間多些互動，或許會變得更加有趣。

via i-dle's Facebook

〈Mono〉的副歌部分很明顯是重中之重，而這次擔起了整首歌也不讓人意外，畢竟這麼抓耳的旋律不好好地運用就太可惜了；另外也想提一下 bridge 的部分，現在有越來越多的 K-Pop 歌曲捨棄了這個部分，所以這首〈Mono〉仙氣飄飄的 bridge 讓我印象特別深刻，舒華SHUHUA和MIYEON的詮釋完全是點睛之筆，再加上緊接其後的口白，最後一句「When you love yourself, you can love everyone.」，整個直擊聽眾的內心。

最後必看的重點絕對是 MV，這次採用了簡約俐落的風格，看得出整部影片應該是在同一個場景完成，但剪接、特效方面卻不馬虎，經過了後製的 MV 很完美地展現出〈Mono〉想傳達的意涵，不管是其中出現的各種人種模樣的舞者群，或是在當中出現的沙擺及黑白色系的一切，都讓人感受呼應歌名〈Mono〉所代表的「單聲道」，我認為這首歌、這支 MV 的深度沒辦法用三言兩語概括，尤其像是影片中從黑白色調轉變成彩色那瞬間的震撼實在是無法言喻，所以真的很推薦大家去看看，這算是我覺得近兩年最好的一首 K-Pop 歌曲了。

via i-dle's Facebook

在今年初 i-dle 就立刻帶著這首不管是歌曲深度或悅耳程度都兼具的〈Mono〉殺回樂壇，很顯然地在穩固自己作品發行時程的同時，也在為他們接下來即將登場世界巡迴演唱會《2026 i-dle WORLD TOUR》做準備，而且也在此次宣傳行程中的採訪提到，今年下半年會再發行收錄了這首〈Mono〉的作品。最後別忘了在今年三月 i-dle 的巡演也即將前進台北大巨蛋，如果有興趣的朋友，不管是新聽眾或是老粉絲，都趕緊準備搶票吧！最後也一起期望他們今年還會再給出什麼樣的好作品吧！

🎧〈Mono〉官方收聽連結：i-dle.lnk.to/Mono

