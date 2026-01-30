有些愛情，不需要被說清楚 從《愛情怎麼翻譯？》OST〈Daydream〉談情感中的停留

2026-01-30 12:00 做夢女孩 Fan Girl
📍《愛情怎麼翻譯？》OST × Wendy – Daydream
📍《愛情怎麼翻譯？》OST × Wendy – Daydream

有些情感，

 並不是靠言語被確認的，

 而是在相處之中，

 慢慢被感受到。

愛情怎麼翻譯？》的 OST〈Daydream〉，

 像是一段低聲的旁白，

 替男女主角保存那些

 尚未說出口的心意。

茂熙的遲疑、

 對親密關係的防備，

 並不是因為不渴望愛，

 而是太清楚期待的重量。

 而這首歌，

 沒有催促她，

 只是溫柔地陪著。

浩鎮的存在同樣如此。

 他沒有急著給答案，

 而是在關係裡選擇停留。

 那種不打擾、

 不逼近的陪伴，

 本身就是一種安全感。

〈Daydream〉唱的不是承諾，

 而是一種心動正在發生的狀態。

 像白日夢般，

 明明脆弱，

 卻讓人願意相信。

也許愛情不需要被完整翻譯，

 只要在對的時刻，

 有人選擇留下，

 就已經足夠。


做夢女孩 Fan Girl

做夢女孩 Fan Girl

안녕！💖 我是你的夢編，超級迷妹，用一半人生追逐心中的愛豆。眼淚總是止不住，感性是我的標籤，每一刻心動都刻骨銘心。 💎 這裡是迷妹的共鳴地，最新劇評、偶像動態，甜蜜瞬間一一分享。每段心得，都是心與心的連結。 🌟 用觀察書寫故事，用感性描繪陪伴，追星路上，我們一起記錄愛豆的光芒，感受逐夢的美好。💞

#高允貞 #金宣虎 #新歌推薦 #親密關係 #愛情怎麼翻譯

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

#AI #上班族 #Gemini

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

2026-01-22 16:49 女子漾／編輯張念慈
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

出國旅遊守時是基本常識，但近日卻發生一起離譜的行徑，讓外交人員看傻了眼。幾名搭乘郵輪前往日本宮古島的台灣旅客，因個人疏失錯過規定的下船通關時間，竟異想天開致電台北駐日經濟文化代表處那霸分處，要求外交官「請已經下班的日本移民官回來港口」幫他們辦手續。在無理要求遭拒後，旅客甚至要求當地警察「開道」帶路，最終不僅無法入境，更面臨後續行程全數「泡湯」、只能被困在船上的慘痛代價。

把外館當私人秘書？要求召回已撤離的日方官員

駐日那霸分處在官方臉書無奈透露，才剛於2025年12月12日發文宣導出國守時的重要性，沒想到短短兩天後就接到這通「奇葩」求救電話。

該批旅客搭乘郵輪抵達宮古島後，因故錯過規定的下船通關時限，導致日本入境審查人員已經撤離現場。旅客竟要求我國駐外人員出面，聯絡日方人員「回港口」專門為他們辦理入境。對此，那霸分處嚴正回覆，日方人員依規定撤離後，絕不可能為了個別遲到旅客重返崗位，當場回絕了這項不切實際的要求。

無視司法管轄權 竟想叫日本警察上船帶人

在「召回移民官」的要求碰壁後，這批旅客並未死心，轉而提出更荒謬的要求：希望外館聯絡當地警察，「上船帶他們去出入國管理局」補辦手續。

外館人員不得不向旅客進行法治教育，指出郵輪內部視同「船旗國領土」，並非日本境內，日本當地警察無權也無法隨意上船執法或提供此類服務。館方強調，若非緊急醫療狀況，外交單位無法協助國人向日方提出通融要求。

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

代價慘重！錯過第一站 等於「放棄整趟日本行」

為了釐清嚴重性，那霸分處特別洽詢日本出入國管理局那霸支局，揭露了郵輪通關的殘酷規則，也讓這批旅客的僥倖心態徹底破滅：

1. 視同放棄入境資格：未在規定時間內辦理手續，移民官會直接根據名單發行「不上陸通知書」。

2. 連鎖效應全船禁足：這是最致命的衝突點。根據規定，若在停靠日本的「第一個港口」未完成入境通關，該旅客在後續停靠日本的其他所有港口（如沖繩本島、石垣島等）將一律被禁止下船。

3. 文件不可撤回：該通知書一旦發行即為正式文件，除非有危及生命的緊急狀況，否則無法撤銷。

換言之，這幾名遲到的旅客，因為一時的不守時，整趟郵輪之旅的日本陸地行程全部報銷，剩下的假期只能待在船上望洋興嘆。

網友全炸鍋：丟臉丟到國外

此事件曝光後，引發網友一面倒的撻伐。不少人批評這種行為是「把別人給的方便當隨便」，網友直言：「出國請遵守當地規則，不然就不要出國丟臉了。」狠酸這是「巨嬰出國丟臉」。

更有眼尖網友指出，12月份抵達日本首站為宮古島的郵輪應是「榮耀號」，且船方發出的下船梯次說明上早已清楚載明相關規定。還有人感嘆外交人員辛苦，直言：「案件很瞎、遊客很盧...要是我直接說外交部不能干涉外國政府行政作業。」

那霸分處最後也再次呼籲，春節假期將至，國人出遊務必嚴守搭機、搭船及通關的時間規定，切勿因一時疏忽或無理取鬧，讓美好的假期變成一場惡夢。

#郵輪 #警察 #假期 #行程 #台北

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

2026-01-20 14:20 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

有些人年輕時風光無限，卻在中年後開始為錢煩惱；但也有人前半生看似平凡、不愛張揚，真正的高光時刻卻落在50歲之後。有4個星座屬於典型的「大器晚成型」，年輕時默默累積，越活越穩，到了人生下半場反而財務自由、生活從容，讓不少網友直呼「這才是真正的人生贏家」。

第四名：金牛座｜年輕存底氣，老了最安心

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

金牛座年輕時常被誤會太節省、太保守，但他們其實很早就替未來鋪路。固定存錢、穩健理財、提早規劃保險與退休生活，是金牛一貫的作風。這些選擇在年輕時不顯眼，卻在50歲後一次展現威力。

當同齡人開始為房貸、醫療與退休焦慮時，金牛早已累積穩定資產與被動收入，生活不需要向任何人伸手。也因為「花得起」，反而在中年後更懂得享受人生。

第三名：處女座｜把專業做到極致，時間自然變現

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

處女座的致富關鍵在「長期累積」。他們年輕時對工作要求極高，願意在同一個領域反覆打磨，從基礎一路做到專家。短期看來不一定爆紅，但時間一拉長，專業就成了最值錢的資產。

到了50歲左右，處女座往往站在產業核心位置，無論是顧問、管理層或技術權威，收入與身價同步提升。再加上理性投資、不衝動消費，資產曲線走得又穩又長。

第二名：天蠍座｜年輕布局，中年收割

圖片來源：MBC提供
圖片來源：MBC提供

天蠍座向來低調，真正的財富往往藏在水面下。年輕時他們就已開始分散投資、經營人脈，卻很少對外張揚。外人看不出端倪，實際上早已悄悄累積多條後路。

等到中年後，當年布局的房產、投資與合作關係陸續開花結果，天蠍座才慢慢收回成果。更重要的是，這時的他們心態成熟、選擇自由，金錢與精神層面同時鬆綁。

第一名：摩羯座｜前半生硬撐，後半生最穩

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

摩羯座被公認是「苦盡甘來」型代表。年輕時承擔最多責任、加班最兇、壓力最大，卻一步一步往上爬。這種長期耐力，讓他們在50歲前後站上事業高峰。

隨著職位、影響力與收入同步提升，摩羯座開始迎來回報期。此時不只財務穩定，家庭、人際也逐漸回饋，真正進入可以慢下來享受生活的階段。

#中年 #摩羯座 #處女座 #天蠍座 #金牛座 #星座運勢

懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理

懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理

2026-01-23 22:06 女子漾／編輯周意軒
懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？《凶宅專賣店》劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理 圖片來源：Disney+
懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？《凶宅專賣店》劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理 圖片來源：Disney+

Disney+ 最新原創台劇《凶宅專賣店》自上線以來迅速衝上平台台灣熱播排行榜冠軍，成為近期討論度最高的懸疑驚悚作品之一。這部全劇共 8 集的影集，以台灣獨有的「凶宅文化」為題材，將靈異、民俗與人性情感交織在一起，讓不少觀眾看完直呼：「被嚇到，但哭得更兇。」

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

不同於單純賣弄恐怖橋段，《凶宅專賣店》選擇從「人為什麼放不下」這個核心出發，把每一間凶宅，拍成一段還沒來得及好好告別的人生故事。

《凶宅專賣店》劇情在講什麼？

故事圍繞一間專門處理問題房屋的神秘房仲公司「義勝房屋」。男主角阿澤，從小在凶宅中長大，為了籌措妹妹高額的心臟手術費，不得不加入這間遊走在生者與亡靈之間的公司。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

在一次次販售凶宅的過程中，他與同事們面對的不只是靈異事件，而是一段段被遺留下來的執念與遺憾。亡靈是否真的無法離開？還活著的人，又是否真的已經放下？每一間房子，都是一道尚未癒合的傷口。

《凶宅專賣店》演員陣容一次看

李銘順飾演義勝房屋店長「雄哥」，外表沉穩、行事老練，卻藏著對生死的深刻理解，是團隊中的定錨角色

范少勳飾演男主角「阿澤」，在現實壓力與靈異恐懼之間拉扯，將小人物的無助與善良詮釋得極具說服力。

陳姸霏飾演通靈少女「畢墨雨」，外冷內熱，角色設定鮮明，動作戲與情緒轉折都成為討論亮點。

此外，施名帥、林予晞等實力派演員的加入，也讓每一個單元故事更有重量。

取材台灣奇聞軼事，不是亂編的鬼故事

《凶宅專賣店》並非改編自單一真實事件，但劇中大量靈感，來自台灣房仲圈流傳的凶宅經驗、民俗信仰與地方傳說。這些原本只在業內耳語流傳的故事，經過戲劇化整理後，成為既貼近生活、又讓人不寒而慄的單元情節。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

也正因如此，劇中的恐怖感不是突如其來的嚇人，而是一種「你可能也聽過」的熟悉不安。

為什麼又恐怖又催淚？關鍵在「情感不是附加品」

這部劇最常被討論的一點，是它讓觀眾在驚嚇過後，情緒卻停留在悲傷與心疼之中。每一個亡靈，都不是為了嚇人而存在，而是因為某段人生被迫中斷、某句話來不及說完。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

像劇中那句對亡靈孩子說出的「你要投胎到好一點的人家喔」，之所以讓觀眾瞬間破防，正是因為那份溫柔，來得太晚，卻又太真實。

拍攝現場真的有法師駐點指導

為了避免流於噱頭，《凶宅專賣店》在拍攝期間特別邀請具實務經驗的法師擔任民俗顧問，實際駐點指導。從哪些空間不能亂碰、儀式流程的順序，到演員的肢體動作與台詞禁忌，都經過專業調整。這份對民俗的尊重，也讓整部作品的氛圍更加貼近真實，而非純粹視覺恐怖。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

海報與劇照暗藏線索，讓劇迷二刷也有新發現

不少觀眾發現，《凶宅專賣店》的官方海報與劇照中，老屋格局、門牌數字、角色站位與陰影角度，都像是提前預告了角色命運與凶宅秘密。這些細節設計，讓追劇不只停留在情節，而變成一場「找線索」的沉浸式體驗。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

為什麼《凶宅專賣店》能衝上 Disney+ 冠軍？

因為它拍的不是鬼，而是人心。在恐怖外殼之下，是關於道別、遺憾與放下的故事。當觀眾發現「比鬼更可怕的是現實」，也正是這部劇真正打中的地方。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

#角色 #演員 #靈異 #鬼故事 #凶宅專賣店

